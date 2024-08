Ikvienam ir iespēja pārstāvēt Latviju Pasaules čempionātā koku apskaušanā

Kad pasaulē valda satricinājumi un šķiet, ka cilvēkiem ir aizvien grūtāk saprasties, saikne ar kokiem un līdzcilvēkiem, kā arī miera un līdzsvara rašana dabā kļūst par būtisku nepieciešamību ik vienam no mums. Apvienojot sirsnīgu izklaidi un saikni ar dabu, somu ģimenes uzņēmums HaliPuu no Lapzemes, kura misija ir vienot dabu un cilvēkus, ir radījis un kopš 2020. gada organizē Pasaules čempionātus koku apskaušanā. Uzņēmums cer palīdzēt ikvienam atrast savu ideālo veidu piedzīvot mīlestību pret dažādiem kokiem – gan savvaļas, gan stādītiem, gan parku un dārzu, gan mežu kokiem. Sacensības HaliPuu organizē kopā ar Greentrek, vēl vienu dabu mīlošu somu ģimenes uzņēmumu, bet to atbalstītājs Latvijā ir kustība Spēkozols no Vidrižiem, kura jau 14 gadus aicina līdzcilvēkus godāt dabu, cienīt un kopt mūsu ozolus, baudīt to spēku un iedvesmu.

Pasaules čempionātus koku apskaušanā 2024. klātienē notiks 24. augustā HaliPuu mežā Levi, Lapzemē. Kamēr HaliPuu ir atlasījuši nelielu dalībnieku skaitu, kuri ir uzaicināti apmeklēt klātienes pasākumu Levi, ikviens visā pasaulē tiek laipni aicināts piedalīties tiešsaistes sacensībā trīs nedēļu garumā. Tiešsaistes Pasaules čempionātus koku apskaušanā 2024. ir attēlu konkurss, kas piedāvā iespēju laimēt lieliskas balvas un uzaicinājumu piedalīties 2025. gada klātienes čempionātā Levi, Lapzemē.

Sīkāka informācija par čempionātu:

Tiešsaistes Pasaules čempionātus koku apskaušanā 2024. notiks no 10. līdz 31. augustam. Ikviens visā pasaulē var piedalīties un iegūt lieliskas balvas, izmantojot attēlu ar savu koka apskāvienu.

Piedalīties tiešsaistes konkursā ir ļoti vienkārši.

1. Atrodi savu mīļāko koku, apskauj to un nofotografē savu apskāvienu. Ievieto apskāviena foto

Instagram vai Facebook izmantojot trīs tēmturus #TreeHugging2024 #HaliPuu un #ApskaujKoku Tas jāizdara līdz 31. augusta 12:00.

2. Pie publicētā foto iekļaujiet īsu aprakstu, kāpēc jums patīk tieši šis konkrētais koks vai koku apskaušana kopumā. Uzvarētāju noteiks tiesneši, izvērtējot apskāvienā nodotās sajūtas, kopējo radošumu un attēlā redzamo jautrību. Tiešsaistes konkursa uzvarētājs tiks paziņots svētdien, 1. septembrī HaliPuu sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos.

Balvas.

Tiešsaistes Pasaules čempionāta koku apskaušanā 2024 uzvarētājs tiks uzaicināts pievienoties klātienē

2025. gada sacensībās HaliPuu mežā, Levi, Lapzemē, Somijā. Uzaicinājums iekļaus vienas nedēļas uzturēšanos divām personām Levi nākamā gada konkursa laikā, kā arī izbraucienu HaliPuu mežā ar nakšņošanu guļamtīklos. Būs iespēja apgūt pārtikas meklēšanu arktiskajā mežā Arctic Frontier gida pavadībā, kā arī dāvanu karti greznai 2 nakšu naktsmītnei divām personām Design Hotel Levi, ieskaitot brokastis un SPA.

Klātienes pasākums HaliPuu mežā Levi, notiks sestdien, 2024. gada 24. augustā no 12:00. Tiešraide tiks straumēta sacensību vietnē https://www.halipuu.com/treehuggingworldchampionships/ Līdz šim ir izsludināti desmit klātienes konkursanti, kas pārstāv Vjetnamu, Poliju, Argentīnu, Somiju, Šveici, ASV un Austrāliju.