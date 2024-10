Maršrutā Alūksne-Alsviķi-Strautiņi-Alūksne iekļaus arī pieturu Apes ielā

Foto: freepik.com

No 1. novembra maršrutā Nr. 5196 “Alūksne – Alsviķi – Strautiņi – Alūksne” reisā Nr. 04 ar atiešanas laiku no Alūksnes autoostas plkst. 7.42, virzienā no Strautiņiem uz Alūksnes autoostu būs iekļauta vēl viena pietura – Apes iela – pulksten. 8.14.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Sabiedriskā transporta maršrutu tīkls ir izplānots tā, lai tiktu nodrošināta skolēnu nokļūšana uz un no Alūksnes pilsētas izglītības iestādēm. Pēc saņemtās iedzīvotāju sūdzības par apgrūtinātu skolēnu nokļūšanu uz izglītības iestādēm no Apes ielas apkaimes, Alūksnes novada pašvaldība vērsās pie valsts SIA “Autotransporta direkcija” ar lūgumu veikt izmaiņas un iekļaut pieturu maršrutā, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele.

Ņemot vērā pašvaldības lūgumu un Vidzemes plānošanas reģiona pausto atbalstu, VSIA “Autotransporta direkcija” veiks grozījumus reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5196 “Alūksne – Alsviķi – Strautiņi – Alūksne ”, reisā Nr. 04 plkst. 7.42 no Alūksnes AO, kustības sarakstā iekļaujot pieturu “Apes iela” plkst. 8.14, braucot virzienā uz Alūksnes autoostu. Grozījumi stāsies spēkā ar 2024. gada 1. novembri.