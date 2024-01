Aicina iesaistīties akcijā

Foto: freepik.com

Alūksnes vidusskola aicina ikvienu iesaistīties plastmasas korķu vākšanas akcijā. Akcijas mērķis ir nodot savāktos korķus pārstrādei atkritumu apsaimniekotājam un par iegūtajiem līdzekļiem iegādāties dronus Ukrainas aizstāvjiem.

No 8. janvāra līdz 10. janvārim ikviens varēs tīrus plastmasas korķus no limonādes, ūdens, bērnu biezeņu un citām pārtikā izmantotām pudelēm nodot kādā no Alūksnes vidusskolas ēkām – Kanaviņu ielā 14, Lielā Ezera ielā 26 vai Glika ielā 10, foajē. 11. janvārī savāktie korķi tiks nogādāti biedrības “Tavi draugi” Rīgā savākšanas punktā.