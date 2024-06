Latviešu izsūtīšana uz Sibīriju

1941. gada 14. jūnijs – melna un traģiska Latvijas vēstures lappuse, kad no mūsu valsts izsūtīja vairāk kā

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

15 000 iedzīvotāju. No Alūksnes novada – 167 cilvēkus.

Varam būt pateicīgi, ka Alūksnes un Apes novada politiski represēto klubs ”Sarma” neļauj mums aizmirst šos traģiskos notikumus. Ģimenes – mātes un tēvi. Un bērni. Daudzi tā arī neatgriezās no šī šausminošā izsūtījuma.

Politiski represēto kluba “Sarma” pārstāvji un atbalstītāji paveikuši daudz – izdotas vairākas grāmatas. Šobrīd ikviens aicināts sniegt ziedojumus grāmatas “Sarmai 35” sagatavošanai un izdošanai. Lai sāpīgā vēsture ar skaudrajiem likteņstāstiem nepazūd, lai nākamās paaudzes to neaizmirst.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saule noriet aiz restota loga (Daina Freiverte)

Saule noriet aiz restota loga

Sārtu atblāzmu sienā tā met.

Lemts nav redzēt šo burvīgo ainu,

Redzēt, kā viņa viļņos grimst.

Nolemts nav mums redzēt brīvības sauli,

Dzelzs restes no viņas mūs šķir,

Šķir no dzīves un māmiņas mīļās,

Šķir no visa, kas latvietim dārgs.

Nāvei nolemtie, Krievzemes tundrai

Tamdēļ, ka brīvību mīlējām mēs.

Tamdēļ, ka gribējām latviešu tautai

Gaišu un laimīgu nākotni nest.

Iekāpjot vagonā restotā, drūmā,

Skatus visapkārt raidām vēl mēs.

Sveika, dzimtenes pilsēta skaistā,

Kuru vairāk neredzēt mums.