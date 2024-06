Aicina pieteikties mācībām Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā

Foto: Sandra Apine

Vasara rit pilnā sparā, bet jaunais mācību gads vairs nav aiz kalniem – sāksies uzņemšana Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. klasē.

Lai savlaicīgi komplektētu klases, aicinājums no 1. līdz 10. jūlijam pieteikties mācībām desmitajā klasē. To var izdarīt Glika ielā 10, vēsturiskajā korpusā darba dienās no 9.00 līdz 14.00.

Ja matemātikā, latviešu un angļu valodās gada vērtējums ir 5 balles un augstāks – iestājpārbaudījumi nebūs nepieciešami.

Iestājpārbaudījumi būs tādā gadījumā, ja šajos mācību priekšmetos gada vērtējums ir 4 balles.

Tiem skolēniem, kuriem būs nepieciešama dienesta viesnīca, to varēs izmantot bez maksas. Visu mācību gadu būs arī 0,90 eur Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums siltām pusdienām skolas ēdnīcā.