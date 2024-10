JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS “Daudzveidībā ir spēks” – Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskola, kuru finansiāli atbalstīja Alūksnes novada pašvaldība. Projekta laikā skolēni darbojās skolēnu pašpārvaldes jauniešu vadītajās neformālās izglītības aktivitātēs. Sadarbības prasmes, vērtības, laipnība, atbildība – tas ir lielākais skolēnu ieguvums.

Alūksnes novadā ir daudz jauniešu, kuri iesaistās dažādās aktivitātēs, – to pierādīja arī pasākums Alūksnes Biznesa stacijā “PAR projektiem ar JAUNIEŠIEM”. Šis bija brīdis, kad jaunieši dalījās savā projektu pieredzē, radīja jaunas idejas un iedrošināja tos, kuri vēl nav paguvuši savu ideju pārvērst projektā, taču vēlas to darīt. Viņiem noder vienaudžu pieredze, atziņas, padomi.

Rosīšanās projektu lauciņā sniedz daudz ieguvumu – kā atzīst vairums jauniešu, tās ir skaistas draudzības, sevis pārbaudīšana, jaunu iemaņu apgūšana. Svarīgi arī tas, ka ar šādu projektu palīdzību jaunajiem cilvēkiem attīstās komunikācijas prasmes, pašpārliecība, patstāvība un laika plānošana.

Iespēja iepazīt citu kultūru un tradīcijas

Alūksnes Bērnu un jauniešu centra direktore Eva Aizupe uzsver –

iesaistīšanās projektos un projektu rakstīšana ir izcila pieredze. Jauniešu iniciatīvu projekti ir tik vienkārši, ka tos var uzrakstīt paši, ja ir ideja un vēlme to darīt. “Tā ir pirmā pieredze un iespēja attīstīt savas organizatoriskās, plānošanas, sadarbības un komunikācijas prasmes. Protams, ideālā gadījumā palīdz atbalsta persona, kas bieži vien ir pedagogs vai jaunatnes darbinieks,” pastāsta E. Aizupe un uzsver, ka katru gadu jaunieši kļūst aizvien pašpārliecinātāki un metas projektu izaicinājumos. Protams, aktīvie skolēni pabeidz mācības Alūksnē, dodas studēt, un aplis sākas no gala, tādēļ mācības un dalīšanās pieredzē notiek nepārtraukti. Šis process ir nebeidzams.

Viena no iespējām – apmaiņas projekti

Viena no projektu iespējām ir apmaiņas projekti. “Tā ir iespēja “iekāpt citās kurpēs”, pieņemt atšķirīgo, iepazīt citas kultūras, tradīcijas. Nedēļa, mēnesis vai pat vairāk citā Eiropas valstī palīdz kļūt pastāvīgam, tikt galā ar jaunām situācijām, iepazīt ne tikai citus, bet arī sevi,” atzīst jauniešu centra direktore.

Pozitīvo piemēru ir daudz – dalībnieki guvuši vērtīgu pieredzi. “Man bija iespēja apceļot Eiropu, pateicoties projektam “Discover EU”, dodoties ceļojumā ar vilcienu. Iepazinu jaunas kultūras, tradīcijas, iepazinu daudz un dažādus cilvēkus,” par savu pieredzi stāsta Evelīna Spiridonova, kura šajā periodā mērojusi 2000 kilometrus un ceļošanai izmantojusi 23 vilcienus. Kā pati atzīst, svarīgākais, ko iemācījusies, – laika un finanšu plānošana, guvusi priekšstatu par citu valstu kultūrām, cilvēkiem, iegūta jauna pieredze, kas paliks atmiņā vēl ilgi.

Mācās praktiskas lietas

Ziemeru pamatskolas skolnieces Simona un Elīna prezentēja jauniešu iniciatīvas projektu “Nakts trase”. Šī bijusi ļoti noderīga pieredze, jo jaunieši mācījās praktiskas, noderīgas lietas, kas ir izšķirīgas dzīvības glābšanas situācijās, piemēram, pirmo palīdzību aizrīšanās gadījumā, kā arī to, kas jādara apmaldoties mežā, un daudz ko citu.

Savukārt, jauniešu radošā apvienība “10kw radošo citronu” projektu “Skilli ārpus rāmjiem”, kas, tieši tulkojot, varētu nozīmēt – prasmes ārpus rāmjiem, īstenoja Alūksnes skeitparkā. Kā atzīst visi iesaistītie jaunieši, tas bija komandas darbs. Piedaloties projektos, var ne tikai lietderīgi pavadīt laiku, bet iegūt jaunas pazīšanās un kontaktus, kas var noderēt turpmākajā dzīvē.

Šie ir tikai daži piemēri – mūsu novadā ir daudz aktīvu un drosmīgu jauniešu.

Iesaistoties projektos, var tikai iegūt

E. Aizupe atzīst – aktīvākie skolēni piedalās gandrīz visās centra aktivitātēs un ir tie, kuri motivē pārējos. “Mācību slodze ir liela, un galvenais tomēr ir mācību darbs, tādēļ šāds ieguldījums ārpusklases aktivitātēs ir ļoti novērtējams. Ja vidusskolas posma jaunieši pēc skolas paspēj iesaistīties ārpusskolas aktivitātēs, viņi ir lieli malači!” jauniešus uzslavē E. Aizupe.

Viņa atzīst, ka, iesaistoties projektos, nevar neko zaudēt, tikai iegūt. “Pateicoties projektiem un jauniešu aktivitātēm, var iegūt jaunus draugus, gūt plašāku redzējumu. Jauniešu centrā veidojam atvērtu un pieņemošu vidi. Nedrošība un bailes kaut ko uzsākt – tas ir normāli. Bet gandarījums par savu darbu un ideju īstenošanu ir ļoti liels, tādēļ ir vērts mēģināt,” atzīst direktore.

Iespēju netrūkst

E. Aizupe aicina jauniešus izmantot visas iespējas, ko tiem piedāvā, un Alūksnes novadā to netrūkst. “Visi var atrast sev interesējošo –

tas var būt interešu izglītības pulciņš, jauniešu grupa, sporta, mākslas vai mūzikas nodarbes, pašpārvalde savā skolā, rolleru vai motociklu “skrūvēšanas” aktīvistu grupa, ķīmijas eksperimenti vai tamlīdzīgi. Arī tad, ja nav savas idejas, bet ir vēlme savu brīvo laiku pavadīt interesanti, nāciet uz Jauniešu centru,” aicina E. Aizupe. Šogad ir Dziesmu un deju svētku gads. “Ja nedziedi un nedejo, nespēlē orķestrī, iesaisties brīvprātīgajā darbā! Pēc gadiem, satiekot jauniešus, kuri skolas laikā ir kaut kur iesaistījušies, viņi paši atzīst, ka komunikācijas, laika plānošanas prasme ir palīdzējusi veidot savu dzīvi veiksmīgi,” stāsta E. Aizupe.

Jauniešu īstenotie iniciatīvu projekti 2023./2024. gadā:

•“Skilli ārpus rāmjiem” – aktīva darbība Alūksnes skeitparkā.

•“Daudzveidībā ir spēks” – neformālās izglītības aktivitātes, kopīga prasmju un iemaņu stiprināšana.

•“Mazais restarts” – divu dienu pasākums ar diskusijām, sporta spēlēm, radošajām darbnīcām.

•“Aktīvā svētdiena” – sportiskās aktivitātes, orientēšanās, veiklības uzdevumi Mārkalnes jauniešiem.

•“Nedaudz no visa” – nometne ar iespēja iepazīt teātri, mākslu, sportu.

•“Nakts trase” – iegūst praktiskas zināšanas, kuras noder turpmākajā dzīvē.

•Alūksnes novada mazpulku projektu pieredze – iemaņu attīstīšana, atbalsts mazpulcēnu un ukraiņu ģimenēm.

•“Discover EU” – Eiropas valstu kultūras, tradīciju un vēsturisko objektu iepazīšana.

•“Erasmus +” programmas projekts “Make a right decision! Vote!”- jauniešiem par Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

•“Erasmus +” programmas projekts “Mēs par ilgtspējīgu dzīvesveidu” – Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Vetīnas Burgģimnāzijas sadarbības projekts.

•“Erasmus +” programmas projekts “Social media behaviors of teenagers” – par jauniešu uzvedību sociālajos medijos.