Foto: freepik.com

Latvijas Zinātnes padome, atsaucoties Ukrainas Nacionālā pētniecības fonda (the National Research Foundation of Ukraine (NRFU)) un Ukrainas Izglītības un zinātnes ministrijas (the Ministry of Education and Science of Ukraine (MESU)) lūgumam, aicina Latvijas zinātniekus kļūt par ekspertiem, lai veiktu zinātnisko projektu vērtēšanu, kā arī zinātnisko institūciju un augstskolu zinātnisko izvērtēšanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Kā norāda NRFU, starptautisko zinātnisko ekspertu loma ir nozīmīga jaunajai demokrātiskajai Ukrainai. Kļūšana par starptautisko ekspertu ir veids, kā zinātnieki var palīdzēt Ukrainai šajā kritiskajā laikā, vienkārši darot to, ko viņi jau dara labi – izvērtējot priekšlikumus. Brīvprātīgi darbojoties kā NRFU ārvalstu eksperts, ikviens zinātnieks var būt pārliecināts, ka sniedz ieguldījumu Ukrainas pētniecības attīstībai un nākotnei, palīdzot atlasīt labākos pētniekus atbalsta saņemšanai, ne tikai ar grantu atbalstu, bet arī tuvinot tos pasaules zinātnieku kopienai un tās standartiem.

Ukrainai arī steidzami ir jānodrošina objektīvs savas pētniecības sistēmas izvērtējums un starptautisko recenzentu pieredzes izmantošana var garantēt, ka novērtējumi tiek veikti saskaņā ar augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Šī iesaistīšanās nodrošinās procesa pārredzamību un veicinās Ukrainas pētniecības ekosistēmas attīstību.

Latvijas Zinātnes padome aicina Latvijas zinātniekus pieteikties kā ekspertiem, atbalstot Ukrainu tās centienos.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Informāciju sagatavoja Latvijas Zinātnes padome.