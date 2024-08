Kas paveikts no svētkiem līdz svētkiem?

Alūksnieši jaunu gadu neoficiāli skaita no pilsētas svētkiem līdz pilsētas svētkiem. Jau nākamnedēļ atkal sāksies jauns atskaites punkts. Gada nogalē parasti esam ieraduši atskatīties uz paveikto, tādēļ par to, kas pērn ir lielākais veikums tieši pilsētā, jautājam Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektoram Ingum Berkulim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

– Par ko šajā periodā pašvaldībai ir vislielākais gandarījums?

– Vietējie alūksnieši noteikti novērtē to, kas ir paveikts šajā periodā. Tikpat svarīgi noteikti to ir ieraudzīt, atbraucot mūsu viesiem, sajust un vērtēt, izdarīt secinājumus, izteikt priekšlikumus. Tas mums, alūksniešiem, kuri dzīvo šeit, ir ļoti svarīgi, jo skats no malas vienmēr ļauj saprast, kas darīts pareizi vai tomēr nepieciešams savādāk.

Gads no svētkiem līdz svētkiem iezīmējas vispirms ar to, ka mēs, pašvaldība, varam saviem iedzīvotājiem nodrošināt visas obligāti veicamās funkcijas, samaksāt obligātos maksājumus un paveikt vēl vairāk. Turklāt varam īstenot tos mērķus, kurus sev esam uzstādījuši. Tas nav viegli, tomēr to izpildīt mums ļauj sabalansētais pašvaldības budžets. Arī uz šo brīdi iedzīvotājiem varu apgalvot, ka pašvaldībā finanšu situācija ir stabila, varam nodrošināt pašvaldības funkciju veikšanu un turpmāko mērķu un prioritāšu realizēšanu nākamajā plānošanas periodā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ļoti svarīgs aspekts iedzīvotājiem un jaunajai paaudzei, kas iezīmēja pagājušo gadu, ir veiktā reforma izglītības jomā. Pagājušajā mācību gadā darbu sāka Alūksnes vidusskola, un lielākā daļa bērnu un jauniešu tieši Alūksnē izmantoja izglītības ieguves iespējas.

Ņemot vērā ģeopolitisko situāciju, Alūksnes novada pašvaldība uzsāka sadarbību ar Hotinas pašvaldību Ukrainā, nosūtot dažādu humāno palīdzību.

Kopš pagājušajiem pilsētas svētkiem pašvaldība ir turpinājusi realizēt vienu no prioritārajiem mērķiem – infrastruktūras sakārtošanu, kas īpaši svarīga uzņēmējiem. Ekspluatācijā šajā laikā nodotas Tālavas un Gulbenes iela, sakārtotas arī Miera, Ošu, Melnuma ielas, līdztekus tām labiekārtotas arī abas kapsētas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Gada nogale iezīmējās arī ar izglītības infrastruktūras sakārtošanu. Notika Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vēsturiskās ēkas pārbūve un nodošana ekspluatācijā, mūsdienīga un vēsturiskajam objektam atbilstoša aprīkojuma iegāde.

Domājot par energoefektivitātes uzlabošanu, pilsētā no nātrija lampām uz LED apgaismojumu esam nomainījuši 423 ielu gaismekļus vairākās ielās. Kad pēc to nomaiņas paies pirmā ziema, redzēsim ietaupījumu, kas jau pēc šī brīža aplēsēm ļauj saprast, ka tas būs gana iespaidīgs.

Alūksnieši un viesi šajos pilsētas svētkos noteikti ievēros atjaunotos Muižas parka tiltiņus, pa kuriem tagad var droši pārvietoties.

Svarīgs aspekts ir arī tas, ka kopīgiem spēkiem ir panākta elektroenerģijas pievades sistēmas sakārtošana privātmāju apbūves teritorijā “Sīļi”, kur pašvaldība kā līdzīpašnieks piedalījās ar savu daļu. Man ir prieks, ka tas beidzot ir izdevies, jo šī problēma risināta jau no 2013. gada.

– Par ko visvairāk sūdzas alūksnieši, kas ir viņu sāpe, ar kādiem jautājumiem visvairāk vēršas pašvaldībā?

– Alūksnieši ikdienā palīdz pašvaldībai risināt problēmas. Viņiem ir dots instruments, ar kura palīdzību atbildīgajiem darbiniekiem un institūcijām palīdzēt nosargāt vidi pret neiecietīgu cilvēku rīcību. No šā gada janvāra pašvaldība, izdodot attiecīgu nolikumu, veicinājusi iedzīvotāju iesaisti problēmu novēršanā, un atsevišķos gadījumos tas arī ir izdevies. Par to gan vēl nevienu, kā tas nolikumā paredzēts, apbalvojuši neesam. Iedzīvotājiem nepieciešama skaidra un ātra informācija par pašvaldībā notiekošo, ko cenšamies nodrošināt, jo tieši informācijas trūkums nereti rada problēmsituācijas vai neizpratni par notiekošo.

Lielākā daļa jautājumu, ar kuriem iedzīvotāji pašvaldībā vēršas, ir par ceļu un ielu uzturēšanu ziemā, to savlaicīgu attīrīšanu no sniega. Man patīk, ka cilvēki zvana, nāk pie manis ar saviem priekšlikumiem, kas nozīmē, ka viņiem rūp sava teritorija, kopiena ir atbildīga par to.

– Vai saka arī paldies un par ko?

– Paldies par darbu saka mazāk, jo laikam jau to pateikt ir grūtāk, nekā izteikt vēlmi atrisināt kādu problēmu. Tomēr labas atsauksmes un pateicības vārdi visbiežāk izskanējuši par iespēju uzbūvēt Sporta centru, ģimnāzijas vēsturiskās ēkas sakārtošanu un atjaunošanu.

– Pilsētniekiem dažkārt ir iebildumi pret tradicionālo lietu maiņu. Kur likt egli, kur svinēt svētkus, kāpēc svētki nav Pilssalas estrādē, bet uz ielas un tā tālāk. Kā to izdodas sabalansēt?

– Alūksnieši ir malači, jo viņi seko līdzi kultūras norišu piedāvājumam, tātad viņiem tas rūp. Alūksnes novada Kultūras centram ir plašs un pārdomāts kultūras pasākumu piedāvājums gan novadā, gan pilsētā. To veidojot, strādā profesionāli kultūras darbinieki, kuri domā un arī plāno vietas, kur svētkus ik reizi rīkot. Uzskatu, ka inovācijas un jaunievedumi katriem svētkiem piedod jaunu garšu. Jā, šogad pilsētas svētku pasākumi nenotiks Pilssalas estrādē, bet citviet Pilssalā un pilsētas centrā. Zinot, ka alūksniešiem un viesiem estrāde Pilssalā īpaši kapusvētku tradīcijā ir svarīga satikšanās vieta, pašvaldība ne mirkli neizslēdz, ka nākotnē tā nebūs kultūrvieta, bet esam pārdomu priekšā, ko darīt ar šāda veidola estrādi turpmāk.

– Pašvaldības darbā svarīgs ir darbinieku kolektīvs, komandas darbs. Vai izdevies radīt komandu, visu dienestu sadarbību, atsaucību, labus vadītājus? Vienubrīd bija liela mainība, arī tagad ir vakances. Vai tā joprojām ir problēma?

– Tiekoties ar Centrālās administrācijas nodaļu un pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem, vienmēr uzsveru, ka mēs visi, neatkarīgi no tā, kurā vietā strādājam, kādu pašvaldības funkciju nodrošinām, esam pašvaldības darbinieki. Pašlaik pašvaldības darbinieku kolektīvs ir nostabilizējies un strādā profesionāli. Esam lieliska komanda, bet ne bez atsevišķām problēmām, kuras ikdienā risinām. Ļoti daudz runāju ar darbiniekiem, man ir svarīgi saklausīt viņu problēmas un rast tām risinājumu. Tāpat ikvienam pašvaldības darbiniekam ir jāzina mūsu novada un pašvaldības prioritātes.

Domājam arī par to, lai darba procesus iestādēs padarītu mazāk birokrātiskus, lai darbs nebūtu ilgstošs un apgrūtinošs. Cenšamies to digitalizēt, lai iestāžu darbiniekiem būtu ērti sastrādāties. Daļēji esam ieviesuši arī attālinātā darba iespējas, nodrošinot darbiniekus ar šim nolūkam nepieciešamajām iekārtām. Aptaujājot darbiniekus, pievēršam uzmanību arī darba vides uzlabošanai un darba aizsardzībai.

Tas ir svarīgi arī, lai piesaistītu jaunus darbiniekus, jo atsevišķās pozīcijās vēl arvien ir vakances. Sarežģīti ir atrast sociālos darbiniekus, ilgstoši meklējām darbinieku bāriņtiesā, bet tagad gan šī vakance ir aizpildīta. Jaunajiem speciālistiem esam izveidojuši stipendiju fondu, varam nodrošināt ar nelielu dzīvojamo platību pilsētā.

– Kādas ir nākamā gada prognozes, lielākais pašvaldības veicamais darbs pilsētā, kas mūs pārsteigs nākamajos pilsētas svētkos?

– Ņemot vērā uzņēmēju, Kājnieku skolas un jauno ģimeņu interesi par dzīvojamo fondu pilsētā, esam uzsākuši darbu dzīvojamā fonda attīstīšanā atsevišķām iedzīvotāju grupām. Tostarp izsludināta izsole bijušajai pašvaldības uzņēmuma “Rūpe” ēkai Brūža ielā ar nosacījumu, ka jaunais īpašnieks šajā teritorijā izbūvēs jaunu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju. Ar mērķi iedzīvotājiem nodrošināt jaunus pakalpojumus, sakārtosim bijušās VEF teritoriju, kas ir nozīmīga vieta pilsētas centrā. Pašlaik šīs teritorijas attīstībai norit metu konkurss, kas noslēgsies 12. augustā.

Neatņemama darba sastāvdaļa ir turpināt infrastruktūras sakārtošanu uzņēmējdarbības vajadzībām. Tās atbalstam plānojam sakārtot Alsviķu, Tirgotāju ielu gar bijušo mūzikas skolas ēku, atsevišķus Helēnas ielas posmus, pasūtīts projekts un uzsākti projektēšanas darbi Blaumaņa ielas pārbūvei. Plānojam atjaunot Saules tiltu, remontu gaida arī Pilssalas tilts, Muižas parkā jāizveido jau projektu ieguvušais plānotais Franču dārzs pie Tūrisma informācijas centra. Nākamgad pabeigsim arī publiskās ārtelpas labiekārtošanu pie skolām Glika ielā, esam noslēguši pilsētai svarīgu iepirkumu ūdensnovades sistēmas sakārtošanai Miera ielā.

Nākamais gads iezīmēsies arī ar jaunās katastrofu pārvaldības centra ēkas nodošanu ekspluatācijā valsts iestāžu veicamo funkciju nodrošināšanai. Tur būs darba vietas ar jauniem kvalitatīviem darba apstākļiem mūsu iedzīvotājiem, kas ir viens no galvenajiem ieguvumiem.

Beidzot jaunu asfaltu iegūs arī galvenā ceļu “dzīsla” no Rīgas līdz Alūksnei, investīcijas novadā veic arī lielākie mūsu uzņēmēji, piemēram, “Cewood”, “Alūksnes putnu ferma”, ceru, ka durvis vērs arī jaunais zobārstniecības centrs Pils ielā.

Priecājos, ka pašvaldība šogad ieviesa atbalstu vietējo kultūras un vēstures pieminekļu atjaunošanai, ko arī jau viens uzņēmējs ir izmantojis. Ceru, ka arī turpmāk to izmantos ēku īpašnieki, īpaši ēku fasāžu sakārtošanai pilsētas vēsturiskajā centrā. Turpinās arī atbalsta programma daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai, SIA “Alūksnes nami” iesaistās daudzdzīvokļu māju siltināšanas procesu organizēšanā.

Ļoti cenšamies savu pilsētu sakopt un uzturēt to skaistu. Ar to atšķiramies no citām pilsētām Latvijā, esam lepni par to un viesmīlīgi varam uzņemt bijušos alūksniešus un citus viesus.