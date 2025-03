“Get Bill” – finanšu pārvaldības revolūcija, kas sākās Alūksnē

Mūsdienās finanšu pārvaldība ir kļuvusi sarežģītāka nekā jebkad agrāk – cilvēki maksā ar kartēm, telefoniem, viedpulksteņiem un skaidru naudu, taču joprojām ir spiesti saglabāt papīra čekus un manuāli sekot saviem izdevumiem. Šī problēma bija sākumpunkts “Get Bill” idejai – finanšu lietotnei, kas palīdz lietotājiem digitalizēt čekus, analizēt tēriņus un pieņemt gudrākus finanšu lēmumus. Īpaši nozīmīgi, ka šī aplikācija radīta tepat Alūksnē, un tās idejas autors ir alūksnietis Aleksis Andersons.

“Viss sākās pirms dažiem gadiem, kad sieva man uzdāvināja ekskluzīvu Monteverde pildspalvu. Tā kļuva par manu iecienītāko rakstāmrīku, līdz pēc pāris nedēļām tā salūza. Nolēmu to atgriezt veikalā, taču atklājās, ka bez pirkuma čeka tas nav iespējams. Tajā brīdī šķita absurdi – mēs maksājam ar kartēm, telefoniem un viedpulksteņiem, tomēr joprojām esam atkarīgi no trausla papīra gabaliņa, kas var izbalēt vai pazust,” sarunu iesāk A. Andersons. Tā viņam radās ideja par risinājumu, kas savienotu pirkuma datus (čekus, pavadzīmes, kvītis) ar finanšu transakcijām (bankas maksājumiem, karšu darījumiem, skaidras naudas izdevumiem). Šāda sistēma ne tikai atvieglotu preču atgriešanu, bet arī pavērtu pilnīgi jaunas iespējas tēriņu analīzei.

“Līdz šim budžetēšanas rīki balstījās tikai uz transakciju līmeni, kur, piemēram, 100 eiro pirkums lielveikalā automātiski tiek klasificēts kā “pārtika”. Taču realitātē šī summa var būt sadalīta pavisam citādi – nepieciešamiem produktiem vai, gluži pretēji, impulsa pirkumiem un neveselīgai pārtikai. Bez detalizētiem produktu datiem cilvēks neredz pilno ainu un nevar efektīvi pārvaldīt savus tēriņus,” viņš vērtē.

Sekot līdzi pirkumiem

Tā radās “Get Bill” – personīgās finanšu pārvaldības lietotne, kas, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, palīdz ikvienam labāk izprast savus tēriņus un plānot nākotni. Kā saka pats A. Andersons, šī sistēma ne tikai ļauj ērti sekot līdzi izdevumiem, bet arī veicina gudrāku ietaupīšanu, uzkrājumu plānošanu un investēšanu, lai nodrošinātu stabilu finanšu pamatu. “Get Bill” izceļas no citām finanšu lietotnēm, jo piedāvā ne tikai vienkāršu transakciju sakārtošanu, bet arī padziļinātu datu analīzi, rūpīgi izvērtējot katru iegādāto preci. Apvienojot čeku digitalizāciju, atvērtos bankas datus un mākslīgo intelektu, lietotne sniedz sīkāku ieskatu lietotāja tēriņos un finanšu uzskaitē. Kamēr lielākā daļa finanšu lietotņu parāda tikai izdevumu kopējo summu, “Get Bill” iet soli tālāk, ļaujot lietotājiem redzēt ne tikai veikalu, kurā viņi iepirkušies, bet arī konkrētās preces, to cenas un to ietekmi uz budžetu.

“Šī padziļinātā analīze palīdz risināt būtiskas problēmas finanšu pārvaldībā. Daudzi cilvēki nezina, kur aiziet viņu nauda, un trūkst skaidrības par izdevumiem. “Get Bill” automatizē budžeta pārvaldību, kategorizē tēriņus un piedāvā personalizētus finanšu ieskatus, ļaujot lietotājiem viegli sekot līdzi pirkumiem, atrast ietaupījumu iespējas un uzlabot finanšu disciplīnu, izmantojot mākslīgā intelekta analīzi un ieteikumus,” skaidro aplikācijas radītājs. Turklāt “Get Bill” ļauj digitalizēt un saglabāt fiziskos čeks, novēršot to pazušanas vai izbalēšanas risku. “Čeku glabāšana mākonī nodrošina ērtu piekļuvi jebkurā laikā, atvieglojot preču atgriešanu, garantijas informācijas saglabāšanu un čeku kopiju glabāšanu. Arī gada deklarācijas sagatavošana kļūst vienkāršāka, jo lietotne palīdz sagatavot kopsavilkumu par attaisnoto izdevumu, piemēram, zobārstniecības, medicīnas pakalpojumu un izglītības izdevumu, atskaitīšanu,” stāsta lietotnes autors.

Klienti arī Alūksnē

Ideja ir tikai viens solis, taču tehniskā izpildījuma īstenošana ir tas, kas pārvērš to par reālu produktu. “Sākotnēji izmantoju dažādus no-code risinājumus, lai izveidotu pirmo prototipu un pārbaudītu idejas dzīvotspēju. Šis posms ļāva ātri testēt un pielāgot produktu, saprotot, kā tas varētu risināt reālas lietotāju problēmas. Drīz pievienojās mans labs draugs un kolēģis Kārlis Broks, kurš uzņēmās atbildību par tehnisko izpildījumu. Kopš tā brīža mēs esam visu izstrādājuši paši, bez nepieciešamības piesaistīt ārējus speciālistus. Mūsdienās tehnisko zināšanu trūkums vairs nav šķērslis jaunu produktu radīšanai. Pateicoties no-code un lowcode risinājumiem, gandrīz ikviens var izveidot funkcionējošu prototipu, testēt idejas un pat izstrādāt pilnvērtīgu produktu. Viss, kas nepieciešams, ir vēlme mācīties un eksperimentēt ar pieejamajiem rīkiem,” skaidro A. Andersons.

Pašlaik “Get Bill” galvenokārt izmanto lietotāji Centrāleiropā, tostarp Vācijā, Francijā, Nīderlandē un Spānijā, taču klienti ir arī Latvijā un pat Alūksnē. Lietotne ir izstrādāta, pievēršot uzmanību vienkāršībai un intuitīvai lietošanas pieredzei, lai to varētu viegli lietot ikviens, kam ir viedtālrunis. “Nepārtraukti strādājam pie jauniem uzlabojumiem un atjauninājumiem, lai padarītu lietotni vēl noderīgāku. Aktīvi uzklausām klientu atsauksmes un ieteikumus, lai ieviestu jaunas funkcijas un pielāgotu “Get Bill” lietotāju vajadzībām,” saka alūksnietis.

Valsts atbalsts biznesam

“Get Bill” izmantojuši arī vairākus Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) piedāvātos atbalsta instrumentus, tostarp apmācības eksporta, mārketinga un citās biznesa attīstības jomās, kā arī saņēmuši finansiālu atbalstu tehnikas iegādei, dalībai konferencēs un izstādēs, reklāmas kampaņām un jaunu kontaktu veidošanai. “Aģentūras sniegtais atbalsts ir bijis ļoti vērtīgs, jo tas palīdzējis mums izstrādāt efektīvu mārketinga stratēģiju un paplašināt mūsu biznesa iespējas. Uzskatu, ka vairāk uzņēmējiem būtu jānokļūst pie šīm iespējām, lai attīstītu savus produktus un paplašinātu tirgus,” stāsta A. Andersons.

Nereti uzņēmēji izvairās no dalības šādās programmās, tāpēc, viņaprāt, ir svarīgi atrast veidus, kā motivēt cilvēkus izmantot pieejamos atbalsta mehānismus. “Pirmkārt, būtiski ir uzsvērt konkrētus ieguvumus, izmantojot reālus dalībnieku piemērus. Pieteikuma process jāpadara vienkāršāks un caurskatāmāks, kā arī jāpaātrina izvērtēšanas laiks, lai uzņēmēji ātrāk saņemtu nepieciešamo atbalstu. Radot elastīgākas un uz dažādu uzņēmumu vajadzībām pielāgotas atbalsta iespējas, kā arī veidojot spēcīgu uzņēmēju kopienu, kur dalībnieki var dalīties pieredzē un veidot jaunus kontaktus, šādas programmas kļūtu vēl pievilcīgākas. Tāpat būtiski ir veicināt izpratni, ka šāda veida atbalsts nav birokrātisks slogs, bet gan lieliska iespēja ātrāk un efektīvāk attīstīt biznesu. Tas būs visefektīvākais veids, kā motivēt vairāk uzņēmējus pieteikties un izmantot pieejamo atbalstu,” saka viņš.

Risina ikdienas problēmas

Vaicāts par to, kas viņu rosinājis kļūt par uzņēmēju, A. Andersons stāsta, ka vienmēr jutis vēlmi radīt praktiskus un noderīgus risinājumus, kas atvieglo cilvēku ikdienu. “Tehnoloģijām jābūt ne tikai inovatīvām, bet arī reāli pielietojamām, lai tās efektīvi risinātu ikdienas problēmas. Uzņēmējdarbība man sniedz iespēju ne tikai izstrādāt jaunus produktus, bet arī redzēt, kā tie uzlabo cilvēku dzīvi, – vai tas būtu ērtāks veids, kā pārvaldīt finanses, ietaupīt laiku vai vienkārši padarīt ikdienu efektīvāku. Mani motivē ne tikai biznesa attīstīšana, bet galvenokārt iespēja radīt kaut ko patiesi vērtīgu,” saka A. Andersons.

Gan biznesā, gan dzīvē viņa svarīgākās vērtības ir godīgums, atbildība un cieņa. “Ticu, ka ilgtermiņa panākumi iespējami tikai tad, ja strādā ar caurspīdīgumu un patiesu cieņu pret klientiem, partneriem un komandu,” viņš uzsver. Vienlaikus viņš atzīst, ka uzņēmējdarbības un personīgās dzīves līdzsvarošana nav viegls uzdevums, jo, kad esi patiesi aizrāvies ar savu darbu, dabiski vēlies ieguldīt visu savu laiku un enerģiju. “Tomēr ir svarīgi apzināties, ka uzņēmējdarbība nav sprints, bet gan maratons, kur panākumus nosaka nevis īstermiņa intensitāte, bet gan spēja saglabāt ilgtspējīgu un stabilu progresu ilgākā laika posmā,” saka uzņēmējs.