Lai izdevumi nepārsniegtu ieņēmumus

Lai novērstu negatīvu ietekmi uz budžetu, Finanšu ministrija piedāvā slēgt čeku loteriju. Tā ilgst jau trešo gadu, sākot no 2019. gada jūlija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ministrijā apkopotie dati liecina, ka sākotnēji tajā piedalījās 100 206 dalībnieki. Starp viņiem tolaik biju arī es, un bija pat interesanti pārskatīt savu iepirkumu sarakstu, saskaitīt iztērēto naudu, izvērtēt iepirkumu lietderīgumu. Tomēr ar laiku reģistrēt pirkumu un saņemto pakalpojumu čekus kļuva apgrūtinoši un laikietilpīgi. Katrs čeks ir atšķirīgs, un tajā ir diezgan sarežģīti atrast visus nepieciešamos datus. Tie, sašķiroti pa mēnešiem, bija arī kaut kur jāglabā, un drīz vien šim nolūkam ierīkotā kaste kļuva par mazu. Turklāt uz atsevišķos veikalos izdotā čeka informācija ātri vien izgaisa, tādēļ par piedalīšanos loterijā ar tiem nevarēja būt ne runas. Galu galā, lai gan solītie laimesti bija visai patīkami, mani reģistrētie čeku numuri nekad “neiekrita” starp laimējušajiem.

Saprotu, ka ne jau loterijas dēļ iedzīvotājus aicināja par katru pirkumu un pakalpojumu pretī prasīt dokumentu. Mērķis bija veicināt ar nodokli apliekamu darījumu reģistrāciju, nodrošināt darījumu caurskatāmību, godīgu konkurenci un nodokļu maksāšanas kultūras maiņu sabiedrībā. Gods, kam gods, man negadījās nevienā veikalā vai pie pakalpojumu sniedzēja lūgties čeku par pirkumu. Nezinu arī to, vai konkrēti no maniem iesniegtajiem finanšu dokumentiem ieņēmumu dienests guva kādu savam darbam noderīgu informāciju. Iespējams, konstatēja, ka komersanti tomēr iesniedz precīzas nodokļu deklarācijas, vai arī tomēr nē.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes aplēsēm ne tikai man, arī citiem iedzīvotājiem mazinājās interese par čeku loteriju. Lai to palielinātu, šo gadu laikā paplašināja iespēju reģistrēt dalībai loterijā ne tikai čekus, kvītis un biļetes, bet arī rēķinus, kas apmaksāti ar bankas pārskaitījumu, organizēja tematiskās ceturkšņu izlozes nozarēs. Tomēr nekā, ieņēmumiem no čeku loterijas īstenošanas divas reizes jāpārsniedz loterijas organizēšanai nepieciešamie izdevumi, bet prognozes rāda, ka visai drīz ieguvumi no tās organizēšanas pārsniegs izdevumus. Lai novērstu risku čeku loterijas organizēšanas izdevumu negatīvai ietekmei uz valsts budžetu, Finanšu ministrija nolēmusi piedāvāt neturpināt to, bet valdība lūdz sagatavot likumprojektu par čeku loterijas likuma atzīšanu par spēku zaudējušu. Tātad tie, kuri vēl arvien piedalās čeku loterijā, savu 2022. gadā iesniegto čeku pēdējo izlozi var gaidīt nākamgad februārī, bet naudas balvu izmaksu aprīlī, ar nākamo gadu vairs par čeku reģistrāciju neiespringstot.