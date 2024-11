Izstaigā Latvijas kontūru Līgatnes dabas takās!

Godinot Latvijas valsts izveides gadadienu, no 11. līdz 30. novembrim Dabas aizsardzības pārvalde laipni aicina Līgatnes dabas takās izstaigāt marķētu Latvijas kontūru. Mežā izveidotā taka iepazīstinās arī ar Latvijas pilsētām, novadiem un pagastiem, kuru ģerboņos ir attēloti Latvijā sastopamie dzīvnieki un putni.

Patriotisko pastaigas maršrutu papildina burtu spēle. Atrodot visus trasē izvietotos burtus un izveidojot no tiem atslēgvārdu, to apmeklētāju informācijas centrā varēs iemainīt pret nelielu piemiņas velti no Līgatnes dabas takām. Pateicoties izveidotajam Latvijas kontūras maršrutam, apmeklētājiem atklāsies mazāk zināmi

un neskartāki Līgatnes dabas taku meži. Trase, kura sākas aiz Līgatnes dabas taku vāveru mājas, ir divus kilometrus garš maršruts pa mežu ar nelīdzenu reljefu, ar kalniem un meža takām. Ceļš ir izaicinošs un var būt grūti pieejams, tādēļ tas nav piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ģimenēm ar bērnu ratiem.

Latvijas kontūras izstaigāšanai nepieciešama aptuveni stunda, tāpēc tam jāieplāno papildu laiks, lai varētu apciemot arī Līgatnes dabas taku iemītniekus pamata ekspozīcijā. Ņemot vērā tumsas agro iestāšanos, Latvijas kontūras izstaigāšanu ieteicams uzsākt līdz plkst. 14.00, lai maršrutu varētu izbaudīt nesteidzīgi un pietiekamā dienasgaismā. Aicinām uz pastaigu dabā ģērbties ērti, laikapstākļiem piemērotā apģērbā un

apavos.

Valsts kontūras izstaigāšana iespējama tikai ar derīgu Līgatnes dabas taku apmeklētāju biļeti. To iespējams iegādāties laikus iepriekšpārdošanas vietnē www.biļešuparadize.lv, kā arī uz vietas Līgatnes dabas taku informācijas centrā.

Līgatnes dabas taku jaunumiem var sekot vietnē www.ligatnesdabastakas.lv un Facebook profilā Līgatnes Dabas Takas.

Informē Dabas aizsardzības pārvaldes Līgatnes dabas taku dabas izglītības speciāliste Eva Ezeraša.