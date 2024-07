Aicinājums balsot par Alūksnes Sporta centru

Skates «Gada labākā būve Latvijā 2023″ rīkotāji – Latvijas Būvnieku asociācija un Latvijas

Būvinženieru savienība sadarbībā ar Ceresit aicina balsot par skatei pieteiktajām 2023.gadā

ekspluatācijā nodotajām būvēm, kas ir ieguvums sabiedrībai.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Skates žūrija trīs kārtās ir apskatījusi un pēc skates nolikuma kritērijiem novērtējusi septiņdesmit

skatei pieteiktās būves astoņās nominācijās no visiem Latvijas reģioniem. Laureāti tiks paziņoti un

balvas saņems 2024.gada 22.augustā. Viens no būvju vērtēšanas kritērijiem ir sabiedrības

ieguvums. Šogad skates rīkotāji lūdz ikvienu dot savu vērtējumu kādai no būvēm, lai noteiktu, kura

būve pēc sabiedrības vērtējuma ir lielākais ieguvums sabiedrībai. Būve, kas būs ieguvusi visvairāk

balsu, summējot balsis balsošanas anketā balso.te ( vai https://forms.gle/FSMW9aJ7h2jUteJJA) un

skates Facebook lapā facebook/gadabūve, saņems skates titulsponsora Ceresit balvu.

Balsošana noslēgsies 2024.gada 16.augustā 16.00.

Vairāk informācijas par skati, balsošanas anketa – gadabuve.lv.

Latvijas Būvnieku asociācijas un Latvijas Būvinženieru savienības sadarbībā ar Ceresit un 23

profesionālajām nozares sabiedriskajām organizācijām un nozares institūcijām rīkotā skate Gada

labākā būve Latvijā šogad notiek 26. reizi.

Skates galvenais partneris ir zīmols Ceresit ar kompāniju Henkel Balti OU. Skates norisi atbalsta

Weber ar kompāniju Saint-Gobain, PERI, EJOT, SOUDAL, Rotho Blaas, Hilti, Alejas projekti,

Landscape Construction, LM Group Holding, Morpho, Uponor Latvija, Latvijas Betona savienība

ar balvu Gada betona būve.

Skates rīkotāju partneri ir 16 būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas, Būvniecības valsts

kontroles birojs, VAS Valsts nekustamie īpašumi, Latvijas Pašvaldību savienība, Rīgas Tehniskā

universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Rīgas Celtniecības koledža, RISEBA

FAD un nozares žurnāls Būvinženieris.

Dienasbizness.lv – skates sadarbības partneris balsojumā par būvi – sabiedrības ieguvumu.

Informatīvie atbalstītāji: žurnāls Būvinženieris, LETA, Nozare.lv, building.lv, archidea.lv,

buvlaukums.lv, abc.lv, buvbaze.lv.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informāciju sagatavoja Latvijas Būvnieku asociācija – Baiba Mierkalne.