Vakanču daudz, bet darbu nevar atrast

Foto: freepik.com

Alūksniete Žanna Dambe bezdarbnieka statusā ir jau pusotru gadu, vien paralēli darbojas praksē Alūksnes un Apes novada fondā. Viņa uzskata, ka Alūksnes novadā atrast darbu ir praktiski neiespējami. Interesējāmies, kāda pašlaik ir bezdarba situācija Alūksnes novadā un kā to raksturo darba devēji un darba ņēmēji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Nevēlas strādāt lielveikalā

Alūksniete Žanna Dambe nenoliedz, ka darba vietu nebūtu nemaz, bet viņa neizvēlētos strādāt lielveikalā, jo darbs ir grūts ar neatbilstošu atalgojumu. “Ja ir vēlme strādāt kādā lielveikalā garas stundas un ar nelielu algu, tad darba attiecības var uzsākt kaut rītdien. Pati esmu tādā vietā strādājusi, bet veselības problēmu dēļ pārtraucu darba attiecības,” stāsta Ž. Dambe. Viņai ir augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā, taču līdz šim nav izdevies atrast sev piemērotu darba vietu. Un nav jau tā, ka nemeklē, – sūtījusi savu CV uz vairākām iestādēm, regulāri skatās sludinājumu vakances, bet bez rezultātiem. “Esmu bijusi arī vairākās darba intervijās, bet rodas sajūta, ka dažās labās iestādēs bez “pazīšanās” nu nekur,” viņa secina.

Žanna Dambe

Tāpat viņu uztrauc nepilnības bezdarbnieka statusa noteikumos, kas viņai liedz iespēju apmeklēt kursus. “Ļoti vēlētos izmantot iespēju apmeklēt kādus no kursiem, ko piedāvā NVA, bet tas šobrīd nav iespējams. Gribu apgūt angļu valodu un uzlabot savas datorprasmes, bet likumiski nedrīkstu to darīt – ja esmu bezdarbnieka statusā un tajā pašā laikā esmu praksē novada fondā, man šī iespēja liegta. Esmu nodarbināta četras stundas dienā, varētu visu apvienot arī ar kursiem, bet noteikumi ir noteikumi, to saprotu,” viņa ir neizpratnē. Darba meklētāja vēlas strādāt administratīvajā sfērā, tāpēc attiecīgie kursi viņai ir tik būtiski. “Man nevajag, lai man maksā par kursiem, vēlos iegūt zināšanas. Un nepārtraukšu sadarbību ar biedrību “Alūksnes un Apes novada fonds”, jo man ļoti patīk tur darboties,” saka Ž. Dambe.

Darba devēji pat neatbild

Kāds Alūksnes novada iedzīvotājs spēka gados, kurš vēlas palikt anonīms, arī ir darba meklējumos. Viņam ir pieredze celtniecībā, taču, vēloties mainīt līdzšinējo darba sfēru, pārtrauca darba attiecības un reģistrējās NVA. “Sākumā biju priecīgs, jo vēlējos atpūsties pēc daudzajiem gadiem, ko pavadīju, fiziski smagi strādājot. Domāju – mēnešus divus “ievilkšu elpu” un tad ar lielu sparu uzsākšu jaunas darba attiecības,” stāsta alūksnietis. Tomēr viss nav izdevies, kā iecerēts. “Jau vairākus mēnešus mana ikdiena paiet, skatoties sludinājumu lapās vakances, bet bez panākumiem. Manuprāt, sievietēm ir vairāk darba piedāvājumu, no kā izvēlēties. Savukārt vīrieši laikam paredzēti tikai kokapstrādes uzņēmumiem vai darbam mežā,” viņš secina. Uz jautājumu, kāda būtu vēlamā profesija, viņš gan nevar atbildēt, galvenais, lai tā neesot celtniecība. “Uzskatu, ka piedāvātais atalgojums, kādu to piedāvā uzņēmēji Alūksnes novadā, nav adekvāts, – nu, nevar mūsdienās vairs iztikt ar valstī paredzēto minimālo algu. Pats svarīgākais ir tas, ka vēlos strādāt tieši Alūksnē. Protams, vienmēr jau var aizbraukt uz ārzemēm, bet esmu savas valsts un pilsētas patriots,” saka darba meklētājs. Viņš kritizē arī atsevišķu darba devēju attieksmi – bieži vien viņš nav pat saņēmis atbildi uz savu iesūtīto darba pieteikumu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bez darba vairāk vīriešu

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Balvu filiāles vadītāja Sandra Kindzule informē, ka līdz 2025. gada 21. janvārim Alūksnes novadā reģistrēti 404 bezdarbnieki. Lielākais bezdarbnieku īpatsvars, 50 procentu, ir vecumā virs 50 gadiem. 17 aģentūras Balvu filiāles Alūksnes klientu apkalpošanas centra (KAC) klienti pagājušajā gadā uzsāka profesionālās pilnveides apmācības: profesionālā tālākizglītība – 20, traktortehnikas vadītāju apmācība – 31, transportlīdzekļu vadītāju apliecība – 46, valsts valodas apmācības – četri un citu programmu apmācības – 31 klients,” informē S. Kindzule. Statistiski vairāk bezdarbnieka statusu iegūst vīrieši – šobrīd reģistrētas 187 sievietes (46 %) un 217 vīrieši (54 %).

Lūgta novērtēt Alūksnes novadā piedāvāto vakanču skaitu, S. Kindzule atzīst, ka Alūksnes novada darba devēji regulāri piedāvā vakances darba meklētājiem un to ir pietiekami, tādēļ bezdarbnieku statusā esošie aicināti rūpīgi sekot līdzi šim piedāvājumam. “2024. gadā Alūksnes KAC reģistrētas 353 vakances, savukārt 2023. gadā tās bija 355. Tāpat 2024. gadā Alūksnes darba devēji iesnieguši 23 pieteikumus uz dažādu aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenošanu, kuros paredzēta gan darba, gan prakses vietu izveide NVA reģistrētajiem klientiem,” stāsta NVA pārstāve.

Bezdarbnieka statusam persona var pieteikties:

•aizpildot iesniegumu NVA CV un vakanču portālā;

•izmantojot tiešsaistes formu e-adresē (kā adresātu norāda Nodarbinātības valsts aģentūru);

•atsūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi statusa.iesniegumi@nva.gov.lv;

•ievietojot filiāles pastkastē aizpildītu un parakstītu iesniegumu.

•iesniegumu aizpildot un parakstot kādā no Valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Bezdarbnieka statusu pēc reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūrā var iegūt persona, kura:

•nestrādā (nav uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”);

•meklē darbu;

•ir darbspējīga un gatava nekavējoties stāties darba attiecībās;

•ir sasniegusi 15 gadu vecumu;

•nav sasniegusi vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, vai kurai valsts vecuma pensija nav piešķirta (tai skaitā priekšlaicīgi);

•nav uzņemta pamatizglītības vai vidējās izglītības programmā klātienē;

•neveic komercdarbību vai tās komercdarbība apturēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

•neatrodas ieslodzījuma vietā, izņemot brīvības atņemšanas soda izciešanu atklātā cietumā, vai ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, kurā pakalpojumus pilnībā finansē no valsts vai pašvaldības budžeta.

AVOTS: BEZDARBNIEKU UN DARBA MEKLĒTĀJU ATBALSTA LIKUMS

SANTA ŠAPOVALOVA, dzīvo un strādā Anglijā:

“Dzīvoju un strādāju Anglijā kopš 2017. gada, vīrs vēl agrāk. Viņš uz ārzemēm devās vēl pirms manis ar mērķi tur strādāt. Nekur nav zelta bedre, ir jāpieliek pūles, lai arī Anglijā dabūtu labu darbu. Pašlaik nestrādāju, veltu laiku savai jaunākajai atvasei, bet vīrs veido savu uzņēmumu. Runājot par Alūksni, no paziņām zinu, ka sievietēm nav bijis viegli atrast darbu diezgan ilgu laiku. Iespējams, vīriešiem ir nedaudz vieglāk. Arī manā darba jomā pirms kāda laika, samazinoties pirmsskolas izglītības iestāžu skaitam, tai skaitā arī lauku iestādēm, pirmsskolas pedagogu bija vairāk nekā darba piedāvājumu. Nesen pamanīju rakstu, ka Valmierā šajā gadā atvērs piecas jaunas rūpnīcas, kas nozīmē, ka būs arī jaunas darba vietas. Alūksnē tik strauji neattīsta ražotnes.

Tie, kuri negrib strādāt, tie arī mēdz teikt – nav piemērota darba, labāk būt mājās, bet tā ir atsevišķa cilvēku grupa. Dzīvē nekad nesaki nekad. Arī es nezinu, kādus dzīves līkločus man piespēlēs dzīve pēc vairākiem gadiem, bet, ja atgrieztos Latvijā, es vairāk koncentrētos dzīvei tuvāk lielpilsētai. Tas gan vairāk ir, domājot par plašākām iespējām bērniem, gan darba vakanču ziņā. Alūksne ir un paliks mīļa, lai tur pavadītu vasaras. Tūrisma un atpūtas ziņā tā ir zelts!”

HERMANIS DOVGIJS, SIA “Alūksnes putnu ferma” valdes priekšsēdētājs:

“Alūksnes novadā atrast darbiniekus nav viegli. Esmu novērojis, ka lielāka atsaucība uz piedāvātajām vakancēm ir sievietēm. Domāju, tas tāpēc, ka ir arī citi lieli uzņēmumi, kuri piedāvā darba iespējas. Gan neteiktu, ka situācija ir dramatiska, jo mēs jau esam ieguvuši sava veida uzticību darba ņēmēju acīs.

Arī “Alūksnes putnu fermā” ir vakances. Šī gada laikā darbā vēl jāpieņem aptuveni 30 cilvēki. Nav noslēpums, ka uzņēmumā ik brīdi notiek darbinieku rotācija. Mums ir savi noteikumi. Katram – gan uzņēmumam, gan darbiniekam – ir kaut kādas gaidas un vīzija, ja tas nesakrīt, tad kāda no pusēm izlemj pārtraukt darba attiecības. Mūsu uzņēmumā katram ir skaidri darba pienākumi, ir rezultāti, kas jāsasniedz. Domāju, mūsu darbinieki saprot, ko no viņiem sagaidām. Svarīgi ir arī iejusties kolektīvā, sadarboties vienam ar otru. Augstu vērtējam darbinieku iniciatīvu, lai vienmēr var uzlabot uzņēmuma procesus.”