Kādēļ pase būs dārgāka?

No nākamā gada februāra Latvijā sāks izsniegt jauna parauga pases, līdz ar to no 2024. gada 12. februāra uz pusi pieaugs arī nodevas apmērs par pasu izsniegšanu, liecina Iekšlietu ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Grozījumi gan vēl jāskata Saeimai, taču iedzīvotāji uztraucas par šādu strauju nodevas kāpumu un lūdz tam skaidrojumu.

“Jaunās pases būšot otra tik dārgākas tādēļ, ka par trešdaļu biezākas. Kādēļ tas vajadzīgs, ja tajās lapās, piemēram, man nekas netiek atzīmēts, un droši vien līdzīgi ir daudziem cilvēkiem, jo ne visiem tur būs vīzu ielīmes. Kas tieši pasi tik ļoti sadārdzina?” neizpratnē ir laikraksta lasītāja Valda Rudzīte. Tāpat viņa grib zināt, vai jaunās pases obligāti vajadzīgas visiem, vai to ieviešana notiks līdz ar grozījumu pieņemšanu vai pakāpeniski, un cik tas izmaksās.

Pilsonības un migrācijas lielu pārvalde (PMLP) skaidro, ka obligāts personu apliecinošs dokuments šobrīd Latvijā ir elektroniskā identifikācijas karte, pase ir katra paša izvēle, bet tā vajadzīga, ja ceļojam ārpus Eiropas Savienības, uz tā dēvētajām trešajām valstīm.

Jaunās pases maksās dārgāk, jo tajās būšot iekļauti inovatīvi pretviltošanas risinājumi, skaidro PMLP. Jaunā parauga pases būs biezākas – tajās no 34 uz 42 palielināts lapu skaits. “Skatoties uz pasēm, liekas, ka tā ir tikai grāmatiņa. Tur ir milzīgs process, informācijas sistēmas, drošības auditi, licencēšanas. Visdārgākie ir informācijas tehnoloģiju procesi,” skaidro PMLP priekšniece Maira Roze.

Esošā parauga pases sāka izsniegt 2015. gadā. Personu apliecinošiem dokumentiem to lietošanas laikā aizsardzība pret viltošanu samazinās, tāpēc, lai mazinātu riskus, kas saistās ar viltotu dokumentu izmantošanu, personu apliecinošu dokumentu paraugs periodiski ir jāuzlabo, mainot dizainu un ieviešot jaunākas paaudzes līdzekļus pret viltošanu, izmaiņas pamato PMLP.

Valsts nodevas par pasu izsniegšanu pēdējo reizi tika noteiktas 2012. gadā. Kopš minētā laika vairāku valsts nodevas veidojošo pozīciju izmaksas ir gandrīz dubultojušās, cenu celšanu pamato PMLP. Iekšlietu ministrijas (IeM) rosinātie grozījumi paredz, ka valsts nodeva par pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 60 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Par pases izsniegšanu bērnam līdz 20 gadu vecumam un personām ar atvieglojumiem desmit darba dienu laikā būs jāmaksā 30 eiro līdzšinējo 15 eiro vietā. Valsts nodeva par steidzamu pases izsniegšanu pieaugušajam bez atvieglojumiem divu darba dienu laikā būs 110 eiro līdzšinējo 55 eiro vietā. Savukārt nodeva par paātrinātu pases izsniegšanu bērnam būs 55 eiro līdzšinējo 30 eiro vietā.

Grozījumi gan vēl būs jāizskata valdībai. PMLP pieļauj, ka izmaiņu ieviešanas datums vēl var tikt koriģēts. Savukārt Ministru prezidente Evika Siliņa publiski norādījusi, ka sabiedrībā radušies pamatoti jautājumi, tāpēc ir uzdevusi PMLP un IeM iesniegt papildu skaidrojumu par nodevas celšanas prasības pamatojumu, lai valdība pieņemtu objektīvu lēmumu un šajā situācijā meklētu risinājumus.