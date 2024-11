Atgriešanās

Klāt novembris, Latvijas valsts svētku mēnesis, kad īpaši piedomājam par savu valsti, novadu, pilsētu un par savām mājām – vietu, kur jūtamies labi. Laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” redakcijai novembris nācis ar īpašu, gan pašu darbinieku, gan lasītāju gaidītu notikumu. Mēs esam atgriezušies centrā! Lai gan mums nebija slikti pilsētas nomalē, kura pamazām veidojās par itin rosīgu uzņēmējdarbības kvartālu ar ļoti labiem kaimiņiem, redakcija vienmēr ir un paliks tas jaunumu un aktualitāšu radars, kam jābūt centrā, cilvēku un notikumu virpulī. Kopš apvienotais laikraksts mājo Rūpniecības ielā (un tie jau ir pieci gadi!), laiku pa laikam mums tāpat uzdod mūžīgo jautājumu: “Nu, kad tad jūs beidzot būsiet centrā?” Šogad tas beidzot notiek, un trīs dienu garos Jurģos esam no Rūpniecības 7a pārcēlušies uz Brūža 1. Proti, laikā, kad visā Latvijā svinam valsts svētkus, mums ir dubulta svētku noskaņa, jo esam nokļuvuši savās jaunajās mājās, kurās būsim, man gribētos teikt, tuvāk lasītājiem. Protams, interneta laikmetā, kad izzūd attālumi starp valstīm, pilsētām, cilvēkiem un informācija ir sasniedzama katrā nostūrī, tas var nešķist tik svarīgi, taču neviens vēl nav atcēlis cilvēciskas klātienes attiecības. Tāpat kā mazo avīzīti pastkastē arī tur, kur reizēm neaizsniedzas interneti. Tāpēc mēs priecājamies par šo atgriešanos, tā man gribētos teikt, jo vēsturiski visas redakcijas vienmēr bijušas centrā.

Kā jau vēstījām reklāmās ar sarkaniem burtiem, mūsu birojs būs Brūža ielā 1 otrajā stāvā ar ieeju no ēkas sāniem. Nevar nepieminēt, ka šī ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas nākotnē pelnījusi atdzimšanu un ilgmūžību, un tāds ir arī tās saimnieku plāns.

Jaunajā redakcijas mājvietā, tāpat kā iepriekš, varēs abonēt laikrakstu, pieteikt sludinājumus, kā arī satikt žurnālistus un pastāstīt mums jaunumus vai kādu savu sāpi, ko neizdodas atrisināt.

Lai mūsu Jurģos sarūpētu svētku sajūtu arī jums, jaunnedēļ, no 13. līdz 15. novembrim, rīkojam akciju “Abonē vienu, lasi divus”, kurā, abonējot “Alūksnes un Malienas Ziņas”, saņemsiet arī “Dienas žurnālu” abonementu. To skaits gan ir ierobežots. Tāpat priecāsimies jūs redzēt Atvērto durvju dienā 13. novembrī no pulksten 9.00 līdz 16.00, kad varēsiet atnākt ciemos, apskatīt, kur tagad mājojam, un pie reizes abonēt laikrakstu, ja kāds to vēl nav paguvis izdarīt. Pirmos viesus jau esam uzņēmuši – paldies par interesi! Gan jāpiebilst – ņemot vērā, ka mums vairs nebūs vajadzīga “vēstniecība” centrā, turpmāk apmeklētājus vairs nepieņemsim Alūksnes novada Sabiedrības centrā Dārza ielā 8a.

Uz tikšanos mūsu jaunajās mājās! Lai mums tajās omulīgi un rosīgi, lai te dzimst daudz jaunu radošu ieceru, ar ko iepriecināt mūsu lasītājus, abonentus, reklāmdevējus un visus “Alūksnes un Malienas Ziņu” draugus!