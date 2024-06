Festivāla LAMPA ietvaros piedāvā programmu bērniem

Publicitātes foto

Cēsīs, svinot 10. jubilejas gadu, 5. un 6. jūlijā norisināsies Sarunu festivāls LAMPA, kura vidē ikviens apmeklētājs var asināt prātu, paplašināt redzesloku vai izaicināt savus priekšstatus. Arī šogad festivāla rīkotāji mazākajiem apmeklētājiem ir sarūpējuši “miniLAMPAS” programmu, kurā caur dažādām meistarklasēm un teātra izrādēm varēs līdzdarboties, sarunāties un izzināt vēl neatklāto. Festivāls LAMPA kā vienmēr – bez maksas.

“MiniLAMPA” darbosies 5. jūlijā no plkst. 13.00, bet 6. jūlijā viesus gaidīs jau no plkst. 11.00, un abas

dienas būs atvērta līdz plkst. 20.00. Katrs vecāks ir aicināts kopā ar atvasēm doties izzinošā piedzīvojumā, taču svarīgi, ka “MiniLAMPA” teritorijā bērnus līdz 7 gadu vecumam nedrīkst atstāt bez uzraudzības, tāpēc šī programma veidota tā, lai aizraujoši būtu gan mazam, gan lielam. “MiniLAMPA” zonā darbosies Bēbīšu telts, kurā vecāki nesteidzīgi varēs parūpēties par visjaunākajiem festivāla apmeklētājiem, kā arī tiks nodrošinātas visas nepieciešamās higiēnas preces.

5. jūlijā bērnu grāmatu izdevniecības “Liels un mazs” paspārnē norisināsies radošo darbnīcu maratons ar

priekšā lasīšanu, bet 6. jūlijā plkst.12.00, savā koferī nesdams trikus, mūziku un dažādas noderīgas

lietas, ieradīsies klauns Cronopio no Rīgas cirka ar izrādi “Pačamamo”. Viņš uzburs komisku un sirsnīgu

ne pārāk veikla ceļotāja tēlu un humora valodā runās par lielām un mazām pazīstamām tēmām, taču jau

plkst. 13.30 kopā ar Latvijas Leļļu teātra aktrisi un Sieviešu sadarbības tīkla labas gribas vēstnieci Santu

Didžus būs iespēja piedalīties darbnīcā, kas paredzēta vecākiem kopā ar atvasēm, lai atrastu kopīgo

valodu. Tāpat 6. jūlijā visas dienas garumā varēs piedalīties aktivitātē “Ceļojam kopā!”, kuru veidos Rakstniecības un mūzikas muzejs. Ceļojuma laikā būs iespēja izzināt dažādu mākslinieku darbus, hobijus

un artefaktus.

“Latvijas Valsts meži” aicinās gan mazos, gan lielos dabas draugus iepazīties ar četriem varoņiem – Zaķi

Stādītāju, Dzilnu Mežkopi, Briedi Kokbūvnieku un Lapsu Mežzinātnieci, savukārt Latvijas Lauku

konsultāciju un izglītības centrs savās meistarklasēs piedāvās apgūt ātri un viegli pagatavojamus našķus

no pašmāju augļiem un dārzeņiem, lai vasara ir tiešām garšīga.

“MiniLAMPA” sadarbībā ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā caur aktivitāti “iESpēju Eiropa

bērniem” ļaus uzzināt arī bērniem, cik daudz viņi jau ir iepazinuši Eiropas Savienību, un atklās par to ko

jaunu. Taču, pildot uzdevumus, no Eiropas uz Visumu varēs doties caur Kosmosa izziņas centra un

“Research Latvia” rīkoto aktivitāti, lai uzzinātu, ko gan vecāki, gan bērni var darīt kosmosa nozares

attīstībā jau tagad.

Sevī attīstīt drošības sajūtu, mieru un zinātkāri caur siltiem pieskārieniem un sarunām ar dažādu nozaru

speciālistiem mudinās “Laimes bļodā”, kuri savu atpazīstamību ieguvuši ar nodarbībām siltajos graudos,

kas palīdz mazināt stresa radītus traucējumus, bet asināt prātu mudinās “Brain Games” iecienītās galda

spēles, kas piemērotas dažādiem vecumiem un būs pieejamas “miniLAMPA” teritorijā.

Dažādas aktivitātes ģimenēm norisināsies ne tikai “miniLAMPAS” teritorijā, bet arī citur. Piemēram,

Bibliotopijas punktā 5. jūlijā no plkst. 17.00 līdz 19.00 ģimenēm ar bērniem būs iespēja radīt savus

stāstus ar rakstnieces Luīzes Pastores un ilustratores Anetes Bajāres-Babčukas veidotās puzles

palīdzību darbnīcā “Stāstu stāsts”.

6. jūlijā no plkst. 11.00 līdz 12.30 Spoguļtelts piedāvās teātra meistarklasi bērniem “Bez cīņas navuzvaras”, kurā varēs iepazīties ar aizraujošiem teātra uzdevumiem, bet Arterritory, Zuzeum un VVFoundation aicina bērnus uz darbnīcu, kurā, dekorējot māla puķu podus, jaunākajiem festivāladalībniekiem būs iespēja iepazīties ar laikmetīgo mākslu. Darbnīca norisināsies Maija parka Laikmetīgāsmākslas teltī no plkst. 11.00 līdz 12.15.