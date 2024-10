Ko darīt ar ķirbi pēc Halovīna?

Rudenīgākā maltītes sastāvdaļa un krāšņākais dekors – tā iespējams raksturot garšāmbagātoun daudzpusīgo ķirbi. “Maxima” dati liecina, ka,tuvojoties Visu Svēto dienai jeb Halovīnam, veikalos dubultojies pieprasījums pēc ķirbjiem, turklāt Latvijas ķirbjiem tas audzis par 11 reizēm, salīdzinājumā ar nedēļu iepriekš.Laikā, kad ķirbis sastopams teju katrā mājā, “Maxima Latvija” sniedz trīs padomus, kā lietderīgi paildzināt ķirbja dzīvi pēc Halovīna. “Ķirbis ir ļoti daudzpusīgs produkts, pateicoties tā garšu īpatnībām, ķirbi iespējams iekļaut kā sāļu, tā arī saldu ēdienu receptēs. Kā rāda “Maxima” dati, ķirbis ir iecienīts visos Latvijas novados, taču pirms Halovīna to visvairāk ir iemīļojuši tieši Rīgas, Pierīgas un Kurzemesiedzīvotāji. Ja vēl neesi atradis savu perfekto ķirbi, tad “Maxima” veikalos pieejami septiņi dažādi ķirbju veidi, sākot ar tradicionālo Latvijas ķirbi un beidzot ar Spagetti ķirbjiem, turklāt šonedēļ visi ķirbji pieejami līdz 30% izdevīgāk. Ja plāno dekorēt vai grebt ķirbi Halovīnam – domā ilgtspējīgi, jo katru ķirbja daļu iespējams izmantot dažādās receptēs, kā arī izmantot citos radošos veidos, lai paildzinātu tā dzīvi,” stāsta ”Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Pagatavo putnu barošanas mājiņu

Ķirbju krāšņā daba priecē ne tikai bērnus un pieaugušos, bet arī putnus. Ja vēlies izrotāt savas mājas pagalmā esošo koku un vienlaikus arī sniegt pievienoto vērtību dzīvniekiem– savu Halovīna ķirbi vari pārvērst par iekarināmo putnu barošanas mājiņu. Lai ķirbi pārveidotu jaunā veidolā, vispirms pārgriez to uz pusēm un izņem ārā tajā palikušās sēklas un mīkstumu. Lai putnu barošanas mājiņa būtu izturīgāka, ieteicams atstātbiezu ārējo mizu. Kad sagatavošanās darbi ir veikti – ķirbja augšdaļā izurb caurumus un izvērp videi draudzīgu auklu, lai mājiņu varētu pakārt kokā. Visbeidzot ievieto tajā sauso putnu barību un izvēlies piemērotāko vietu, kur to novietot. Šādā veidā Tu paildzināsi ķirbja dzīvi arī pēc Halovīna beigām, reizē sniedzot ērtu pieturu mazajiem āra draugiem.

Viens ķirbis – vairāki ēdienu pagatavošanas veidi

Katru ķirbja daļu, gatavojoties Halovīnam un arī pēc tam, iespējams pārvērst par gardu uzkodu vai iekļaut kā sastāvdaļu maltītē. Piemēram, ķirbja sēklas vari pagatavot veselīgā gardumā – nolobītām ķirbja sēklām pārlej pāri nedaudz olīveļļas un apber ar garšvielām – ķiploku pulveri, čili pulveri vai citām sev tīkamām garšvielām, un grauzdē cepeškrāsnī 10-15 minūtes, līdz tās ir zeltaini brūnas. Pēc tam tās vari uzglabāt noslēgtā traukā un baudīt kā veselīgu uzkodu. Lai arī ķirbja mīkstumam dotu otru dzīvipēc Halovīna, to vari izmantot gan tradicionālu rudens ēdienu pagatavošanā, piemēram, ķirbju krēmzupā, gancitos ēdienos, kas sasildīs vēderu drēgnā rudens dienā – piemēram, sautējumos vai pankūkās. Savukārt, no ķirbja mizasun citiem dārzeņiem pagatavo buljonu, ko vari izmantot kā pamatu zupai.

Ja nevari iekļaut savā uzturā, atbrīvojies no ķirbja ilgtspējīgi

Ja ķirbis ir bijis iekļauts ēdienkartē teju katru dienu un pēc ķirbju grebšanas to vairs uzturā nevēlies ietvert, nebēdājies – ir citi videi draudzīgi risinājumi, kā vari izlietot ķirbi bez sirdsapziņas pārmetumiem. Ķirbi uzturā ir iemīļojuši vairāki dzīvnieki,piemēram, vistas un citi putni labprāt knābā ķirbja gabaliņus un sēklas, tāpat arī vāveres un briežito iekļauj savā uzturā. Savukārt, ja nav iespējasķirbi atdot dzīvniekiem, tad vari notā atbrīvoties dažādos ilgtspējīgos veidos. Piemēram, izmetot to piemājas komposta kaudzē, kurtas ātri sadalīsies un bagātinās augsni ar vērtīgām barības vielām. Ja nav iespēja ķirbi novietot komposta kaudzē, tad iekļauj to bioloģisko atkritumu konteinerā, kur tas tālāk tiks pārstrādāts un izmantots enerģijas ražošanai, tādejādi veicinot resursu efektīvu izmantošanu.