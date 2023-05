Dziesmu un deju svētku koncertu biļetes. Foto: Edijs Pālens / LETA

Pagājušajā nedēļā īsā laikā izpirktas visas biļetes uz šīsvasaras Dziesmu un deju svētku lielkoncertiem. Tikmēr veikli ļaudis nesnauž, un plašsaziņas līdzekļos parādījās informācija, ka portālā “ss. com” biļeti uz koncertu Mežaparka Lielajā estrādē “Kopā augšup” var iegādāties par 200 eiro, bet uz deju lieluzvedumu Daugavas stadionā “Mūžīgais dzinējs” – par 90 eiro.

Ažiotāža ap svētku biļetēm jau kļuvusi par ierastu lietu. Joprojām spilgtā atmiņā, kādas rindas pēc tām veidojās biļešu tirdzniecības vietās pirms pieciem gadiem, kad notika Latvijas simtgadei veltītie Dziesmu un Deju svētki. Arī togad visas biļetes izpirka burtiski dažu stundu laikā un daudzi palika bešā, turklāt “uzkārās” sistēma un ilgā gaidīšana palika bez rezultāta. Un līdzīgi kā šogad – ar lielu uzcenojumu sākās biļešu tirdzniecība sludinājumu portālos.

Šogad biļešu tirdzniecību uz svētku maksas pasākumiem uzsāka pakāpeniski

– no 15. maija, sniedzot iespēju interneta veikalā nopirkt biļetes uz dažādu nozaru koncertiem. Taču arī šoreiz ar to iegādi ne visiem veicās, kā cerēts. “Pusotru stundu nostāvēju “Biļešu Paradīze” rindā, cerot nopirkt biļetes uz Dziesmu svētku noslēguma koncertu. Rezultāts – tāds pats kā iepriekšējos centienos – precīzi nekāds. Kad sagaidīju rindu, nācās konstatēt, ka nav vairs ko pirkt,” sociālajā tīklā “Facebook” raksta kāds potenciālais svētku apmeklētājs.

Biļešu cenas uz svētkiem šogad – amplitūdā no pieciem līdz 100 eiro. Salīdzinājumam – uz koru lielkoncertu “Tīrums. Dziesmas ceļš” – no 15 līdz 70 eiro, uz deju lieluzvedumu “Mūžīgais dzinējs”

– no 20 līdz 100 eiro, uz noslēguma koncertu “Kopā augšup” – no 20 līdz 100 eiro. Tātad – esam gatavi maksāt par svētkiem!

Lielā interese priecē, jo Dziesmu un Deju svētki patiešām ir unikāls notikums, un droši vien katrā ģimenē ir kāds, kurš svētku pastāvēšanas garajā vēsturē bijis saistīts ar šo tradīciju. Skaistākais tajā visā – piedzīvot svētkus kā dalībniekam. Kādā mūsu sarunā svētku koordinatore Alūksnes novadā Sanita Eglīte teica, ka Dziesmu svētkos vienmēr visi “kā traki” grib redzēt, kā dzied un dejo. Bet process ir nepārtraukts. Koru, deju kolektīvu koncerti notiek visā Latvijā, arī Alūksnes novadā, ir iespēja redzēt šo svētku repertuāru un nav jūtams, ka skatītājiem šajos koncertos pietrūktu vietas. Tie ir vārdi, kuros vērts ieklausīties. Ir cilvēki, kuriem svarīgi “atrādīties” svētkos reizi piecos gados un savā ziņā tas ir prestiža jautājums, cita lieta – būt daļai no Dziesmu svētku procesa, mācīties dziesmas un dejas, pavadīt garas stundas mēģinājumos, bet pēc tam izjust, izbaudīt, ļauties un ieplūst lielajā svētku straumē. Šāda iespēja pirms lielajiem svētkiem būs arī tepat Alūksnē, kad 3. jūnijā notiks Dziesmu un Deju svētku ieskandināšanas diena “Kopā”.