Dekriminalizācijas un legalizācijas bubulis

Laiku pa laikam arī Latvijā notiek diskusijas par marihuānas dekriminalizāciju, lai to varētu izmantot savām vajadzībām vai arī medicīnā. Ir valstis, kurās šī narkotiskā viela ir dekriminalizēta. Ko tas nozīmē? Ja jūs uz ielas ietu kabatā ar, piemēram, gramu kanabisa, jūs netiktu administratīvi vai pat krimināli sodīts, kā tas pašlaik ir Latvijā. Daudzi varētu domāt, ka šis process pavairotu to cilvēku skaitu, kuri lieto, šajā gadījumā, marihuānu. Manuprāt, tas ir ļoti maldīgs priekšstats. Tie, kuri vēlas lietot, lietos arī nelegāli, bet tie, kuri nevēlas – nelietos, pat, ja to atļaus ar likumu.

Šādas pašas bailes skar viendzimuma laulību legalizēšanu Latvijā. Kā pretargumentu min, ka šāda rīcība popularizēs viendzimuma pārus un citi arī gribēs par tādiem kļūt. Bet, tagad lasot šo sleju, jūs varat sev godīgi pajautāt – vai jūs šie jautājumi patiesībā skar? Vai gribat lietot marihuānu? Un, vai daudz dzirdot par viendzimuma pāriem, pašam gribas kļūt par homoseksuāli? Absurdi, vai ne? Tieši tāpēc uzskatu, ka šie jautājumi ir jāskata no citas, likuma puses. Kāds ir šo likumu slogs uz cilvēkiem? Vai par dabīgas vielas lietošanu, kuras iespaidā cilvēks nekļūst pat agresīvs, kā tas nereti ir alkohola reibumā, cilvēki būtu jāliek cietumā vai jāpiešķir liels naudassods? Kāpēc gan neatbalstīt viendzimuma laulības, lai cilvēki, kuri tādi vēlas būt, varētu legalizēt savas attiecības, saņemt mantojumu un tā tālāk. Tā godīgi sev pajautāsim – kāpēc gan man būt pret? Bet daudzi ir, jo ir šis bubulis no svešā, bubulis no aizliegtā, kas nu kļūtu atļauts. Būtībā tā ir tāda kā sēdēšana uz savas siena kaudzes un neļaušana citam uz tās tikt. Mēs vācam parakstus pret viendzimuma laulībām un iestājamies pret marihuānas dekriminalizāciju. Kāpēc? Mēs uzdodamies par kaut kādiem pseidosargiem, kuri sargā ko morālu un svētu, bet patiesībā varbūt vienkārši bremzē likumiskās izmaiņas, kuras nekādi nemainīs jau esošo situāciju. Nesāks neviens smēķēt marihuānu, kurš to nevēlas, un pret savu gribu nekļūs par geju. Neko šī nostāja nemaina, kā tikai liedz, piemēram, atvieglot dažādu slimību gaitu, izmantojot kanabisa produktus, vai kādam pārim nokārtot sadzīves likumiskos jautājumus, kaut vai pieņemt arī tos pašus, ar veselību saistītos lēmumus. Ja nu dekriminalizācija un legalizācija nesabrucinās jūsu ierasto pasauli? Vai jūs būtu gatavi kaut mazliet pamainīt savas domas?