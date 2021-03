Bērnu slimnīca un SPKC: Padomi, kā veselīgi pavadīt skolēnu brīvlaiku

Lai gan kopējos Covid-19 saslimstības rādītājos vērojama stabilizācija, bet dažās iedzīvotāju vecuma grupās saslimstība sāk arī samazināties, saslimstība ar Covid-19 pieaug bērnu vidū. Skolēnu pavasara brīvlaika laikā Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas un Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) speciālisti atgādina – arī bērniem un pusaudžiem jāievēro drošības pasākumi Covid-19 izplatības samazināšanai, “Alūksniešiem.lv” vēsta BKUS Komunikācijas daļas vadītāja Dace Zaldāte-Rozentāle.

D. Zaldāte – Rozentāle vēsta, ka pašlaik ir pāragri spriest, vai saslimstības rādītāju bērnu vidū pieaugums ir saistāms ar jauno vīrusa Covid-19 paveidu. Tomēr arī tādā gadījumā vīrusa izplatības samazināšanai jāievēro tie paši piesardzības pasākumi, kas līdz šim. Bērnu slimnīcas un SPKC speciālisti mudina ikvienu esošajā epidemioloģiskajā situācijā izturēties īpaši atbildīgi un arī bērniem un jauniešiem darīt visu iespējamo, lai pēc skolēnu pavasara brīvlaika nebūtu jāpiedzīvo straujš slimības uzliesmojums.

Meklējam jaunus veidus, kā socializēties, nesatiekoties

Iekštelpās joprojām laiku drīkst pavadīt tikai ar tiem cilvēkiem, ar ko dzīvojam kopā, tādēļ doties ciemos pie draugiem vai aicināt viņus ciemos pie sevis nedrīkst. Aicinām šajā laikā draugus satikt, rīkojot jautras virtuālās grupu tikšanās. Tāpat draugiem var, piemēram, sarūpēt kādu pārsteiguma dāvanu, ko nodot, atstājot pie mājokļa durvīm. Savukārt vecākus aicinām atbalstīt pusaudžus centienos uzturēt dzīvīgu kontaktu ar vienaudžiem.

Stiprinām paradumu bieži mazgāt rokas un vēdināt telpas

Personīgās higiēnas ievērošana joprojām ir viens no piesardzības stūrakmeņiem, tādēļ speciālisti mudina atgādināt bērniem un jauniešiem bieži mazgāt rokas un izvairīties pieskarties mutei, degunam un acīm. Vecākus aicinām pārliecināties, ka ziepes, roku dezinfekcijas līdzekļi un dvieļi ir viegli pieejami un tiek regulāri mazgāti un mainīti, kā arī īpaši bieži vēdināt dzīvojamās telpas. Mazākiem bērniem roku mazgāšanu var pārvērst par patīkamāku piedzīvojumu, apgūstot rūpīgu roku mazgāšanu kopā ar Ziepiņu:

Velkam sejas maskas lieliem un maziem

Lai gan sejas maska sabiedriskās telpās, sabiedriskajā transportā un skolā ir jānēsā obligāti no 7 gadu vecuma, Bērnu slimnīcas speciālisti vecākus mudina atvasēm mācīt nēsāt sejas maskas jau no pēc iespējas mazāka vecuma – kolīdz ar bērnu to ir iespējams sarunāt. Tāpat vecāki aicināti nedoties uz tādām publiskām vietām kā veikali kopā ar bērniem. Šādi mēs kopīgi varam palīdzēt samazināt slimības izplatību. Lai atbalstītu vecākus centienos bērniem izskaidrot masku nēsāšanas nepieciešamību, tapusi “Masku dziesma”:

Uzturam možu garu un vingru ķermeni

Pandēmijas laikā nedrīkst aizmirst par fizisko aktivitāti – tā ir svarīga imunitātes un veselīgi pozitīvas domāšanas uzturēšanai. Bērniem un jauniešiem ik dienas ieteicama stundas – pusotras gara vidējas intensitātes fiziskā slodze. Vidēji intensīva slodze ir tāda pastaiga, kuras laikā vēl ir iespējams sarunāties, elpošana kļūst biežāka un dziļāka, vaigi sārtojas, mugura kļūst mikla un rodas laimes sajūta. Pavasara sākums ir lieliski piemērots laiks, lai uzsāktu ikdienas pastaigas ieradumu, pakāpeniski aktivitātes intensitāti palielinot un sākot arī skriet! Papildus tam, lai pie ekrāniem pavadītās garās dienas neatstātu iespaidu uz stāju, trīs reizes nedēļā nepieciešams nodarboties ar spēka vingrojumiem, nodarbinot lielās muskuļu grupas. Te lieti noderēs Bērnu slimnīcas rehabilitācijas klīnikas speciālistu izstrādātās vingrinājumu programmas bērniem no 4 līdz 10 gadu vecumam: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/vingr_stajas_uzlabosanai_4_10.pdf un bērniem un jauniešiem no 11 līdz 17 gadu vecumam: https://www.bkus.lv/sites/default/files/editor/vingr_stajas_uzlabosanai_11-17.pdf

Vērojam bērnu pašsajūtu pēc Covid-19 izslimošanas

Nesen Latvijā ar Bērnu slimnīcas speciālistu līdzdalību veiktā pētījumā noskaidrots, ka vairāk nekā pusei bērnu pēc Covid-19 izslimošanas vairāku nedēļu garumā saglabājas ilgstoši veselības sarežģījumi. Nopietni sarežģījumi, kas prasījuši arī bērnu stacionēšanu slimnīcā, ir bijuši aptuveni 0,1%, tomēr aicinām vērot bērnu pašsajūtu, jo nereti ne vecāki, ne bērni nezina, ka pārslimojuši Covid-19 vieglā formā vai bez simptomiem.

Vecākiem obligāti jāmeklē ārsta palīdzība, ja bērnam, kuram pirms 2-4 nedēļām bijis iespējams kontakts ar Covid-19 pacientu, pēkšņi parādās drudzis, bērns ir ļoti saguris, izteikti miegains, parādās dažāda rakstura labi pamanāmi ādas izsitumi, iespējama vemšana, vēdersāpes, caureja vai galvassāpes.

Ārsti aicina vērsties Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, kurā nodrošina multidisciplināru veselības atgūšanas pēc pārslimota Covid-19 vīrusa programmu. Slimnīcā atgūt pilnvērtīgu veselību bērniem palīdzēs kardiologs, rehabilitologs un psihologs.

Neatlieciet citu hronisku saslimšanu ārstēšanu

Ja radušās bažas par bērna veselību, ārsti aicina neatlikt arī citu hronisku slimību ārstēšanu. Covid-19 pandēmijas laikā, ievērojot visus piesardzības pasākumus, Bērnu slimnīcā ir pieejami visi pakalpojumi. Vizītes pie speciālistiem tiek organizētas kā klātienē, tā arī attālināti. Piecu dienu laikā pacienti var saņemt pediatra, bērnu ķirurga, otorinolaringologa (LOR), alergologa, dermatovenerologa un rehabilitologa konsultācijas. Tāpat speciālisti aicina neatlikt plānveida operāciju veikšanu: pieredze liecina, ka, veicot nepieciešamās procedūras savlaicīgi, tiek sasniegti ievērojami labāki rezultāti nekā tad, ja operācija tiek atlikta līdz brīdim, kad situācija kļūst akūta un neatliekama.