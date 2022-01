Gada bilance – pozitīva

Foto: pixabay.com

Jāatzīst, neesmu gada nogales svētku cienītāja, jo pēdējos gados ap šo laiku notikumi savērpjas tā, ka svētku sajūta pazūd lielākās vai mazākās likstās un svētkus gribas pavadīt uz vientuļas salas vai labākajā gadījumā zem segas ar grāmatu. Arī 2021. gada nogale bija saspringta un pārbaudījumu pilna, taču tajā bija arī ļoti daudz gandarījuma brīžu, kuri svaru kausus “iesvēra” pozitīvajā virzienā.

Pirmkārt, pozitīvajā svaru kausā bija katrs no “Alūksnes un Malienas Ziņu” uzticīgajiem lasītājiem. Decembra pēdējās dienas, kad lasītāji iegriežas redakcijā vai Sabiedrības centrā, lai vēl pagūtu abonēt avīzīti nākamajam gadam, pateicas par līdzšinējo darbu un vēl mums radošu jauno darba cēlienu, ir gandarījuma pilnas. Katrs no šiem cilvēkiem sniedz mums lielu uzticības kredītu, un mēs visiem spēkiem to centīsimies attaisnot arī šajā, 2022. gadā. Paldies visiem par šo uzticību!

Otrkārt, gandarījuma avoti ir arī mūsu sadarbības partneri – katrs, ar kuru kopā top publikācijas, katrs, kurš vēsta par jaunumiem, katrs, kuram mūsu laikraksta/portāla starpniecība palīdz informācijas izplatīšanā. Paldies visiem par svētku sveicieniem – uz veiksmīgu sadarbību arī Jaunajā gadā!

Pozitīvajā svaru kausā ir arī mani kolēģi, redakcijas komanda, kuras atbalsts bijis īpaši svarīgs. Pie brīnumsvecītes izvērtējot aizvadīto gadu, no kolēģiem dzirdēju daudz labu vārdu par aizvadīto gadu, žurnālistu gaitās sastaptajiem cilvēkiem, gūto pieredzi un mācībām jaunajam darba cēlienam, kas pašas iespaidus dubultoja. Visbeidzot pozitīvo gada bilanci vienmēr veido ģimene, kas ir vienmēr līdzās, ja kaut kas ne tā visās citās frontēs.

Redakcijas darbā bez šiem pozitīvajiem spēka avotiem nevar. Jo laika skrējiens ir neapturams – tikko pirmdiena un jau – piektdiena. Tādēļ, lai šajā gadā mums visiem izdodas šo savā ziņā neparasto laiku izmantot savā labā – sevis attīstīšanai, sevis pilnveidošanai, arī savai atpūtai un gandarījumam! No sirds pateicoties par mums izrādīto uzticību, priecāsimies, ja jūs savā jaunā gada laika grafikā iekļausiet arī “Alūksnes un Malienas Ziņas” un portālu “Alūksniešiem.lv”. 2022. gads solās būt lielu satricinājumu un pārmaiņu gads. Tāds, kurš metīs mūs ārā no komforta zonas un dos iespējas mainīties, eksperimentēt, pieredzēt. Tādēļ, mainoties līdzi laikam, aicinām novērtēt arī mūsu sarūpēto jaunumu – speciālu aplikāciju mobilajām ierīcēm, kas ļaus avīzi lasīt jebkurā jums ērtā laikā un vietā. Uz tikšanos – avīzē, portālā, viedtālrunī, un, protams, klātienē, kas šajā sarežģītajā laikā kļūst arvien lielāks deficīts.