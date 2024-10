Akcijā “Latvijas mediju valodas balva” jau otro gadu noskaidros kvalitatīvas latviešu valodas lietotājus medijos

Jau otro gadu pēc kārtas 15. oktobrī, Valsts valodas dienā, ir izsludināta akcija “Latvijas mediju valodas balva”, kurā noteiks, izvērtēs un apbalvos elektronisko plašsaziņas līdzekļu raidījumu vadītājus, kuri lieto kvalitatīvu latviešu valodu, kā arī periodiskās preses izdevumus un interneta ziņu portālus, kuros lietota kvalitatīva latviešu valoda. Dalībniekus akcijai var pieteikt ikviens no 15. oktobra līdz 18. novembrim. Dalība akcijā ir brīvprātīga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Akcijas rīkotāji, Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome un Valsts valodas centrs, ir gandarīti par pagājušā gada akcijā sasniegto. “Akcijai tika pieteikti 76 dalībnieki, no kuriem balvas pasniedzām 11 laureātiem un 8 veicināšanas balvu ieguvējiem. Ir patiess prieks par ikvienu lasītāju, klausītāju un skatītāju, kas pievērš uzmanību latviešu valodai medijos. Šī akcija ir iespēja pateikties mīļākajam izdevumam, portālam, vai raidījumu vadītājam, savukārt mediju pārstāvji, piesakoties akcijai, rāda paraugu gan saviem kolēģiem, gan visai sabiedrībai – mēs mīlam latviešu valodu, tā mums ir dārga un mēs par to vienmēr rūpēsimies,” akcijas lomu valsts valodas vides kopšanā uzsver Valsts valodas centra direktora p. i. Arturs Krastiņš. “Latvijas mediju valodas balva ir ne tikai ļoti svarīgs solis pretī pareizai un bagātai latviešu valodai medijos, bet arī nozīmīgs ieguldījums visas sabiedrības izpratnes un nostājas veicināšanā. Skatītājus un klausītājus tā rosina pievērst uzmanību raidījumu vadītāju valodai un to vērtēt, savukārt, žurnālisti tiek motivēti sekot balvas laureātu piemēram un kļūt arvien prasmīgākiem valodas lietojumā,” atzīst šīs balvas iniciatore Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekle Ilva Milzarāja.

Akcijai dalībnieki var pieteikties paši, un tos var ieteikt arī fiziskas un juridiskas personas, kas ir attiecīgo plašsaziņas līdzekļu lasītāji, skatītāji vai klausītāji. Tiks noteikti ne vairāk kā trīs laureāti un ne vairāk kā divi veicināšanas balvu saņēmēji katrā no šādām kategorijām:

ziņu moderatori; analītisko, pētniecisko, diskusiju, interviju raidījumu vadītāji; kultūras, izklaides, sporta raidījumu vadītāji; nacionālie un reģionālie laikraksti; žurnāli; interneta ziņu portāli; bērnu un jauniešu žurnālistika.

Šogad laureāti tiks noteikti arī divās papildkategorijās, kurās būs visvairāk pieteikumu: rakstošie žurnālisti; audiovizuālie žurnālisti, kuri nav raidījumu vadītāji; Latgales reģionālā žurnālistika; mūža ieguldījums; gada debija; terminoloģija; interneta žurnāli; vieglā valoda.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Akcijas dalībniekus var pieteikt, aizpildot elektronisko anketu, Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes un Valsts valodas centra tīmekļvietnēs.

Akcijas noslēguma pasākumā akcijas laureātiem tiks pasniegtas balvas un atzinības raksti, savukārt veicināšanas balvu ieguvējiem pasniegs atzinības rakstus. Sadarbības partneri būs tiesīgi piešķirt vienu simpātiju balvu vienam akcijas dalībniekam. Akcijas laureāti iegūs iespēju uz sava izdevuma vāka, interneta ziņu portālā, televīzijas vai radio programmā vai audiovizuāla pakalpojuma pēc pieprasījuma sniegšanas platformā izvietot kvalitātes apliecinājumu par iegūto godalgu.

“Latvijas mediju valodas balvas” rīkotāji norāda, ka arī šogad akcijai būs atvērts sadarbības memorands, līdz ar to tam tiks aicināti pievienoties vēl citi sadarbības partneri, lai iniciatīva sasniegtu arvien plašāku auditoriju un vairotu akcijas vērtību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vairāk informācijas par pieteikšanos akcijai “Latvijas mediju valodas balva” varat iegūt Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tīmekļvietnē https://www.neplp.lv/lv/latvijas-mediju-valodas-balva-2024 publiskotajā akcijas nolikumā vai Valsts valodas centra tīmekļvietnē https://www.vvc.gov.lv/lv.