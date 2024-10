Iedzīvotāji sašutuši par plānoto reisu slēgšanu

“Tā kā no 2024. gada 1. novembra Latvijas reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” pārvadātājam SIA “Talsu Autotransports” spēkā stāsies jaunais ilgtermiņa līgums, kas noslēgts uz 10 gadiem, pieaugs kvalitātes prasības attiecībā uz autobusu vecumu, komfortu un citām pakalpojuma sniegšanas kvalitātes prasībām. Vienlaikus maršruta tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” tiks pārkārtoti un optimizēti atsevišķi reisi,” laikrakstu pirms dažām dienām informēja VSIA “Autotransporta direkcija” Komunikācijas daļas vadītājs Viktors Zaķis.

Autotransporta direkcija uzsver, ka līdz ar šīm izmaiņām pasažieri iegūs augstas kvalitātes pakalpojumus: informācija par gaidāmajām pieturām autobusos tiks paziņota gan audio, gan vizuāli; visi transportlīdzekļi būs aprīkoti ar elektronisku maršruta zīmi, drošības jostām, bezvadu internetu (Wi-Fi). Iedzīvotāji uzskata, ka viņiem nevajag šādas šķietamās ekstras, ja jāupurē iedzīvotājiem svarīgi reisi.

V. Zaķis skaidro, ka lielākajā daļā sabiedrisko transportu pieminētie augstās kvalitātes pakalpojumi jau ir bijuši līdz šim. “Agrāk Latvijā bija dažādi pārvadātāji ar dažādām kvalitātes prasībām. Pirms pieciem sešiem gadiem Latvija tika sadalīta maršrutu tīkla daļās, ieviešot vienādas prasības. Jaunie pārvadājumu līgumi, kas tagad tiek slēgti, ir atbilstoši noteiktajām prasībām,” viņš uzsver un piebilst – ja prasības netiek ievērotas, līgums ir pārkāpts. “Pakalpojumu kvalitātes latiņa tiek pacelta, un tā attiecas uz visiem pārvadātājiem. Mūsu mērķis nav mulsināt iedzīvotājus. Saprotu, ka katrs jauninājums var izsaukt iedzīvotājos neizpratni un neapmierinātību,” atzīst V. Zaķis.

Svarīgi aizbraukt uz laukiem

Izmaiņas ir vairākos maršrutos, kā, piemēram, reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7668 Rēzekne

-Alūksne: reisam Nr. 03 14.25 no Rēzeknes autoostas (AO) slēgta izpilde sestdienās, svētdienās; reisam Nr. 06 6.40 no Alūksnes AO slēgta izpilde sestdienās, svētdienās. “Radinieki dzīvo laukos, arī mazdēls. Bet viņš īrē dzīvokli Alūksnē, jo te strādā. Nedēļas nogalēs brauc palīdzēt mammai lauku darbos. Kad uzzināju par izmaiņām autobusu sarakstā Alūksne – Rēzekne, esmu sašutusi par to, ka sestdienās un svētdienās konkrētie reisi nekursēs. Esmu neizpratnē,” stāsta alūksniete Maija Ozoliņa, kura, laikrakstā uzzinot par izmaiņām, zvanīja uz redakciju. Viņa uzsver, ka šis reiss ir īpaši svarīgs skolēniem, studentiem. “Ne visiem ir sava automašīna – jāsaprot, ka ir cilvēki, kuri izmanto sabiedrisko transportu, un šādas izmaiņas viņus ļoti ietekmē. Vai kāds pajautāja iedzīvotāju viedokli, vai kādam vispār tas svarīgs? Savā laikā iznīcināja AS “Jelgavas cukurfabrika”, tagad grib iznīcināt transportu,” secina M. Ozoliņa.

Audzēkņi var pamest skolu

Plānotās reisu izmaiņas pārdzīvo arī Alsviķu teritoriālās struktūrvienības skolotāju arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja, kā arī skolotāja Dina Avotiņa, jo viņa aizstāv audzēkņu intereses, tostarp ērtu nokļūšanu uz un no skolas. “Mūsu skolā ir audzēkņi no Balviem, Rēzeknes, un šīs izmaiņas ietekmēs daudzus. Kāds iebildīs – brauciet uz skolu agrāk. Nu, bet tā taču nenotiek, jo izglītojamais nesen aizbraucis mājās un uzreiz jau jābrauc atpakaļ? Tad veidosies situācijas, ka audzēknis vienkārši nebrauks uz mājām,” viņa secina. “Pirmkārt, daudzi varētu arī izstāties no skolas. Otrkārt, nākamajā mācību gadā tie, kuri gribētu pie mums uzsākt mācības, stipri to apdomātu – ja jau uz un no skolas nevar normāli nokļūt, tad audzēkņu skaits var mazināties,” secina D. Avotiņa un atzīst, ka bail pat domāt par tādu tendenci, ka audzēkņi apsvērtu iespēju izstāties no skolas sabiedriskā transporta trūkuma dēļ.

Nav priekšstata par situāciju

Ja turpināsies šāda situācija, cilvēki brauks prom uz lielākām pilsētām vai ārzemēm. “Redziet, iedzīvotāju skaits jau tā lauku teritorijās samazinās. Tad nu šādas izmaiņas šo procesu tikai veicinās. Tie, kuri pieņem lēmumus, laikam dzīvo kaut kādā virtuālajā pasaulē. Viņiem nav nekāda priekšstata par reālo situāciju novados,” secina M. Ozoliņa un uzsver, ka šīs izmaiņas skar ne tikai Alūksnes, bet arī Balvu un Gulbenes novadus.

Reģionālās nozīmes maršruta Nr. 7668 Rēzekne – Alūksne reisu izmaiņas V. Zaķis komentē šādi: “Šiem reisiem ir alternatīva sestdienās, svētdienās maršruta Nr. 7669 Rēzekne – Kārsava – Alūksne reiss Nr. 02 6.30 no Alūksnes un 14.20 no Rēzeknes. Braukšanas laiks gan ir ilgāks, bet nokļūt galapunktā var.” Sestdienās, svētdienās maršrutā Nr. 7668 vēl paliek reiss 13.35 no Alūksnes un 7.35 no Rēzeknes.

Vajadzēja jautāt iedzīvotājiem

Arī Apes iedzīvotāja Astra Binde ir šokēta par gaidāmajām izmaiņām. Viņa sabiedrisko transportu izmanto gadiem. “Man nav neviena slikta vārda, ko teikt par iepriekšējiem pārvadātājiem. Vienmēr varēju paļauties uz atiešanas laiku, arī šoferīši atsaucīgi un laipni. Bija mierīga sirds, ka autobusi kursēs mūsu ierastajos un vajadzīgajos laikos. Parunājot arī ar citiem braucējiem, šīs pēkšņās pārmaiņas izraisa neizpratni,” stāsta A. Binde. Viņasprāt, ja būtu veiktas iedzīvotāju aptaujas, tad varētu noskaidrot – kuri reisi ir aktuāli, kuri ne tik ļoti.

Runājot par solītajiem augstas kvalitātes pakalpojumiem, Apes iedzīvotājai būtu svarīgi, lai tumšajos ziemas vakaros autobusa tablo parādās nākamās pieturas nosaukums. “Taču tas pilnīgi noteikti nav pats galvenais. Manis pēc, varētu būt visvecākais autobuss, ka tik neslēdz reisus un cilvēki var nokļūt no punkta A uz punktu B. Piedāvātās ērtības nav nekādā līdzsvarā ar to, ko mums grasās tagad atņemt,” uzsver A. Binde. Nav bijušas iedzīvotāju aptaujas par to, kādus reisus vajadzētu mainīt vai atvērt no jauna. “Piemēram, no Apes vismaz vasaras periodā derētu autobuss uz Veclaiceni, Opekalna kapsētu, nemaz nerunājot par fantastisko pagaidām neesošo iespēju no Alūksnes vai Apes nokļūt Igaunijā,” viņa ierosina.

Bez Wi – Fi var iztikt

Alūksniete M. Ozoliņa ar skumjām atzīst – jo tālāk no Rīgas, jo sajūtas mazsvarīgāka. “Nevienu taču neinteresē, vai autobusā būs Wi – Fi pieslēgums vai nē. Galvenais, lai varam nokļūt līdz vajadzīgajam punktam. Starp citu, arī līdz šim autobusos bija pieejams internets, un esmu ievērojusi, ka nemaz tik aktīvi cilvēki to neizmanto – var taču to laiku no punkta A līdz B izturēt bez visādiem Wi – Fi. Šie “augstās kvalitātes pakalpojumi” nav nepieciešami – galvenais, lai neslēdz reisus,” viņa uzsver. Interneta komentāros bijis lasāms ierosinājums, ka ērtības būtu tad, ja garajā ceļā uz Rīgu autobusā darbotos tualete. “Šķiet, tādu mums negrasās piedāvāt. Un vēl aktuāls jautājums, vai arī mazajās starppieturās laukos pasažieri tiks laipni uzņemti vai izlaisti, lai tiem nav jāmēro gari kilometri līdz oficiālajai pieturai?” jautā A. Binde.

Pasažiere uzskata, ka šis ir attieksmes jautājums. “Rodas iespaids, ka tie lielie lēmēji neiedziļinās, kā dzīvo cilvēki nomalē, pierobežā. Nesaprotu, vai tiešām viņiem nevienam nav kādi radinieki tālu laukos? Vai arī viņi vienkārši pat nepūlas iedziļināties?” retoriski jautā apeniete.

Pašvaldība grasās apstrīdēt

Informācija par plānotajām izmaiņām nesasniedz lielu daļu braucēju, jo ne visi izmanto internetu. “Kā vienkāršs pensionārs, stāvēdams pieturā, pēc šī 1. novembra var zināt par izmaiņām, ja vēl līdz šim nav normālas, saprotamas un ar salasāmiem burtiem izlasāmas informācijas par reisu slēgšanu/izmaiņām? Šobrīd pieturā zem autobusu saraksta ļoti maziem burtiņiem uzrakstīts, ka šis saraksts ir spēkā līdz 01.11.2024, un ne vairāk,” stāsta A. Binde, uzsverot, ka svarīgai informācijai jābūt salasāmai un pieejamai it visiem. Tāpat viņu uztrauc, ka izmaiņas ir tieši pirms ziemas. “Aukstie vakari kādam var sagādāt nepatīkamu pārsteigumu. Uztraucos par cilvēkiem, kuri stāvēs pieturās, gaidīs savu reisu. Daudziem autobusiem atiešanas laiki ir agrāk, tas nozīmē, ka kāds bērns, sirmgalvis stāv pieturā un gaida, bet nesagaida,” viņa spriež. “Nesaprotu arī to situāciju – Alūksnes novada pašvaldība neesot saskaņojusi šo reisu atcelšanu – tad sanāk, ka pārmaiņas būs par spīti novada nostājai?” jautā A. Binde.

Alūksnes novada pašvaldības Centrālās administrācijas sabiedrisko attiecību speciāliste Lāsma Ēvele uzsver, ka pašvaldība tika informēta par potenciālo maršrutu izmaiņām, tomēr tās neakceptēja. “Par šīm izmaiņām uzzinājām vienlaikus ar sabiedrību. Šobrīd rakstām vēstuli SIA “Autotransporta direkcija”, lai apstrīdētu vairāku maršrutu reisu slēgšanu,” informē L. Ēvele.

Piedāvā alternatīvas

Otrs reģionālās nozīmes maršruts, par kura izmaiņām daudzi izrādījuši neapmierinātību, ir Nr. 7906 Rīga – Smiltene – Alūksne. Lielāko neizpratni radījuši šie: slēgts reiss Nr. 04 14.35 no Alūksnes AO ar izpildi katru dienu; reisam Nr. 10 17.50 no Alūksnes AO atcelta izpilde svētdienās, turpmāk kursējot darba dienās un sestdienās. Šiem reisiem V. Zaķis piedāvā alternatīvas. “Novada iedzīvotāju mobilitāte ir nodrošināta ar citiem reisiem līdzīgos laikos. Svētdienās alternatīva ir reiss 17.10 maršrutā Nr. 7647 Alūksne – Rīga. Savukārt reisam 14.35 no Alūksnes uz Smilteni un Valmieru ir vairākas alternatīvas. Līdz Smiltenei var aizbraukt ar reisiem 9.55, 10.45 un 13.35, savukārt līdz Valmierai ar reisu 13.35 (ar pārsēšanos Smiltenē uz maršruta Nr. 7808 reisu – 40 minūšu pauze starp abiem reisiem),” laikrakstam skaidro direkcijas pārstāvis.

Pārmaiņas radīs stresu

“Žēl, ka mums atņem reisu Alūksne – Smiltene – Rīga pulksten 14.35, pat svētdienās šis autobuss nekursēs,” uzsver A. Binde. Tieši par šī reisa atcelšanu iebildumus izteikuši vairāki iedzīvotāji. “Nedēļas pēdējā diena vispār ir atsevišķs stāsts – tad taču studenti dodas uz studiju vietām! Ir jāņem vērā cilvēku vajadzības. Ja ir šis uzstādījums, ka sabiedriskais transports jāattīsta vides saudzēšanai, tad cilvēki tieši vairāk būtu jāmudina lietot sabiedrisko transportu, bet tagad veicina tieši pretējo – jāsāk meklēt kādus privātos pārvadātājus,” viņa spriež. Ne katram ģimenē pieejams privātais transports. Var izveidoties skumja situācija, kad studenti vairs nebrauc uz mājām vai arī kāds izlems atteikties no mācībām, ja jau reiz ir tik problemātiski nokļūt līdz mācību iestādei. Alsviķu teritoriālās struktūrvienības Smiltenes tehnikuma audzēkņi piektdienās 14.35 brauc ar autobusu Alūksne – Smiltene – Rīga uz mājām – viss sakārtots tā, lai izglītojamie tiktu uz transportu. “Svarīgi izbraukt laicīgi, jo, piemēram, no Smiltenes daudzi brauc tālāk uz Valmieru, no Rīgas uz Saldu, Ogri. Ir jāsaprot, ka mūsu audzēkņi ir īpaši – tiklīdz būs kādas pārmaiņas vai viņi nevarēs kaut kur nokļūt, tas būs dubults stress,” uztraukta D. Avotiņa.

Maija Ozoliņa: “Vai kāds pajautāja iedzīvotāju viedokli, vai kādam vispār tas svarīgs?”

Šoreiz nevar klusēt

D. Avotiņa iepazinusies ar informāciju par komercreisu piedāvātajiem pakalpojumiem un izcenojumiem. “Kā būs tiem, kam nokļūšana uz skolu ir apmaksāta, taču tagad nāksies izmantot komercreisu, kas būs dārgāks? Vai komercreisos būs iespēja izmantot atlaides? Iedomājieties, cik skolēnam šajā situācijā izmaksās aizbraukt uz Rīgu vai vēl tālāk, piemēram, uz Saldu,” viņa ir pārdomās. Kā pozitīvo šajās izmaiņās skolotāja min reisu Nr. 02 3.00 no Alūksnes AO, kurš turpmāk kursēs katru dienu. “Piemēram, ja audzēknim no rīta ir jāapmeklē kursi galvaspilsētā, tas atvieglo nokļūšanu. Taču tas vairāk attiecas uz pieaugušajiem, un ir vienīgais pozitīvais. Viss pārējais ir skumīgi. Šī situācija izraisa ļoti lielu sašutumu daudzos. Kas būs tālāk?” saka D. Avotiņa. Viņa gan nezina, vai kaut kas mainīsies no tā, ka iedzīvotāji pauž savu sašutumu. “Taču nevar arī klusēt. Kaut gan, man šķiet, ka viss jau ir izlemts, un punkts,” piebilst iedzīvotāja.

Kārtējā reforma

Arī A. Binde ir pārdomās par to, vai kāds ieklausīsies. “Ir taču bijuši gadījumi, kad iedzīvotāji izsaka savu viedokli, bet rezultāta nav. Spilgts piemērs ir skolu reformas. Vai tad iedzīvotāji neparādīja savu attieksmi? Vai tad kāds no augstāk stāvošajiem ņēma vērā vietējos? Visam “pārbrauca pāri buldozers” un izdarīja tā, kā paši bija ieplānojuši,” secina A. Binde. Viņai nav skaidrs, kā izskatīsies šī uzlabošana, optimizācija, kas būs labāk? “Vai mazajās pieturās jaunais reiss uzņems vai izlaidīs pasažierus? Arī tajās, kuras nav oficiālās pieturas. Citādi rodas iespaids, ka šī reforma, līdzīgi kā citas, kas mums nākušas pāri, varbūt ir ar mērķi, lai no laukiem cilvēki vāktos projām? Lai pilsētās barotu lielveikalus? Lai nebūtu iespējas kopt, pieskatīt savu zemi, lauku teritoriju ar savu esamību,” pārdomās dalās apeniete.

UZZIŅA

Ar izmaiņām, kas stāsies spēkā reģionālo autobusu maršrutu tīkla daļā “Gulbene, Alūksne, Balvi” no 1. novembra, var iepazīties ATD mājaslapā sadaļā kustības saraksti, kā arī uzziņu dienesta 1188.lv mājaslapā.

Alūksnes novada pašvaldība nepiekrīt šādu maršrutu slēgšanai:

1. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 5194 Alūksne – Kalncempji: Slēgt reisu Nr. 21 6.30 no Alūksnes AO ar izpildi darba dienās no 01.09.

– 11.06.; Slēgt reisu Nr. 17 6.30 no Alūksnes AO ar izpildi pirmdienās, trešdienās no 12.06. – 31.08.

2. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 6697 Alūksne – Mārkalne – Zabolova: Slēgt reisu Nr. 16 18.27 no Mārkalnes ar izpildi piektdienās no 01.06. – 31.08.

3. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7646 Alūksne – Liepna – Balvi: Slēgta izpilde sestdienās, svētdienās reisam Nr. 01 11.05 no Alūksnes AO; Slēgta izpilde sestdienās, svētdienās reisam Nr. 02 14.25 no Balvu AO.

4. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7668 Rēzekne – Alūksne: Slēgta izpilde sestdienās, svētdienās reisam Nr. 03 14.25 no Rēzeknes AO; Slēgta izpilde sestdienās, svētdienās reisam Nr. 06 6.40 no Alūksnes AO; Slēgt reisu Nr. 01 7.35 no Rēzeknes AO ar izpildi katru dienu; Slēgt reisu Nr. 04 13.35 no Alūksnes AO ar izpildi katru dienu.

5. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7669 Rēzekne – Kārsava –

Alūksne: Slēgt reisu Nr. 01 7.15 no Rēzeknes AO ar izpildi katru dienu; Slēgt reisu Nr. 04 14.15 no Alūksnes AO ar izpildi katru dienu.

6. Reģionālās nozīmes maršrutā Nr. 7906 Rīga – Smiltene – Alūksne: Slēgt reisu Nr. 04 14.35 no Alūksnes AO ar izpildi katru dienu.