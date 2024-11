Atskurbšanai nauda iztērēta

Šogad pašvaldībā paredzētie finanšu līdzekļi 10 000 eiro apmērā, kas bija paredzēti atskurbšanas pakalpojumu nodrošināšanai, gandrīz jau ir izsmelti. Klientu skaits šajā jomā ir palielinājies, līdz ar to pašvaldībai jāorganizē jauns iepirkums, lai nodrošinātu šo pašvaldības funkciju, kas no šī gada 1. janvāra ir obligāts pienākums, saka Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis.

Jau vēstījām, ka agrāk atskurbtuves iekārtošana vai atskurbināšanas pakalpojuma nodrošināšana bija brīvprātīga vietējās varas funkcija, bet no 2024. gada tā ir obligāta. Alūksnes novada pašvaldība atskurbšanas pakalpojumus jau vairāku gadu garumā pērk no Balvu pašvaldības policijas. Tas, kā tagad nosaka likums, ir viens no pašvaldībai obligāti nodrošināmajiem pakalpojumiem. Lai par tiem norēķinātos, Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada budžetā no nodokļu maksātāju naudas paredzēti līdz 10 000 eiro bez PVN. “Pagājušajā gadā no Alūksnes novada teritorijas uz Balvu atskurbtuvi nogādāti 95 klienti. Arī šogad rēķināmies ar aptuveni tādu pašu skaitu,” pašvaldības domes sēdē, kad deputāti lēma par šī pakalpojuma nodrošināšanas iespējām šogad, teica novada pašvaldības Centrālās administrācijas Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina.