Lielā Talka aicina uz konkursu – stāstu akciju “Mans īpašais Laimes koks”

Lai cildinātu Latvijas cilvēku pūles dabas un nākamo paaudžu labā, kustība Lielā Talka aicina visus interesentus piedalīties konkursā – stāstu akcijā “Mans īpašais Laimes koks”. Uzdevums ir izveidot nelielu rakstveida vai video stāstu, kurā radoši un iedvesmojoši pastāstīt par paša iestādīto īpašo Laimes koku – nākotnes dižkoku, kas saistās ar kādu svarīgu dzīves notikumu vai stāstu.

“Nesenās vētras un plūdu laikā daudzi no mums pārdzīvoja pie mājas stādīto koku vai mežā nolauzto, izgāzto koku pazušanu no ierastās ainavas. Tas arī nozīmē, ka zaudējam šo koku labo ietekmi uz dabas un mūsu pašu veselību. Iespējams, daudziem šie koki saistījās arī ar kādu īpašu dzīves notikumu. Bet raudzīsimies nākotnē ar cerību un izaicinājumu – šoruden 20.septembrī Pasaules talkas laikā iestādīsim savu Laimes koku – nākotnes dižkoku. Lai nenokārtu degunu vētras seku un citu notikumu iespaidā, aicinām līdzcilvēkus iedvesmot vienam otru un pastāstīt savu stāstu par paša stādīto Laimes (dzimtas) koku, ar kuru viņam saistās īpašas atmiņas vai notikums ģimenē. Tas ir viena koka stāsts, bet visiem kopā gadu no gada apzinoties koka īpašo lomu dabas ekosistēmā, mēs palīdzam ne tikai sev, bet visai zemei un pasaulei,” aicina Lielās Talkas organizatore Vita Jaunzeme.

Ikviens ir aicināts iesaistīties akcijā “Mans īpašais Laimes koks” līdz pat 1.oktobrim, ievietojot savu stāstu vai nelielu video sociālajos tīklos ar tēmturiem #SvinamDABU, #laimeskoki24, #lielatalka, #worldcleanupday2024. Labākajam stāstam tiks piešķirta balva 200 eiro apmērā. Informācija par akciju atrodama mājas lapā www.talkas.lv .

2022.gadā Laimes koku parku stādīja Trapenē. Foto https://aluksniesiem.lv/multimedia/foto-trapene-stada-laimes-koku-parku/