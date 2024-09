Alūksniešus aicina pieteikt sasniegumus Baltijas Ilgtspējas inovāciju balvai

Lai izceltu projektus un iniciatīvas, kas kalpo kā piemērs ceļā uz zaļāku un ilgtspējīgāku nākotni, šogad jau ceturto reizi norisināsies Baltijas Ilgtspējas inovāciju balva. No šodienas savus sasniegumus 11 kategorijās aicināti pieteikt arī Alūksnes pilsētas un novada uzņēmumi, zaļo tehnoloģiju jaunuzņēmumi, organizācijas un ilgtspējas vēstneši.

Baltijas Ilgtspējas inovāciju balva tiek rīkota kopā ar vadošajiem partneriem “Rimi Baltic” un “Ignitis Group”. Pērn tika saņemti vairāk nekā 240 pieteikumi – 32% no Latvijas, 29% no Igaunijas un 33% – no Lietuvas. Aizvadītā gada finālistu vidū ierindojas tādi ilgtspējības līderi kā, piemēram, “Aterones Engineering”, “Augstsprieguma tīkls”, “Tet”, “Sonido” un “Oxylabs”.

Vienpadsmit Baltijas Ilgtspējas inovāciju balvas kategorijas aptver visas nozīmīgākās ilgtspējas jomas, sākot no tehnoloģiju sasniegumiem un inovācijām līdz iedvesmojošiem līderiem:

Aprites ekonomika

Klimata inovācijas

Enerģētikas tehnoloģijas

Sociālās iniciatīvas

Pilsētvides attīstība

Bioloģiskā daudzveidība un saglabāšana

Transports un mobilitāte

Pārtikas inovācijas

Reģeneratīvā lauksaimniecība

Ražošana un industriālā simbioze

Ilgtspējas vēstnesis

Iesniegtos pieteikumus vērtēs īpaši atlasīta ekspertu žūrija no visas Eiropas, savukārt vērtēšanas procesu vadīs balvas metodoloģiskais partneris un vadošais biznesa konsultāciju uzņēmums Latvijā “EY Baltic”.

“Esam pārliecināti, ka ilgtspējīgu risinājumu attīstība labākai rītdienai nav iedomājama bez inovācijām. Tāpēc lepojamies, ka šogad jau ceturto reizi varēsim uz Baltijas ilgtspējas inovāciju balvas skatuves izcelt Igaunijas, Latvijas un Lietuvas ilgtspējas inovāciju veiksmes stāstus. Ar nepacietību gaidām šo divu dienu notikumu, lai kopā ar pasaules ekspertiem un ilgtspējas līderiem, jau pieredzējušiem tirgus spēlētājiem un jaunuzņēmumiem, organizācijām un kopienu pārstāvjiem no visas Baltijas varētu diskutēt un veicināt sadarbības, kas spēj radīt būtisku ietekmi,” uzsver Zanda Šadre, “Rimi Baltic” Korporatīvās atbildības un komunikācijas direktore.

“Ilgtspējas jomā ir nepieciešama plaša sabiedrības un uzņēmumu iesaiste, starpnozaru pieeja un aktīva sadarbība. Tā kā rezultātu sasniegšana prasa laiku, ir svarīgi regulāri veltīt brīdi, lai pamanītu un novērtētu jau ieviestos projektus. Lai šī iniciatīva sniedz jaudu sākt aktīvi rīkoties, tostarp mums tuvajā atjaunīgās enerģijas jomā. Saules un vēja enerģija ir viens no nozīmīgākajiem resursiem mūsu reģiona attīstībai, kas var veicināt ne tikai vides aizsardzību, bet arī dažādu nozaru attīstību, ekonomisko labklājību un enerģētisko neatkarību,” norāda Zane Poča, “Ignitis Group Latvija” komunikācijas partnere.



Pieteikumu iesniegšana ir atvērta līdz 6. oktobrim tīmekļvietnē https://www.balticsustainabilityawards.eu/. Uzvarētāju apbalvošana norisināsies 26. novembrī, savukārt 27. novembrī visas dienas garumā notiks konference kinoteātrī “Splendid Palace”.