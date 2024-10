Māriņkalnā aicina apgūt balles dejas

LINDA UN ROBERTS ĀLI dejā viens otram uzticas un bauda ik mirkli.

FOTO: MĀRIS ŠĻIVKA

Balles deju tradīcija aizsākusies jau viduslaikos, bet renesanses laikmetā šīs bija tikai aristokrātu dejas. Mūsdienās ikviens var izbaudīt šo pāru deju – radīt svētku noskaņu par prieku sev un citiem skaistas mūzikas pavadībā. Arī Alūksnes novadā iespēja apgūt balles dejas – Māriņkalna tautas namā sāksies nodarbību kurss: 8., 15., 22. un 29. oktobrī no 18.00 līdz 19.30. Starp citu, 8. un 15. oktobrī iepazīšanās nodarbības būs bez maksas. Apgūt pirmos balles dejas soļus palīdzēs Linda un Roberts Āli.

Deju stundas – īpašs brīdis attiecībās

Lindas un Roberta balles deju stāsts aizsākās romantiski, kad viņi apguva deju soļus, gatavojoties kāzām. “Mēs sākām mācīties Talsu senioru balles deju klubā “Tango”. Sākumā mums grūti sanāca deju soļi un figūras, bet mācījāmies sadarboties un sajust viens otru uz deju grīdas. Deju stundas kļuva par īpašu brīdi, jo mans vīrs, mācoties Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, bieži bija prom. Tās bija mūsu brīvdienas kopā, kurās mēs iemācījāmies ne tikai dejot, bet arī dziļāk saprast un cienīt viens otru,” stāsta Linda. Pie balles deju apmācības nonākuši nejauši. Raidījums “Province” viņus uzmeklēja, lai izveidotu sižetu – dejotāju centienus novērtēja arī Rīgas balles deju kursu “Manieres” skolotājs Aldis Rudzītis. Viņa atzinība pārim deva pārliecību, ka viņi var.

Saprašanās bez vārdiem

Robertam dejošana nozīmē ne tikai soļus un mūziku. Deja attiecībās visu tur kopā. “Stāsts nav vienkārši par deju, bet par to, kā veidot un uzturēt veselīgas attiecības. Man tas nav kaut kas, pēc kā es dzenos, kā, piemēram, strādāt ar koku vai šaut ar loku. Dejošana ir daļa no tā, kāpēc es apprecējos,” piebilst Roberts. Kad viņš dejo, sajūt savu vietu – ieņem stāju, un tajā mirklī zina, ka viņš to var. Tas ir vienkāršākais un efektīvākais veids, kā kopt attiecības, jo, kad dejo, var sajust savienību bez vārdiem. Te slēpjas šarms – ja ikdienā sieviete bieži izsaka piezīmes vai sniedz padomus, tad uz deju grīdas viņai ir iespēja vienkārši ļauties un sekot. Balles deju etiķete pieprasa savstarpēju cieņu un sadarbību – vīrietis vada, bet sieviete viņam uzticas. Dejošana ir harmonijas brīdis, kurā nav vajadzības pēc vārdiem, tikai klusa saprašanās un kopīgs ritms.

Aicināts ikviens

Šī nebūs pirmā reize, kad Māriņkalna tautas namā aicināti dejot gribētāji. “Iepriekšējā pieredze ir ļoti pozitīva, tāpēc nolēmām šosezon to attīstīt un turpināt jau daudz strukturētāk. Maijā notika balles deju meistarklases ar Rīgas vadošā balles deju kluba “Manieres” vadītāju Aldi Rudzīti,” informē Alūksnes novada Kultūras centra kultūras darba speciāliste Egija Silāre. Viņa priecājas, ka ir sabiedrības atsaucība. Protams, lielāku interesi izrāda tieši dāmas. “Šī ir iespēja sarosīties arī kungiem un pamēģināt kaut ko jaunu, kā arī iepriecināt dāmas. Šis kurss ir ideāli piemērots ikvienam pārim jebkurā vecumā, arī tiem, kuri nekad iepriekš nav dejojuši,” aicina E. Silāre un piebilst, ka nodarbībās koncentrējas uz pamata prasmju attīstīšanu un deju prieka radīšanu.

Saprast, kā dejā domā vīrietis

Apmeklēt deju kursus pie Roberta ir citādāk, jo viņš kā vīrietis labāk izprot, kā stiprais dzimums jūtas, mācoties dejot. “Dejošana no vīrieša skatpunkta ir citādāks process, un es zinu, kādi izaicinājumi un domas rodas vīrieša galvā, kad viņš mēģina iemācīties soļus, vadīt partneri un justies pārliecināti. Es arī esmu vienkāršs, parasts cilvēks – kā vīrietis es reizēm īsti negribu dejot, bet es uzskatu, ka tā ir mana atbildība, ja reiz esmu precējies,” viņš uzsver. Tas nav tikai par kustībām, bet par veidu, kā cilvēks uztver uzdevumu, kas bieži vien prasa pacietību un apzinātu kontroli. “Tādēļ mans veids, kā pasniegt dejas, ir pielāgots šim unikālajam procesam. Tā ir priekšrocība – saprast, kas tieši notiek vīrieša prātā, un palīdzēt to pārvērst par veiksmīgu deju pieredzi,” saka deju pasniedzējs un aicina pārus apmeklēt nodarbības un nebaidīties – tas tikai stiprinās attiecības, un vienmēr ir labi iemācīties ko jaunu, sev nezināmu.