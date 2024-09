Alūksnē rīt notiks Bībeles tulkotāja Ernsta Glika svētki

Alūksnē 21. septembrī norisināsies Ernsta Glika svētki, svinot 370. gadadienu kopš šī mācītāja un Bībeles tulkotāja dzimšanas, informē “EBībele”. Latvijas Bībeles Fonds pasākuma apmeklētājiem piedāvās iespēju bez maksas saņemt E.Glika 8. jaunizdevuma drukātās Bībeles.

Ernsta Glika svētki sāksies 21. septembrī pulksten 11.00 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Sestdienas programmas laikā būs iespēja klausīties izglītojošus stāstus un kopīgi dziedāt dziesmas senāku un jaunāku laiku skaņās. Ernsta Glika svētkos ar priekšlasījumiem piedalīsies filoloģijas doktore Ernesta Kazakenaite no Lietuvas, filoloģijas doktors Pēteris Vanags no Zviedrijas, teoloģijas doktors Jouko Talonens no Somijas, filoloģijas doktore Māra Grudule, mācītājs Viesturs Rikveilis un teoloģijas doktors Uģis Sildegs. Starp lekcijām varēs dzirdēt īsas biogrāfiskas skices no Ernsta Glika dzīves. Visiem pasākuma dalībniekiem tiks nodrošinātas pusdienas bez maksas. Pasākumu organizē un atbalsta Lutera Akadēmija, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija, Alūksnes novada pašvaldība un Alūksnes novada Kultūras centrs.