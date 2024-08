Mainīts ūdensputnu medību sezonas termiņš

Foto: pixabay.com

2024.gada ūdensputnu medību sezona sākas vēlāk – nevis augusta otrajā sestdienā plkst. 16.00, bet trešdien, 21. augustā. Publiskajās ūdenstilpēs vienam medniekam atļauts nomedīt ne vairāk kā 10 ūdensputnus dienā, informē Valsts meža dienesta Sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Ruža.

Saskaņā ar izmaiņām Medību noteikumos ūdensputnu medību sezona sākas 20. augustā un turpinās līdz 15. decembrim. Tāpat kā iepriekš, sezonas sākumā atļauts medīt trešdienās, sestdienās un svētdienās, tāpēc šogad ūdensputnu medību sezona sāksies trešdienā, 21. augustā.

Šogad no 21. augusta līdz 14. septembrim ūdensputnu medības ir atļautas konkrētās dienās – trešdien, sestdien un svētdien, bet no 15. septembra līdz 15. decembrim – katru dienu. Šāds medību termiņš ir noteikts arī meža zosīm, kas tiek “pielīdzinātas pīlēm”. Savukārt trīs pīļu sugas (garkakļi, platknābji un baltvēderi) tiek “pielīdzinātas zosīm”, un to medību termiņš ir noteikts no 15. septembra līdz 30. novembrim.

Publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus drīkst medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju. Taču medības publiskajos ezeros un upēs, kas atrodas pilsētu teritorijās, atļautas tikai saskaņā ar attiecīgās pašvaldības noteikto medību kārtību. Medniekiem jāņem vērā, ka īpaši aizsargājamās dabas teritorijās var būt noteikti citi ūdensputnu medību termiņi, liegumi un ierobežojumi. Pirms došanās uz medību vietu ieteicams noskaidrot konkrētās medību platības tiesisko statusu un ierobežojumus, kas saistīti ar ūdensputnu medībām. Visā Latvijas teritorijā medībās faktiski aizliegts izmantot svina skrošu munīciju.

Tāpat no šī gada visus nomedītos ūdensputnus nepieciešams reģistrēt mobilajā lietotnē “Mednis”, uzņemot putna foto kurā jābūt redzamai putna galvai, knābim un izplestam spārnam. Vienā foto pieļaujams uzņemt vairākus vienas sugas putnus. Normatīvie akti pieļauj nomedīto ūdensputnu reģistrāciju ūdenstilpes krastā. Reģistrēto informāciju vienas dienas laikā pēc medībām jānosūta uz Meža valsts reģistru.

Valsts meža dienests atgādina, ka piedaloties ūdensputnu medībās, medniekiem ir jāpārzin un jāievēro medību drošības noteikumu prasības. Ik gadu tiek konstatēti medību drošības prasību pārkāpumi. Visbiežāk konstatētie pārkāpumi ir pielādēta medību šaujamieroča pārvadāšana; medījot no laivas “uz celšanu”, šaujamieročus lieto divi vai vairāki laivā esoši mednieki; tiek šauts pa putniem, kas atrodas uz ūdens.

Ņemot vērā to, ka publiskajās ūdenstilpēs un to tauvas joslā medījamos ūdensputnus atļauts medīt bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, Valsts meža dienests aicina medniekus cienīt un respektēt cilvēkus, kuri dzīvo vai atpūšas pie ūdens.