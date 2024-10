Latvijas Pasts aicina abonēt avīzes un žurnālus nākamajam gadam

Oktobris ir īstais brīdis, lai abonētu kādu no Latvijā pieejamajiem 443 preses izdevumiem. Laikā, kad informatīvās telpas pats svarīgais resurss ir cilvēka uzmanība, ir būtiski izvēlēties uzticamus informācijas avotus, kas ļauj ne tikai uzzināt, bet arī izprast starptautiskajā, nacionālajā un reģionālajā līmenī notiekošo.

“Mūsdienu informatīvo trokšņu tik piesātinātajā pasaulē ir būtiski saskatīt likumsakarības, atšķirt faktus no interpretācijām un laiku pa laikam izkāpt no sev tik ierastās un saprotamās informatīvās telpas. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc lasīšanai jābūt neatņemamai un pašsaprotamai mūsu ikdienas sastāvdaļai. Tā paplašina apvārsni un taisnvirziena ceļa vietā ļauj saskatīt krustojumu. Mūsu izdevēji ir parūpējušies, lai ikviens arī 2025. gadā atrastu savām interesēm atbilstošāko preses izdevumu – izzināšanai, iedvesmai un izklaidei!” sacīja Jānis Kūliņš, Latvijas Pasta valdes loceklis, atklājot, ka 2024. gadā 218 tūkst. mājsaimniecībām kopumā tiks piegādāts vairāk nekā 8,8 milj. preses izdevumu.

Latvijas Pasts abonēšanai piedāvā 443 izdevumus: 24 laikrakstus latviešu valodā, 18 – krievu valodā, 153 žurnālus latviešu valodā, 30 – krievu valodā, 43 novadu preses izdevumus un 175 ārvalstu preses izdevumus.

Daudzveidīgo piedāvājumu var apskatīt Latvijas Pasta e-abonēšanas vietnē www.abone.lv vai laikrakstu un žurnālu abonēšanas katalogā 2025. gadam, kas tiek izplatīts iedzīvotāju, kuri kādu no preses izdevumiem abonējuši pēdējo divu gadu laikā, pastkastītēs. Tas būs pieejams arī visās pasta nodaļās un pie pastniekiem. Abonēšanas kataloga elektroniskā versija pieejama ŠEIT.

Līdz 26. decembrim Latvijas preses izdevumu abonementus iespējams noformēt www.abone.lv, visās pasta nodaļās un pie pastniekiem. Līdz 18. decembrim Latvijā izdotos laikrakstus un žurnālus var abonēt, zvanot Latvijas Pasta klientu atbalsta komandai pa tālruni 27008001.

Ārvalstu preses izdevumus pasta nodaļās, pie pastniekiem vai www.abone.lv iespējams abonēt līdz 15. decembrim, bet līdz 12. decembrim to var paveikt pa tālruni 27008001.

Abonēšanas termiņi pieejami www.abone.lv, un tos var noskaidrot jebkurā pasta pakalpojumu sniegšanas vietā