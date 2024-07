Iespējams izvirzīt kandidātus titulam “20 personības 20 gados”

Vidzemes plānošanas reģions un Europe Direct Vidzeme aicina sabiedrību novērtēt savus līdzcilvēkus un līdz 14. jūlijam izvirzīt kandidātus no Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu novada titulam “20 personības 20 gados. Vidzemnieku godināšana 2024”.

Nominācijai iespējams pieteikt personības, kuras kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO, laika posmā no 2004. gada 1. maija līdz pat šim brīdim, ir attīstījušas idejas, īstenojušas iniciatīvas un iedrošinājušas sabiedrību nozīmīgām pārmaiņām, vienlaikus veicinot ilgtermiņa izaugsmi un attīstību savā ciemā, reģionā, valstī un Eiropā.

No visiem saņemtajiem pieteikumiem tiks izvēlētas 20 personības, tostarp vismaz viena no katra Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā ietilpstošā novada. Nominētās personības tiks godinātas īpašā pasākumā, kas notiks š.g. 14. augustā Cesvaines pilī. Kā atklāj organizatori, pats pirmais pieteikums saņemts no Gulbenes novada. Lepnuma un gandarījuma pilni pieteikumi, kuros izcelti aktīvi un mērķtiecīgi iedzīvotāji, līdz šim brīdim saņemti arī no Alūksnes, Cēsu, Madonas, Smiltenes un Varakļānu novada.

“Aicinām ikvienu iedzīvotāju aktīvi iesaistīties un pieteikt tos, kuri ir devuši nozīmīgu ieguldījumu mūsu reģiona izaugsmē. Varbūt tas ir jūsu kaimiņš, kurš no nelielas iniciatīvas radījis ievērojamu ilgtermiņa projektu, vai kolēģis, kurš ar savām idejām un neatlaidīgo darbu ir veicinājis pozitīvas pārmaiņas. Šīs 20 izcilās personības kalpos kā spilgts piemērs un iedvesmas avots ikvienam reģiona iedzīvotājam, mudinot arī citus sasniegt augstus mērķus un veidot mūsu kopīgo nākotni,” pauž Vidzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Guna Kalniņa-Priede.

Lai pieteiktu kandidātu, lūdzam līdz 14. jūlijam aizpildīt pieteikuma anketu tiešsaistē, pamatojot izvirzītā kandidāta ieguldījumu un aprakstot, kā konkrētā cilvēka devums ir nostiprinājis gan Latvijas, gan Eiropas Savienības vērtības. Anketa pieejama šeit: https://ej.uz/m38v .

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvi Maiju Riekstu, maija.rieksta@vidzeme.lv .

Vidzemes plānošanas reģiona darbības pamatmērķis ir veicināt Vidzemes reģiona ilgtspējīgu attīstību, koordinējot un atbalstot vietējās iniciatīvas, tostarp īstenojot dažādus starptautiskus projektus un stiprinot sadarbību starp plānošanas reģionā esošajām pašvaldībām, organizācijām un iedzīvotājiem. Reģiona teritorijā ietilpst Alūksnes, Cēsu, Gulbenes, Limbažu, Madonas, Ogres, Saulkrastu, Smiltenes, Valmieras, Valkas un Varakļānu novads.

Europe Direct ir Eiropas Komisijas informācijas centru tīkls, kas darbojas visās Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, lai sniegtu bezmaksas informāciju ikvienam iedzīvotājam par ES darbības jomām, kā arī aicinātu ikvienu iesaistīties ES notiekošajos procesos un izmantot iespējas, ko sniedz dalība ES. Centra Europe Direct Vidzeme darbību finansiāli atbalsta Eiropas Komisija.

Informāciju sagatavojusi: Laima Spalva, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā.