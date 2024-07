Šogad tērēs par 164 468 eiro vairāk

Foto: freepk.com

Jūnija pašvaldības domes sēdē deputāti nolēma grozīt 2024. gada budžetu, novada pašvaldības izdevumus palielinot par 164 468 eiro, kopumā šogad plānojot tērēt 25 857 605 eiro. Plānoto izdevumu segšanai novirzīts naudas līdzekļu atlikums no 2023. gada – 4 631 578 eiro. Pašvaldība šī gada pamatbudžeta ieņēmumus palielinājusi par 207 780 eiro un kopā ar palielinājumu tie plānoti 23 736 317 eiro apmērā.

Precizējumi arī ieņēmumos un izdevumos

Alūksnes novada pašvaldības 2024. gada pamatbudžeta finansēšanas sadaļa precizēta par 43 312 eiro. Precizēts saņemto aizņēmumu atmaksas plāns, jo ir saņemts VARAM finansējums LAT – RUS pārrobežu sadarbības programmas projektā “630 verstis pilnas sajūtām” 50 537 eiro, kas novirzīts Valsts kases aizdevuma pamatsummas pirmstermiņa atmaksai saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem. Šī darījuma rezultātā ietaupītie līdzekļi ar atsevišķu Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumu izdalīti Alūksnes novada Kultūras centram Pilssalas estrādes solu remontam 7225 eiro.

Ziedojumu un dāvinājumu budžeta ieņēmumu un izdevumu plāns palielināts par 5000 eiro. Ziedojumu un dāvinājumu budžeta izdevumu plāns ar palielinājumu kopumā plānots 41 887 eiro.

Ar Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektora atļauju pieņemts ziedojums Alūksnes vidusskolai 5000 eiro no biedrības “Latvijas Olimpiskā komiteja” sporta inventāra iegādei.

Pamatbudžeta izdevumos iekļauts:

• Valsts kultūrkapitāla fonda projektu piešķirtais finansējums 5250 eiro, tajā skaitā Alūksnes novada muzejam 3700 eiro un Alūksnes novada bibliotēkai 1550 eiro. • Zivju fonda finansējums četriem zivju pavairošanas un zivju resursu aizsardzības projektiem 3100 eiro. • Valsts finansējums arī Ukrainas iedzīvotāju atbalstam 8841 eiro, tajā skaitā atbalsta programma latviešu valodas apguvei un neformālas izglītības pasākumiem Ukrainas bērniem 5049 eiro, Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnei 3792 eiro. • Palielināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums Alūksnes novada Kultūras centram projekta īstenošanai 1535 eiro. • Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta finansējums 53 583 eiro, tajā skaitā mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei 52 990 eiro un Ukrainas civiliedzīvotāju ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanai no 1. janvāra līdz 31. maijam 1. 4. klašu skolēniem 593 eiro. • Labklājības ministrijas finansējums 5357 eiro, tajā skaitā aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti 1331 eiro, cietušo rehabilitācijas pakalpojumam 2715 eiro, supervīziju izdevumu kompensācijai 1311 eiro. • Valsts izglītības attīstības aģentūras finansējums “ERASMUS+” programmas projektiem 7274 eiro, tajā skaitā Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas īstenotajam projektam 3674 eiro, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolas īstenotajam projektam 3600 eiro. • Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) finansējums LAT RUS pārrobežu sadarbības programmas projekts “630 verstis pilnas sajūtām” 13 889 eiro kā dotācija biedrībai “Latvijas Piļu un muižas asociācija”. • Pārkārtots finansējums 630 eiro apmērā naudas balvu piešķiršanai par augstiem sasniegumiem interešu izglītībā. • Izdalīts finansējums no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem 450 000 eiro saistību izpildei par nekustamā īpašuma iegādi. • Pārkārtots finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem sociālās aprūpes centra “Alūksne” pārbūves darbu veikšanai 16 355 eiro un Alūksnes novada Kultūras centram Pilssalas estrādes solu remontam 7225 eiro.