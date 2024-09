Atzīmēsim Gulbenes – Alūksnes Bānīša 121 gada jubileju Alūksnē

7. septembrī, atzīmējot šaursliežu vilciena – Bānīša 121 gada jubileju, Alūksnē norisināsies svinības ar aizraujošu svētku programmu, kas solās būt īpaši interesanta gan lieliem, gan maziem apmeklētājiem.

Autovadītājiem gan jāņem vērā, ka pasākuma “Bānītim-121” norises nodrošināšanai 7. septembrī no plkst. 13.00 līdz 16.30 Alūksnē būs slēgta transporta kustība Jāņkalna ielā no Tālavas ielas līdz Viestura ielai, un Brīvības ielā no Merķeļa ielas līdz Jāņkalna ielai.

Svētku apmeklētāji šajā dienā varēs aplūkot vides objektu izstādi “Mākslas Pietura“, kurā skatāmi Alūksnes mākslinieku radītie darbi ar moto “Malēnieša DNS” – tie, kas reflektē par mākslinieku pašu dzīvi, darbu un vērtībām.

No 13.00 līdz 14.50 ikvienu aicinām doties aizraujošā un izzinošā pastaigā pa Alūksnes stacijas kvartālu. Tikšanās 13.00 pie viesnīcas “Bahnhofs hotel“.

Pasākuma laikā darbosies kafejnīca “Tvaiks x Ogle” un Alūksnes Alus Darītava Alūksnes Biznesa stacijā, piedāvājot gardus ēdienus un dzērienus.

Lai pievienotos svētku braucienam ar Bānīti, lūdzam iegādāties biļetes, zvanot pa tālruni 26310022. Ieeja ekspozīcijā “Alūksnes Bānīša stacija” ir par maksu, taču pats Bānīša svētku pasākums ir bezmaksas.