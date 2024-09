Kāpēc skolēns maksā divreiz?

Foto: freepik.com

Sācies mācību gads, un sabiedrisko transportu izmanto arī skolēni, kuri vēlas nokļūt uz savām mācību iestādēm. Laikrakstā vērsās lasītāja, kura sašutusi par šī mācību gada izmaiņām saistībā ar autobusu satiksmi un izmaksām, lai skolēns nokļūtu Kanaviņu ielas skolā.

“Skolēns iekāpj Apes ielas pieturā, lai tiktu uz skolu, bet, izrādās, viņam autoostā jāmaksā otra biļete! Vai tad tas ir normāli? Sanāk, ka no vecāku maciņa tas dienā izmaksā 1,40 eiro uz vienu pusi,” sašutusi ir alūksniete, kura vēlas palikt anonīma. Skolēns skolā arī vēl pusdieno, kas sadārdzina dienas izdevumus. Vai visi to var atļauties? Vai tiešām Alūksnes bērniem nebūs nekādas atlaides, lai nokļūtu no viena pilsētas gala līdz otram uz mācībām, jautā mūsu laikraksta lasītāja?

Vairs nav izdevīgi braukt ar autobusu

Arī laikraksta žurnāliste regulāri pārvietojas ar sabiedrisko transportu un ir novērojusi, ka, sākoties septembrim, Apes ielas pieturā ir viens vai divi skolēni. Pagājušajā mācību gadā šajā pieturā autobusā iekāpa vismaz astoņi bērni, arī nākamajās pieturās bija skolēni. Vecāki ir sapratuši, ka vairs nav izdevīgi braukt uz skolu ar autobusu, bet kā būs lietainajā rudenī un aukstajā ziemā? Vēl kāds novērojums – ja pieturā stāv skolēns, viņš šoferim jautā: vai autobuss brauc uz Kanaviņu ielu? Šoferis atbild, ka reiss ir tikai līdz Alūksnes autoostai, tālāk sākas nākamais reiss – skolēns samulst un īsti nesaprot, tiks līdz skolai vai nē. Paldies laipnajiem šoferiem, kuri izskaidro situāciju un aicina skolēnu autobusā. Bet ko darīt, ja mamma iedevusi tikai 0,70 eiro? Sanāk, ka bērns no autoostas iet kājām uz Kanaviņu ielas skolu?

Reiss Nr. 01 ir slēgts

Lai ieviestu skaidrību, vērsāmies Alūksnes novada pašvaldībā, kur arī saņēmām atbildi. “Diemžēl šāda situācija ir izveidojusies, jo valsts SIA “Autotransporta direkcija” ir lēmusi slēgt maršruta Alūksne – Kalnadruvas – Kapsēta

– Alūksne reisu Nr. 01 darbdienās, lai gan Alūksnes novada pašvaldība savā vēstulē Vidzemes plānošanas reģionam iebilda pret tā slēgšanu, lai nodrošinātu reisa nepārtrauktību pilsētas robežās. Šobrīd ir tā, ka no Apes ielas pulksten 7.46 var aizbraukt līdz Alūksnes autoostai ar maršruta Alūksnes AO – Kolberģis – Slimnīca – Alūksnes AO reisu. Tālāk līdz vidusskolai Kanaviņu ielā var aizbraukt ar kādu no sekojošajiem maršrutiem, piemēram, pulksten 8.07 ar autobusu Alūksne – Ziemeri – Korneti

– Jaunlaicene, kas no autoostas brauc uz Alūksnes vidusskolas pieturu. Paldies iedzīvotājiem par šo signālu, pašvaldība fiksēs šo pretenziju un ar to vērsīsies Vidzemes plānošanas reģionā ar lūgumu atjaunot slēgto reisu,” atbild Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.