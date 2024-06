Bezmaksas higiēnas preces daudz pieprasītākas reģionu skolās

Publicitātes foto

2024. gada maijā 25 Aizkraukles un Balvu novada izglītības iestādēs norisinājās pilotprojekts, kurā mēneša

garumā 1500 meitenēm no 11 – 19 gadiem tika nodrošinātas bezmaksas sieviešu higiēnas preces. Tā

rezultāti liecina, ka Latvijas reģionos pieprasījums pēc bezmaksas higiēnas produktiem ir daudz lielāks nekā Rīgā vai Jūrmalā, kur skolās šādas preces jau pieejamas. Visvairāk higiēnas preču tika patērētas pagastos, kas skaidrojams ar zemāku ienākumu līmeni un ierobežotu mazumtirdzniecības punktu skaitu. Diemžēl projekts izkristalizējis arī biedējošu tendenci – daudzām meitenēm trūkst informācijas par reproduktīvas veselības jautājumiem, atkārtoti raisot jautājumus par veselības mācības nepieciešamību skolās.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.



Pilotprojekta galvenais mērķis bija atrast veiksmīgāko veidu higiēnas preču piegādei un izplatīšanai,

gatavojoties 2025. gada 1. janvārim, kad valdība potenciāli solījusi preces skolās nodrošināt bez maksas.

Pētījumi liecina, ka 1 no 6 meitenēm ir kavējusi skolu, jo šīs preces nav varējusi iegādāties ģimenes finansiālo apstākļu dēļ. “Salīdzinājumā ar mūsu iepriekšējiem datiem no Rīgas un Jūrmalas, reģionos pieprasījums pēc bezmaksas higiēnas precēm ir lielāks. Īpaši tas vērojams pagastos. To var skaidrot ar dzīves līmeņa un ienākumu atšķirībām, kā arī ierobežoto piedāvājumu, jo reģionos ir ievērojami mazāk mazumtirdzniecības vietu, kur meitenes var brīvi iegādāties preces,” stāsta Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla priekšsēdētāja Inete Ielīte. “Vislielākais preču patēriņš ir vērojams tieši pamatskolās. Pēdējos gados runājot par šo iniciatīvu, vairākkārt bijušas diskusijas par preču izvietošanu – vai tām jābūt medmāsas kabinetā vai brīvi pieejamām labierīcībās. Pilotprojekts parādīja, ka, salīdzinājumā situāciju, kad higiēnas preces ir atrodamas pie kāda no skolas darbiniekiem, piemēram, medmāsas, to pieprasījums no meiteņu puses bija salīdzinoši neliels. Pilotprojektā noskaidrojām, ka meitenēm svarīga higiēnas preču izvietošana visās izglītības iestādes tualetēs, jo tad var brīvi tām piekļūt un vajadzības gadījumā izmantot bez īpašas uzmanības piesaistes. Tas apstiprina iepriekšējos pētījumus, ka meitenes joprojām kautrējas par šiem jautājumiem runāt skaļi un mums nepieciešams darīt visu, lai higiēnas produkti būtu pieejami brīvi, bez starpniekiem.”



Jāņem vērā, ka bezmaksas preču pieejamība skolās svarīga ne tikai meitenēm, kuras ir finansiāli mazāk

nodrošinātas, bet jebkurai jaunietei. Pusaudžu gados cikls nereti ir neregulārs un mēnešreizes var sākties

jebkurā brīdī. Pārvietošanās iespējas it īpaši reģionos ierobežo transporta pieejamība, un meitenes nevar

jebkurā brīdī doties pēc higiēnas precēm uz mājām vai tās iegādāties.



Bērnu ginekoloģe un Latvijas Ginekologu un Dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Lāsma Līdaka

uzsver, ka bezmaksas higiēnas preces skolās ļautu ne tikai atbalstīt meitenes, kuru ģimenēm ir finansiālas

grūtības, bet dotu iespēju ikvienai meitenei būt pārliecinātai par savu ikdienu. “Es satieku redzu daudzas

meitenes, kurām ir problēmas ar mēnešreizēm. Pusaudžu gados bieži vien grūti paredzēt, kad tās sāksies, vai tās mēdz būt ļoti stipras un ilgas. Var likties, ka viss jau ir beidzies, bet nākamajā dienā sākas jau atkal. Dažkārt meitenes spiestas kavēt stundas un iet mājās ātrāk, jo nav izdevies izskaitīt, cik higiēnas preces līdz dienas beigām nepieciešamas. Tas ietekmē ne tikai viņu komfortu un pašpārliecību, bet arī sekmes. 21. gadsimtā tas ir traģiski un būtu jānovērš.”



Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pilotprojekts ļāvis atkārtoti secināt, ka ģimenēs un skolās netiek pietiekami runāts par reproduktīvo veselību, radot arī neizpratni par mēnešreizēm un higiēnas precēm. Projekts veicinājis diskusijas un sarunas starp skolniecēm un pasniedzējiem, kā arī skolas medicīnas personālu, skaidrojot, kas ir higiēnas preces, kā arī – kad un kā tās jāizmanto.



Pašu Balvu un Aizkraukles novadu skolnieču skatījumā pilotprojekts ir noritējis veiksmīgi un higiēnas preču

pieejamība ir būtiski uzlabojusi meiteņu pašapziņu un drošības sajūtu.

“Lielākajai daļai skolnieču tas bija pārsteigums, ka vienu dienu ieejam tualetē un tamponi, kā arī higiēnas

paketes pieejamas pilnīgi visiem. Vairākām manām draudzenēm iepriekš ir bijusi pieredze, ka stundas laikā jāzvana kādam, lai palīdz, atnes higiēnas preces, jo negaidīti sākušās mēnešreizes. To izdarīt ir grūti,

meitenēm ir kauns, jo šis ir ļoti sensitīvs temats, par kuru nav vēlmes runāt ar skolotāju vai medmāsu. Preču pieejamība tualetēs noteikti palīdz ikvienai no mums skolā justies ērtāk un drošāk,” stāsta Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolniece Estere Appena.

Skolnieces uzsver, ka būtu pārsteigtas, ja septembrī, atgriežoties skolā, šādas preces labierīcībās atrodamas vairs nebūtu – mēneša laikā šie produkti paspējuši kļūt par ļoti lielu fizisku un emocionālu atbalstu. Tās palīdz pārvarēt kauna sajūtu, lūdzot pēc palīdzības, kā arī trauksmi par cikla sākumu neparedzētā laikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

“Latvijā ir ļoti izglītotas un veiksmīgas sievietes. Ļoti svarīgi ir skolā jau izveidot tādu vidi, lai arī nākamās

sievietes līderes saņemtu kvalitatīvu izglītību. Jo, ja viņas labi jūtās mācību iestādē, dabīgi, ka viņas arī labi

mācīsies. Tas attiecas gan uz jaunām meitenēm, gan skolotājām. Mēs pat neiedomājamies, ka nevarētu atrast līdzekļus higiēnas precēm. Tas ir vienkārši jāizdara, jāatrod līdzekļi,” apgalvo Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas direktors Andris Priekulis. Viņa vadībā skolā jau ilgāku laiku bezmaksas higiēnas preces pieejamas gan skolniecēm, gan skolotājām.

Iniciatīvai atbalstu izteikusi gan Labklājības ministrija, gan Saeimas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisija, kas solās turpināt virzīt iniciatīvu tālāk valdības dienas kārtībā. Inete Ielīte min, ka pilotprojekta rezultāti, tajā skaitā nepieciešamo preču apjoms, sadarbībā ar Labklājības ministriju un Veselības ministriju Finanšu ministrijā tiks iesniegti līdz jūnija beigām, bet to saskaņošanu paredzēts pabeigt līdz augusta beigām. Valdība pieņems lēmumu septembrī, un budžeta portfelī iniciatīvu

šobrīd paredzēts iekļaut jau oktobrī.