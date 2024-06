Atklāj C-hepatīta antivielas un aknu blīvuma izmaiņas

Foto: freepik.com

Noslēdzoties Eiropas testēšanas nedēļai, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā (Austrumu slimnīca), C-hepatīta antivielas atklāja 12 cilvēkiem, savukārt 25 cilvēkiem konstatētas nopietnas aknu blīvuma izmaiņas. Šos cilvēkus Austrumu slimnīcas speciālisti aicināja pierakstīties ambulatorajai konsultācijai, lai kopā ar aknu slimību ārstu hepatologu vai infektologu noskaidrotu šo izmaiņu dabu, iemeslus un padziļināti izvērtētu izmeklējumu datus. Savukārt HIV tests visiem 278 cilvēkiem, kas vēlējās veikt imūndeficīta vīrusa asins analīžu izmeklējumus, bija negatīvs.

No 20. līdz 24. maijam Austrumu slimnīcā risinājās Eiropas testēšanas nedēļa, kuras ietvaros ikvienam interesentam bija iespēja bez maksas pārbaudīt savu aknu veselību un veikt HIV testu.

Apkopojot rezultātus, konstatēts, ka C-hepatīta jeb anti-HCV tests bija pozitīvs 4,5% jeb 12 cilvēkiem no 279 testēto cilvēku kopskaita, HIV tests visiem 278 izmeklētajiem cilvēkiem bija negatīvs, bet aknu blīvuma izmaiņas konstatētas 16% gadījumu jeb 25 cilvēkiem no Fibroscan izmeklējumu veikušajiem 157 cilvēkiem.

HIV un C hepatīts ir nopietnas slimības, kas var ievērojami ietekmēt cilvēka dzīvi, ja tās netiek laikus diagnosticētas un ārstētas. Tāpēc agrīna diagnostika ir ārkārtīgi svarīga, lai nodrošinātu efektīvu ārstēšanu un samazinātu slimību izplatību. ai gan Eiropas testēšanas nedēļa ir noslēgusies, pārbaudīties uz C hepatītu vai veikt HIV testu var arī turpmāk — vēršoties pie sava ģimenes ārsta, nododot asinis kā donoram, anonīmi un bez maksas — HIV profilakses punktos visā Latvijā vai par maksu — jebkurā laboratorijā.

“Latvijā C hepatīta un HIV infekcijas saslimstības rādītāji diemžēl ir vieni no augstākajiem Eiropas Savienībā, tāpēc uzskatu par pienākumu aicināt ikvienu vismaz vienreiz dzīvē pārbaudīties uz C hepatītu, lai to laikus diagnosticētu vai izslēgtu. Savā ikdienas darbā iedrošinu pacientus, sakot, ka mūsdienās 95% gadījumu C hepatītu ir iespējams izārstēt, jo Latvijā ir pieejama efektīva zāļu terapija, kuru apmaksā valsts,” atgādina Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” Aknu slimību nodaļas vadītāja un Latvijas Infektologu, hepatologu un HIV/AIDS speciālistu asociācijas (LIHHASA) viceprezidente, asociētā profesore Ieva Tolmane.

“HIV tests būtu jāveic ikvienam seksuāli aktīvam cilvēkam reizi gadā. HIV pārnese Latvijā patlaban notiek heteroseksuālo kontaktu ceļā, tādēļ uzskatām, ka tas var skart ikvienu sabiedrības locekli neatkarīgi no vecuma, dzimuma vai profesijas. Labā ziņa — HIV infekcija mūsdienās ir kļuvusi par kontrolējamu hronisku veselības stāvokli, jo nodrošinām efektīvu ārstēšanu un aprūpi un tas ļauj cilvēkiem ar šo diagnozi dzīvot ilgu un veselīgu dzīvi,” rezumē Austrumu slimnīcas stacionāra “Latvijas Infektoloģijas centrs” ambulatoro pakalpojumu vadītāja, LIHHASA prezidente, ārste infektoloģe Dr. med. Inga Ažiņa.

Cilvēkam, kuram diagnosticēts HIV, uzreiz pēc diagnozes noteikšanas ir pieejamas valsts apmaksātas zāles — antiretrovirālā terapija. Laikus uzsākot šo zāļu terapiju un, lietojot tās atbilstoši ārsta norādēm, cilvēka dzīves kvalitāte uzlabojas, vīrusa daudzums organismā samazinās, un tādā gadījumā cilvēks vairs nevar inficēt citus. Arī C hepatīta gadījumā Latvijas iedzīvotājiem ir pieejama valsts apmaksāta efektīva ārstēšana. Saņemot šo ārstēšanu, pacients 95 % gadījumu tiek no C hepatīta vīrusa pilnībā izārstēts.

Eiropas testēšanas nedēļa notiek kopš 2013. gada, kā ierasts — divreiz gadā — maijā un novembrī, un tā ir kļuvusi par plaši zināmu Eiropas mēroga pasākumu, kurā katru gadu piedalās simtiem organizāciju. Arī Austrumu slimnīca regulāri piedalās dažādos sabiedrības veselības veicināšanas pasākumos, tostarp iesaistoties regulāras testēšanās kā agrīnas diagnostikas popularizēšanā un skaidrošanā. Nākamā Eiropas testēšanas nedēļa tiek plānota 2024. gada rudenī — no 18. līdz 25. novembrim.