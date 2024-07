Alūksnē konference par bulingu, mobingu un citām aktuālām tēmām

Publicitātes foto

1. un 2. augustā, notiks skolu līderu un pedagogu atbalsta un izaugsmes konference, kurā tiks skatītas vairākas izglītības nozarē aktuālas tēmas, tostarp, bulings vienaudžu vidū, skaidru robežu esamība gan teorijā, gan praksē (vecāku mobings), izglītības attīstības tendences Somijā, līderība izglītības vadībā u.c. Konferenci organizē Neatkarīgā izglītības biedrība un Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas

skolotāju asociācija sadarbībā ar Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāziju.

“Konferences mērķis ir atbalstīt pedagogus un skolu vadītājus, dalīties ar pieredzi un zināšanām, kā arī sniegt motivāciju un iedvesmu pirms jaunā mācību gada uzsākšanas. Konferences laikā plānotas gan lekcijas, gan darbnīcas un meistarklases. Plānota arī paneļdiskusija par izglītības nozares aktualitātēm,” stāsta Neatkarīgās izglītības biedrības vadītāja Zane Ozola.

“Pedagogus uzrunās gan dažādu nozaru eksperti no Latvijas, piemēram, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, Latvijas Universitātes profesore Zanda Rubene, ārsts-psihoterapeits Artūrs Miksons, gan eksperti no ārvalstīm, piemēram, vecākā pasniedzēja Lapzemes Lietišķo Zinātņu Universitātē Anželika Krastiņa, kura dalīsies Somijas izglītības pieredzē,” stāsta Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociācijas vadītāja Rūta Kanteruka.

Konferencē tiks aplūkotas sekojošas tēmas:

– “Bulings vienaudžu vidū – UNESCO redzējums un starptautiskā prakse” (Baiba

Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre);

– “Izglītības attīstības tendences Somijā: no uzplaukuma līdz mūsdienu

izaicinājumiem” (Anželika Krastiņa, vecākā pasniedzēja Lapzemes Lietišķo Zinātņu

Universitātē);

– “Mainies uz augšu! Kādai jābūt izglītībai, lai tā patiešām nodrošinātu izaugsmi?”

(Zanda Rubene, Latvijas Universitātes profesore);

– “Datu analītika un tās izmantošanas iespējas pārmaiņu vadīšanai skolā” (Oskars

Kaulēns, Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors);

– “Zinātniskums katrā mācību priekšmetā skolā un direktora loma skolu zinātniskuma

kultūras veidošanā” (Dr., asoc. prof. Agnese Dāvidsone, Vidzemes augstskolas

vadošā pētniece);

– “Līderība izglītības vadībā” (Anita Muižniece, privātās mākslu skolas “Kultūras

Patnis” direktore, bijusī Izglītības un zinātnes ministre);

– “Skaidru robežu esamība gan teorijā, gan praksē (vecāku mobings)” (Artūrs Miksons,

ārsts-psihoterapeits un docētājs Rīgas Stradiņa universitātes Psihosomatiskās

medicīnas un psihoterapijas katedrā).

Konferences ietvaros notiks arī deju un kustību terapijas praktiskā darbnīca, ko vadīs praktiķes no Igaunijas: Pireta Hinrikus-Sage (Piret Hinrikus-Sage) un Tūli Juka (Tuuli Jukk). Uz darbnīcu īpaši aicināti mūzikas, deju un kustības skolotāji no skolām un pirmsskolām, taču organizatori norāda, ka tā būs saistoša arī citiem pedagogiem. Radošajā darbnīcā būs iespējams apgūt daudzveidīgus deju un kustību elementus, to apvienošanu ar verbālo un neverbālo komunikāciju, rekvizītiem un mūziku, pieņemot, ka cilvēka ķermeņa pozas un kustības ir saistītas ar kognitīvajiem procesiem un emocionālajiem stāvokļiem.

Pasākums norisināsies klātienē Alūksnē (Glika ielā 10, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas telpās). Konference ir maksas pasākums.