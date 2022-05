Turpina nogalināt, bet svin

Latvija kopš 2004. gada ir pilntiesīga Eiropas Savienības dalībvalsts. 1945. gada 8. maijā līdz ar Vācijas kapitulāciju Eiropā beidzās Otrais pasaules karš, tāpēc šo datumu kopā ar citām Eiropas valstīm atzīmējam kā Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu, atceroties kara upurus, kritušos, noslepkavotos, trimdā un katorgā izsūtītos. Lai gan karš beidzās, latviešu tautai 8. maijs neatnesa ilgi gaidīto mieru un brīvību, neatkarību atjaunot izdevās tikai 1990. gada 4. maijā.Padomju laikos, kad Latvija ietilpa lielajā padomju valstu kopumā, nacisma sagrāvi un uzvaru Otrajā pasaules karā bija noteikts atzīmēt 9. maijā. Tagad tikai atsevišķās pasaules valstīs kā, piemēram, Krievijā, šis datums noteikts par svinamu dienu. Līdz varas nomaiņai Rīgas domē 9. maija svinības katru gadu kopā ar pilsētas pašvaldību un Krievijas vēstniecību organizēja arī sabiedriskā organizācija “9maijs.lv”. Pārdaugavā pie pieminekļa “Padomju karavīriem – Padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no vācu fašistiskajiem iebrucējiem” pulcējās daudzskaitlīga publika, lai svinētu Latvijas okupāciju. Tā tas turpinājās teju desmit gadus, kamēr galvaspilsētā pie varas bija “Saskaņa”. Pandēmijas laikā 9. maija svinības divus gadus nenotika, lai gan puķes pie pieminekļa gūla tāpat. Līdzšinējie šo svinību organizatori, biedrība “9maijs.lv”, tagad paziņojuši, ka Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ svinības atceļ, aicinot cilvēkus “pārvērtēt ne tikai uzvaras vērtību, bet pirmām kārtām – miera vērtību.”Lai gan Latvija pildās ar bēgļiem no Ukrainas karadarbības skartajām teritorijām, Krievijas armija veic kara noziegumus pret ukraiņu tautu, Latvijas Krievu savienība atkal aicina “savējos” doties uz svinībām pie pieminekļa. Plānota ziedu nolikšana, bet vēlāk arī naktssardze, pieminekļa pasargāšanai no “vandāļiem”, kuri, protestējot pret okupantu armijas godināšanu, var iedomāties pieminekli nokrāsot zili dzeltenās krāsās.Putins vēlas atgriezties pie Krievijas impērijas bijušajām robežām, kurās ietilpst arī Igaunija, Latvija un Lietuva. Ar kādiem paņēmieniem? Ar agresiju, ar nežēlību, necilvēciskumu, rupju varu un meliem, ko tagad Krievija jau demonstrē Ukrainā, nešķirojot nevienu. Vai Latvijas Krievu savienība patiešām gaida Latvijā ienākam Putina karavīrus, kas izpostīs visu, ko šo gadu laikā esam uzcēluši, nogalinās mūsu cilvēkus? Ja to ir tik grūti saprast, varbūt tomēr vajag apsvērt pārcelšanos uz lielo, “tik mīlamo” Krievzemi!