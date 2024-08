Medus dienas “Igaunīšos” jau sākušās

Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecība “Igaunīši” daudziem no mums pazīstama ar savām gardajām zemenēm un medu. Šogad viņi ir vieni no tiem, kuri piedalās gadskārtējā Latvijas Biškopības biedrības (LBB) organizētajā Medus dienā, kas šīs nedēļas nogalē norisinās ar devīzi “Dabas spēks karotē medus”. Tās ietvaros apmeklētājiem bez maksas ir iespēja trīs dienu garumā – 23., 24. un 25. augustā – ar iepriekšpieteikšanos doties uz saimniecību un iepazīt dažādas medus garšas un satikt pašu biškopi. Jau šodien, 23. augustā, to izmantoja “Igaunīšiem” tuvējo pagastu iedzīvotāji, bet rīt un parīt te viesosies vairākas grupas no tuvākiem un tālākiem novadiem, kuri zina “Igaunīšu” medus garšu vai arī no jauna vēlas to izjust, satikt pašu saimnieci – biškopi Sintiju Ilsjāni. Tā ir arī iespēja interesanti pavadīt laiku ar ģimeni un draugiem, lai iepazītu medus un bišu nozīmi dabā, nogaršot ne tikai medu, bet arī citus biškopības produktus, jo Sintija ir atvērta sarunām un ar aizrautību stāsta par savu sirdsdarbu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vairāk lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”, arī e – avīzē.