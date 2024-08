Aizvadīta pirmā nedēļa rezervistu militārajā pamatapmācībā

Apmācību programma šiem brīvprātīgajiem rezervistiem ir saspringta, un topošo rezerves karavīru sejās ir manāms nogurums, tomēr visus ir pārņēmis prieks par iespēju izjust jaunas emocijas un pieredzi. Kā atklāj kursa priekšnieks kapteinis Jānis Mucenieks, šogad apmācība tikusi papildināta ar līdzšinējām atziņām no Ukrainas.

Pārsteidz jaunā infrastruktūra

Ierodoties Alūksnes novadā, militārajā bāzē “Strautiņi”, aizvadīto gadu rezervistu militārās pamatapmācības absolventi varētu būt pārsteigti par jauno infrastruktūru. Bāze piedzīvo strauju attīstību un jau šobrīd ir būtiski kāpinājusi savu kapacitāti. Tikusi izbūvēta plaša un moderna telšu pilsēta, kurā iemitinājušies 229 topošie rezervisti. Teritorija ir apjozta ar žogu, un kursanti dzīvo kazarmu režīmā. Katru rītu pulksten 6.00 notiek rīta rosme, pēc kuras seko gara apmācību diena.

Kursanti sadalīti četros vados, un viņu apmācība norisinās pamīšus. Šobrīd viņi visi jau ir apguvuši apmācību ar triecienšauteni “G-36” un nokārtojuši tā saukto testu, kurā ir jāspēj izjaukt un salikt ieroci, kā arī nosaukt visas tā detaļas.

Sievietēm nav atlaižu

Kursante Elīna Avotiņa atzīst, ka apmācība ar triecienšauteni bijusi intensīva. “Ierocim visas detaļas ir ļoti ciešas. Ja tu esi sieviete, kurai varbūt sāp pirksti pie izjaukšanas vai salikšanas, tad nekādas atlaides šeit nevienam nav. Mums visiem to ir jāprot izdarīt. Tad mums bija arī jāapgūst visas tās komandas un drošā apiešanās ar ieroci, kā arī šīs trīs galvenās šaušanas pozīcijas. To visu mēs apguvām jau nepilnu divu dienu laikā, un vienā brīdī man tiešām bija sajūta, ka manas “smadzenes uzkarst”, jo pauzītes starp šīm nodarbībām bija nelielas,” atklāj E. Avotiņa.

Viens no interesantākajiem ieguvumiem rezervistu militārajā pamatapmācībā, kas nav tieši saistīts ar pašu iemaņu apgūšanu, ir jaunu un dažādu cilvēku iepazīšana, uzsver E. Avotiņa. “Visvairāk esam sadraudzējušies nodaļas ietvaros. Mēs esam nodaļā 12 cilvēki un mēs visi dzīvojam un nakšņojam vienā teltī. Nedēļas laikā jau esam kļuvuši par vienu lielu ģimeni, kurā cits citu visu laiku pieskatām,” viņa turpina.

Visaizraujošākā apmācība – kaujas šaušana

Vienlaikus norit arī citas apmācības – otrais un ceturtais vads jau ir paspējis gūt ieskatu bezpilota lidaparātu apmācībā, tikmēr pirmais un trešais vads ticis apmācīts atpazīt bruņutehniku. “Bezpilota lidaparātu apmācība ieviesta, ņemot vērā Ukrainā novēroto pieredzi. Kursantiem tika novadīta viena teorētiskā nodarbība, taču pēc divām nedēļām viņiem būs nodarbības, kurās tiks apgūta reakcija uz netiešo uguni un droniem,” skaidro kursa priekšnieks.

Militārā poligona “Lāčusils” šautuvē pirmajam un otrajam vadam norisinājās, iespējams, visaizraujošākā apmācība – kaujas šaušana. Šāvienu troksni papildināja arī sprādzieni, jo pavisam netālu rezerves karavīri tika apmācīti izmest kaujas granātu.

Kad pirmais izbīlis ir garām

Ņemot vērā paaugstinātos drošības riskus, kursantiem ir jāpakļaujas stingrai disciplīnai. Jebkura darbība uz uguns līnijas tiek veikta tikai pēc instruktora komandas. Šeit uzrunājām kādu citu topošo rezerves karavīru – Gundaru Rēderu, kurš nupat bija noslēdzis pirmo kaujas šaušanas uzdevumu.

G. Rēdera motivācija iestāties trīs nedēļu intensīvā rezervistu militārās pamatapmācības kursā ir saistīta ar vēlmi spēt iesaistīties valsts aizsardzībā gadījumā, ja to nāktos darīt militārā veidā. Daloties ar saviem iespaidiem no pirmās apmācību nedēļas, kursants norāda, ka viņš un viņa nodaļas biedri ir patīkami pārsteigti par to, kāda šeit ir militārā vide.

Viņš neslēpj, ka pirms apmācību uzsākšanas bija liels stress. “Ir liels nogurums, jo parasti ikdienā ne visi katru rītu ceļas pulksten 6.00. Tas, protams, sevī bija jāsalauž, bet, kad šis pirmais izbīlis ir garām, tad ir tāds ļoti labs ritms,” saka G. Rēders. “Mums nupat noslēdzās pirmās šaušanas nodarbības. Izšāvu pirmās 25 patronas un tikai uz tām pašām pēdējām es sāku ieiet sajūtā, ko nozīmē šaut,” viņš atzīst.

Lai gan šaušana un granātas izmešana jau tikusi pamazām iepazīta, G. Rēders nešaubās, ka visinteresantākais vēl būs tikai priekšā, jo nākamajās nedēļās gaidāmi jauni izaicinājumi – nakšņošana mežā un uzdevumu veikšana diennakts tumšajā laikā.

Šobrīd interesentiem ir iespēja pieteikties rezervistu militārās pamatapmācības kursam ziemas periodā līdz šā gada 29. novembrim vienotajā rekrutēšanas platformā “klustikaravirs.lv”, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu. Tas tiks organizēts 2025. gadā ziemas periodā no 8. februāra līdz 1. martam, un pieteikties var visi Latvijas pilsoņi vecumā no 18 līdz 60 gadiem.