Foto: 222 rezervisti Alūksnē dod karavīra zvērestu

Nacionālo bruņoto spēku Kājnieku skolā Alūksnē sestdien, 17. augustā, bija svētki – notika svinīga zvēresta došanas ceremonija rezervistiem, kuri brīvprātīgi apguvuši rezervista militārās apmācības kursu un iegūst rezerves karavīra statusu.

Intensīvu trīs apmācību nedēļu laikā rezervisti ieguva militārās zināšanas un prasmes gan individuālās, gan kolektīvās apmācības līmenī. Rezervistu militāro pamatzināšanu un iemaņu pamatkursā individuālās apmācības līmenī rezervists apguva tādus priekšmetus kā ieroču apmācība, kaujas šaušana, sakaru apmācība, normatīvie akti, lauka kaujas iemaņas, topogrāfija, orientēšanās un medicīna. Savukārt kolektīvās apmācības līmenī – lauka kaujas iemaņas nodaļas līmenī.

Pēc karavīra zvēresta došanas rezervisti saņem rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīti Nacionālo bruņoto spēku rezervē, sākot pildīt rezerves karavīru pienākumus.

Alūksnē, 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa pakājē Alūksnes ezera krastā šajā dienā rezerves karavīra zvērestu deva 222 rezerves karavīri, kas ir līdz šim lielākais rezervistu pulks. Viņu vidū ir arī alūksniete Santa Harjo – Ozoliņa, ar kuru intervija būs lasāma laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas.”

Uz svinīgo ceremoniju pie saviem karavīriem pēc trīs nedēļu dienesta bija ieradušies rezerves karavīru tuvinieki un draugi. “Šodien šeit ir pulcējušies cilvēki ar Latviju sirdī,” – teica ceremonijas vadītājs NBS Kājnieku skolas virsseržants, štāba virsseržants Vilis Pavlovičs. Rezervistus sveica un viņiem par šo atbildīgo un patriotisko soli pateicās NBS Kājnieku skolas komandiera p.i. majors Nikolajs Smolovins. Par to, kā rezervistiem gāja apmācībās, pastāstīja NBS Kājnieku skolas Mācību daļas priekšnieks, rezervistu militārās apmācības kursa priekšnieks kapteinis Jānis Mucenieks. Visi apmācības pabeiguši sekmīgi, vairāki rezervisti – ar izcilību.

NBS ceremonijas organizatori bija parūpējušās par to, lai šī diena būtu svētki gan rezervistiem, gan viņu viesiem. Militārās karjeras iespēju un militārās tehnikas displeju jeb demonstrāciju piedāvāja Kājnieku skola, kā arī 31. Kājnieku bataljons un 25. kaujas atbalsta bataljons no Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes. Īpaši jaunākā paaudze ar prieku fotografējās pie militārās tehnikas, citi – to izzināja. Pēc tam rezervisti kopā ar viesiem varēja baudīt arī lauka virtuvi, pavadīt saulaino dienu Alūksnes ezera krastā un iepazīt Alūksni.

Reaģējot uz sabiedrības milzīgo interesi par brīvprātīgu pieteikšanos rezervistu mācībām, tagad rezervistu militārās pamatmācības kurss notiek divas reizes gadā – vasarā un ziemā. Par pieciem gadiem palielināts arī vecuma cenzs – apgūt militārās pamatzināšanas un kļūt rezervistu varēs Latvijas pilsoņi no 18 līdz 60 gadiem, informē Aizsardzības ministrija.

Jāatgādina, ka rezervistu militārās pamatapmācības kurss dod iespēju rezervistam – Latvijas pilsonim bez militārās sagatavotības – brīvprātīgi apgūt dienestam rezervē noteikto militāro pamatmācību.

Tie Latvijas pilsoņi, kuri ir sekmīgi apguvuši rezervistu militārās pamatapmācības kursu, dod karavīra zvērestu, saņem rezerves karavīra apliecību, mobilizācijas norīkojumu un tiek ieskaitīti bruņoto spēku rezervē rezerves karavīru statusā.

Informācija par pieteikšanos rezervista pamatapmācības kursam pieejama vienotajā rekrutēšanas platformā “klustikaravirs.lv”.

