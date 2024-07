Alūksnē neliels skaits iesniegumu par atteikšanos no krievu valodas

Foto: freepik.com

Šā gada 22. maijā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā – skolēniem, kuri apgūst vispārējo pamatizglītības programmu, bija iespēja rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Skolēnu vecāki iesniegumus skolās varēja iesniegt līdz 21. jūnijam.

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) apkopotie dati liecina, ka no krievu valodas, kā otrās svešvalodas apguves, atteikušies 2838 4. – 9. klašu skolēni – 4,26%.

Alūksnes vidusskolas direktore Ilze Līviņa ziņo, ka esot salīdzinoši maz iesniegumu no skolēnu vecākiem par atteikšanos no krievu valodas. Precīzāku iesniegumu skaitu zinās, kad skolas darbinieki atgriezīsies no atvaļinājumiem – augusta otrajā pusē. Direktore uzsver, ka vācu valodu varēs apgūt tik skolēnu, cik būs iesniegumu – kaut pavisam neliels skaits. Tikai šī iemesla dēļ būs klašu komplektācijas maiņas.

Piemēram, Krāslavas un Valkas novadā neviens skolēns nav atteicies apgūt krievu valodu kā otro svešvalodu. Savukārt, visvairāk iesniegumi saņemti Rīgā – 390 pieteikumi.

Pēc IZM sniegtās informācijas, aizvadītajā mācību gadā krievu valodu apguva kopumā 66 523 skolēnu 4. – 9.klasēs.