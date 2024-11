Kas gaidāms jaunajā sezonā amatiermākslā?

Sākusies amatierkolektīvu sezona. 1. novembrī notika Alūksnes novada kolektīvu vadītāju sanāksme, kurā piedalījās arī kultūras darba speciālisti. Sanāksmē pārrunāja gan organizatoriskus, gan ikdienišķus jautājums. Svarīgākais bija iepazīstināt visus ar nākamā gada gaidāmo pasākumu plānu.

Četri jauni vadītāji

Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa priecājas, ka kolektīvu vadītāju pulkam pievienojušies četri jauni kolēģi – Pededzē darbu uzsāk Aleksandrs Mellītis, kurš vadīs dāmu deju kolektīvu, Ilzenes pagastā ansambli vadīs Baiba Johansone, Ilzenes amatierteātra studiju – Lelde Melece un Liepnā izveidojies vidējās paaudzes deju kolektīvs “Lai”, kuru vadīs Jana Kalēja. “Patīkami, ka kultūras pulkā atgriezušās Ina Perevertailo un Jana Kalēja. Šobrīd sezonu novadā uzsāk 47 kolektīvi, kam pašvaldība algo kolektīvu vadītājus, no kuriem 17 kolektīviem ir valsts mērķdotācija. Ir interešu grupas, kas darbojas bez pašvaldības atalgota vadītāja, bet viņiem pašvaldība nodrošina telpas,” informē S. Bērziņa.

Septiņas vakances

Šobrīd ir arī vakances. “Labā ziņa ir tāda, ka divas no 1. janvāra būs aizpildītas, vēl aktuālas paliek septiņas. Prieks, ka pēc kolektīvu vadītāju sanāksmes daži izrādīja interesi par šīm brīvajām vietām,” stāsta Alūksnes Kultūras centra direktore. Šobrīd vadītājus meklē Alsviķu ansamblis, Kolberģa amatierteātris, Liepnas dāmu deju kolektīvs, Malienas vokālais ansamblis, Pededzes folkloras kopa un vidējās paaudzes deju kolektīvs, Veclaicenes deju kolektīvs. “Vairāk par vakancēm iespējams uzzināt Alūksnes Kultūras centrā. Ir jāapzina, vai kādam ir interese pagastos – varbūt kāds no kolektīvu dalībniekiem vēlētos uzņemties vadību,” piebilst S. Bērziņa.

Svarīga māju sajūta

47 kolektīvi novadā ir daudz vai maz? “Nav amatiermākslas nozares, kurā nebūtu neviena kolektīva, un tas ir pozitīvi. Protams, priecātos, ja būtu vairāk jauniešu kolektīvu, bet cik tad mums novadā ir aktīvu jauniešu? Daudzi darbojas Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, un mēs nekādā mērā nevēlamies dublēties vai konkurēt, jo centrā ir pietiekoši plašs piedāvājums,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra direktora vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte.

Viņa iepazīstina ar nākamā gada galvenajām aktivitātēm. “Dzīvosim divu jubileju zīmēs. Pirmā jubileja ir Alūksnes pilsētas 105. gadskārta. Vai, kā mēs sakām, Alūksnei – simts plus pieci, jo simtgadi nevarējām nosvinēt pandēmijas dēļ,” stāsta S. Eglīte. Visa gada tēma ir “Manas mājas ir te”, akcentējot to, ka katram sava māja jāmīl, jākopj, jāsapoš,” viņa uzsver.

Otra liela jubileja, kam gatavojas līdz nākamā gada septembrim, ir Alūksnes Kultūras centra desmitgade. “Ceļā līdz jubilejas dienai būs dažādi piedāvājumi šo svētku noskaņā. Centrālais notikums – jubilejas koncerts “Mūs vieno mājas” 20. septembrī. Tad uz skatuves vienkopus redzēsim mūziķus, kuri Alūksni sauc par savām mājām. Šādi koncerti jau ir kļuvuši par skaistu tradīciju,” informē direktora vietniece kultūras darba vadībā.

Piedalīsies valsts mēroga norisēs

Koru nozarē ir Latvijas mēroga koncerti un piedāvājumi, kurp dosies novada kolektīvi. “Alūksnes novada koru pārstāvniecība plānota gan Daugavpilī, gan Jelgavā un Dobelē. Koru skate nākamgad notiks 1. maijā Balvu novada Kubulos. 24. maijā, par godu Alūksnes 105 gadiem, plānojam Alūksnes Kultūras centrā organizēt visu paaudžu koru koncertu – sākot no bērnudārza vecuma līdz senioru kolektīviem,” stāsta S. Eglīte. Šajā koncertā uz skatuves kāps dziedātāji, sākot no trīs līdz astoņdesmit plus gadiem. Tas būs lielākais novada koru notikums.

Deju kolektīvi gatavojas Latvijas mēroga svētkiem, kas notiks Salaspilī 24. maijā. Alūksnes novadā nebūs kopējs lielais deju kolektīvu koncerts, izņemot skati. “Toties novadā būs dažādi sadanči, kur kolektīvi izdejosies. Diemžēl šobrīd Alūksnes Pilssalas estrāde nav piemērota lieliem deju koncertiem – lai estrādi piemērotu deju koncertiem, jāiegulda diezgan liels vienreizējs finansējums,” saka S. Eglīte.

Folkloras kopas piedalījušās reģionālajā skatē starptautiskajam folkloras festivālam “Baltica” – iegūtas pirmā un otrā pakāpe, par ko liels prieks. Lokālā mērogā visu laiku folkloras kopas piedalās dažādos notikumos un aktīvi darbojas arī ikdienā.

Vokālajiem ansambļiem, kā jau katru gadu, lielākais notikums ir ansambļu skate, kas ir arī kā koncerts, kas gaidāms nākamā gada 1. martā. “Valsts konkurss nākamajā gadā plānots senioru vokālajiem ansambļiem Jūrmalā. Būs arī dažādi jubilejas koncerti,” informē kultūras speciāliste.

Savukārt lietišķā māksla gatavojas lielai izstādei, ko katru gadu organizē Latvijas Nacionālais kultūras centrs. “Mūsu lietišķās mākslas studija “Kalme” ir aktīva ar savām izstādēm, kas būs skatāmas gan Alūksnes Kultūras centrā, gan citviet novadā,” stāsta S. Eglīte.

Pasākums netradicionālajiem kolektīviem

Amatierteātriem vēl nav beigusies šī sezona – 30. novembrī būs skate, kurā sevi parādīs pieci amatierteātra kolektīvi. Kolektīviem ir iespēja skatē startēt reizi divos gados, kā to paredz nolikums, – tie, kuri startēja pagājušajā gadā, šogad to var nedarīt. Tās būs piecas izrādes visas dienas garumā. “Ļoti ceru, ka kāds kolektīvs būs izvirzīts arī uz reģionālo skati, gada izrādi un varbūt pat tiks līdz kādam no lielajiem teātriem. To novēlu ikvienam kolektīvam savā ceļā izbaudīt,” vēl direktora vietniece kultūras darba vadībā. Jāņem vērā, ka teātru skate notiks kamerzālē, līdz ar to jārēķinās, ka vietu skaits ir ierobežots. Mazās skatuves izrādi nevar izrādīt lielajā zālē.

Ir arī netradicionālās amatiermākslas kolektīvi, kuri nav iesaistīti Dziesmu un deju svētku procesā, taču ir aktīvi gan lokālajos, gan novada pasākumos. “Kopējs koncerts šiem kolektīviem būs 29. martā Alūksnes Kultūras centrā. Tie ir dāmu deju kolektīvi, līnijdejas, atsevišķi vokālie ansambļi, kuri ir žanriski citādāki. Jau par tradīciju kļuvis, ka Alūksnes Kultūras centra dāmu deju kolektīvs “Sudraba pavediens” organizē koncertu “Tikšanās Marienburgā”, kad aicināti arī citi dāmu deju kolektīvi, lai satiktos, sadejotos,” piebilst S. Eglīte.

Atjaunos tradīciju

Alūksnes Kultūras centrs, akcentējot Alūksnes 105 gadu svētkus, gan arī centra desmitgadi, nākamajā gadā izcels Alūksnes novada māksliniekus. Ir ideja veidot izstādi, kurā piedalās tieši ar Alūksnes novadu saistīti dažādu mākslu pārstāvji. “Vēlamies atjaunot arī tradīciju, kas kādu laiku bija pazudusi. Esam sadzirdējuši no mūzikas pedagogu puses to, ka jaunajai paaudzei ir vēlme uzstāties uz skatuves. Būtu jauki, ja Alūksnē notiktu vokālie konkursi bērniem no bērnudārza līdz padsmit gadiem. Kādreiz šāds konkurss bija “Cālis”. Tagad esam ceļā uz jauno izpildītāju konkursu “Alūksnes Balss”, kas norisināsies 17. maijā,” informē S. Eglīte. Nākamā gada rudenī plānots veidot muzikālu dzejas uzvedumu, kurā skanētu Alūksnes literātu dzeja un mūsu novada komponistu sarakstītās dziesmas.

Beidzot sava mājaslapa

Alūksnes Kultūras centram 1. novembris ir nozīmīgs datums, jo pabeigta mājaslapas izveide. “Uz šo mērķi gājām ilgi. Kā jau jebkurš jauninājums, sākumposms ir testa režīmā. Mums jāsaprot, kā tas strādā, kā izskatās. Aicinu sabiedrību izturēties pret to visu ar sapratni. Esam atvērti visiem priekšlikumiem un ieteikumiem, un lēnām ieviesīsim visu, kas būs mūsu spēkos. Mēs nealgojām nevienu speciālu uzņēmumu, kas veidotu mājaslapu, – visu darījām paši saviem spēkiem,” stāsta S. Bērziņa. Viņa padalās, ka pie šī projekta aktīvi strādā kolēģe Amanda Emma Gaišā, kura studē mārketingu, līdz ar to mācās un aug kopā ar šo mājaslapu.

Amatiermākslas kolektīvu sanāksmē visus ar savām dziesmām un iedvesmu sveica mūziķe Diāna Černa, kura šobrīd dzīvo Gulbenes novada Lejasciemā. “Vienā no viņas dziesmu tekstiem bija šādas rindas: “Tu esi tas, kam notici pats.” To arī visiem kolektīviem novēlu,” sarunas nobeigumā saka S. Bērziņa. S. Eglīte pievienojas un vēl visu kolektīvu vadītājiem prieku un mīlestību pret to, ko viņi dara. “Lai vienmēr ir cilvēki, kuri vēlas darboties amatierkolektīvos. Jūtams, ka kolektīvos pietrūkst tieši stiprā dzimuma pārstāvju. Kungi, esiet aktīvāki un pievienojieties dejotāju vai dziedātāju pulkam,” aicina S. Eglīte.