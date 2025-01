Nenozīmīgi spēlētāji

Foto: CNP/AdMedia/SIPA/Scanpix

Pagājušajā nedēļā šķiet, visa pasaule sekoja līdzi notikumiem Amerikas Savienotajās Valstīs, kur notika jaunā prezidenta Donalda Trampa inaugurācijas ceremonija. Jau pēc vēlēšanām, kad kļuva zināms to iznākums, D. Tramps pasaulei darīja zināmas savas pamatnostādnes, kuras īstenos, stājoties amatā. Nu tas ir noticis, viņš savus solījumus sācis īstenot, parakstījis pirmos prezidenta rīkojumus. Tos apspriežot, satraukušies ir ne tikai amerikāņi un viņu kaimiņvalstu iedzīvotāji, bet arī Eiropas valstu līderi.

Tiklīdz kļuvis par prezidentu, vienu no pirmajiem viņš parakstījis rīkojumu par mūra būvniecību uz robežas ar Meksiku. Sargājot savu valsti, viņš to izdevis, lai apturētu nelegālo imigrāciju no Meksikas un citām Latīņamerikas valstīm.

Konkrēta nostāja D. Trampam ir arī ārpolitikas jautājumos. Ar savu parakstu D. Tramps atcēlis arī bijušā prezidenta Džo Baidena rīkojumu par ārējās palīdzības programmām. Uz 90 dienām tās apturētas, līdz viņš tās pārskatīs, lai noteiktu, vai tās atbilst viņa politikas mērķiem. Viņš paziņojis, ka NATO dalībvalstīm būs jādomā, kā palielināt aizsardzības izdevumus. Šajā jautājumā ASV prezidenta viedoklim ir ļoti liela nozīme, jo ASV ir NATO līdervalsts. Viņš sagaida, ka Eiropa vairāk ieguldīs savā aizsardzībā – tie, viņaprāt, varētu būt pieci procenti no iekšzemes kopprodukta pašreizējo divu procentu vietā, ko visas dalībvalstis nemaz vēl nesasniedz.

Protams, visa pasaule ar nepacietību gaida Trampa solījuma izpildi par vienošanos ar Vladimiru Putinu nekavējoties izbeigt karu Ukrainā. Šis solījums gan tik ātri, kā jaunievēlētais prezidents lēsa pirms stāšanās amatā, šķiet, nav izpildāms.

Ja ticam astrologiem, 2025. gads ir viens no diviem nākamajiem gadiem, kad mainīsies viss. “Tēls, kas raksturotu šos divus gadus, ir jauna māja. 2025. gadā jūs atrodat jaunu māju, jau gandrīz uz to pārceļaties dzīvot, bet jums vēl ir jāizšķiro vecās lietas. Tieši tāpēc 2025. gads ir “šķirošanas” gads. 2026. gadā jūs jau esat jaunajās mājās uz palikšanu. Tas nenozīmē fizisku pārcelšanos, bet pārcelšanos galvenajās dzīves sfērās – attiecībās, darbā, jēgā un veselīgumā – mēs itin visi atklāsim kaut ko pavisam jaunu, un tas būs uz palikšanu,” prognozē astrologs Andis Geste.

Kā varam secināt pēc pirmajiem D. Trampa parakstītajiem rīkojumiem, tie ietekmēs daudzas no šīm astrologa pieminētajām sfērām arī mūsu dzīvē. Mainīsies viss, kā to “rāda” pašreizējās politiskās un ekonomiskās prognozes, tikai Latvijas valdība ir nenozīmīgs “spēlētājs” lielvalstu savstarpējos “rēķinos”.