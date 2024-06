Alūksnes novadā vēlētāju aktivitāte augstāka

Foto: Sandra Apine

Roberts Tukišs: “Eiropas Parlamentam jārūpējas par mieru starp tautām un lai cilvēkiem labs prāts.”

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvijā visvairāk balsu ieguvusi “Jaunā Vienotība”, gan “Jaunajai Vienotībai”, gan Nacionālajai apvienībai katrai ir pa diviem mandātiem. Kopumā deviņus mandātus sadala septiņu politisko spēku pārstāvji, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas paziņotie provizoriskie vēlēšanu rezultāti. Latvijai Eiropas Parlamentā turpmāk būs par vienu vietu vairāk nekā līdz šim – deviņas. Provizoriski Eiroparlamenta vēlēšanās piedalījušies 33,82 % vēlētāju. Tā ir tikai nedaudz lielāka aktivitāte kā EP vēlēšanās 2019. un 2014. gadā, vēsta Centrālā vēlēšanu komisija. Alūksnes novadā aktivitāte bijusi augstāka – nobalsojuši 37,25 % vēlētāju, un lielākā daļa savu balsi atdevuši par sarakstu “Jaunā Vienotība”. Aktīvākais iecirknis pagastos bija Jaunalūksnes pagasta Kolberģī, kur nobalsojuši 238 vēlētāji. “Alūksnes un Malienas Ziņas” Alsviķu kultūras nama vēlēšanu iecirknī, kur nobalsojuši 146 iedzīvotāji, sastapa visu paaudžu vēlētājus, tostarp jauno Ivanovu ģimeni, kuri atzina – balso par drošību Latvijā. Attēlā – Renāte un topošā vēlētāja Eleonora Alsviķu vēlēšanu iecirknī.

Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanu iecirknī Alūksnes novada Alsviķos vēlēšanu dienā divu stundu laikā bija ieradušies 25 cilvēki. Vēlēšanu dienas noslēgumā, kopā ar iepriekšējās balsošanas rezultātiem, aktivitāte mērāma 146 vēlētājos. Te balsoja ne tikai alsviķieši, bet arī rīdzinieki, kam šeit lauku mājas vai dzīvo vecāki, kā arī garāmbraucēji, kuri ērti piestājuši ceļā Alsviķi – Ape, lai izpildītu savu pilsoņa pienākumu – nobalsotu.

Pie vēlēšanu iecirkņa administratīvajā ēkā veidojās pat neliela rinda.

Foto: No vēlēšanu komisijas arhīva

“Aktivitāte EP vēlēšanās vienmēr ir zemāka nekā pārējās, un izskatās, ka šajās būs līdzīgi. Kaut arī rosinošu reklāmu un skaidrojošu publikāciju bija pietiekami, ir sajūta, ka būs maza aktivitāte,” vēlēšanu dienas rīta pusē vērtēja Alsviķu vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Marina Ramane. Tāpat komisija novērtējusi lokālos apstākļus, kas varētu būt traucējoši aktivitātei. “Spriedām, ka iecirknim salīdzinoši grūtāk piekļūt dēļ ceļa Alūksne – Ape Alsviķu posma remonta. Kad Saeimas vēlēšanās Alūksnē “Energoceltnieka” ēkas iecirknī bija rindas, cilvēki brauca pie mums, bet tagad tādas aktivitātes nav. Taču esmu pārliecināta – kurš grib balsot, tas nobalso,” vērtē M. Ramane. Viņa lepojas, ka alsviķiešiem jau ir viena no augstākajām pārstāvniecībām Eiropā – novadniece Eiropas Komisijas ģenerālsekretāre Ilze Juhansone. “Tie, kuri pavasarī bija atnākuši uz tikšanos, ieguva vērtīgu informāciju un pārliecību par to, cik svarīgi neizniekot savu balsi, vēlēšanās paliekot mājās,” saka M. Ramane.

Ērti, ka var balsot jebkur

Alsviķu iecirknī sastaptie vēlētāji uzsvēra, ka šī ir ļoti ērta sistēma – balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī. “Dzīvojam Rīgā, bet šeit ir mūsu dzimtā puse, lauku mājas. Brīvdienās braucam uz Alsviķiem, un šeit varam arī nobalsot,” stāsta Ivanovu ģimenes pārstāve Renāte Ivanova, kura kopā ar ģimeni – vīru Jāni, mazuļiem – Eleonoru un Teodoru – bija atnākuši izpildīt savu pilsoņa pienākumu. Mazie ar prieku vēlēšanu urnā iemeta aploksnes, un vecāki pajokoja, ka tā tiek audzināta jaunā vēlētāju paaudze.

“Kopš esam balsstiesīgi, vienmēr piedalāmies vēlēšanās. Iepriekšējā EP vēlēšanu pieredze rāda, cik svarīgi ir visiem aiziet un nobalsot par nacionāli noskaņotajām partijām, lai parlamentā neiekļūst prokrieviski spēki,” saka Jānis. “To nevajadzētu palaist pašplūsmā, tā ir atbildība par savu nākotni. Demokrātija nav pašsaprotama,” piebilst Renāte. Jautāti, par ko EP būtu primāri jāparūpējas, J. Ivanovs saka – par drošību Eiropā, par ārējo robežu stiprināšanu – tas ir īpaši svarīgi Latvijai, dzīvojot līdzās agresīvajam austrumu kaimiņam. Tāpat ļoti svarīgi būtu rūpēties par Eiropas kopējo saliedētību, vienotību un minoritāšu vienlīdzību. “Balsojām par spēkiem, kas, cerams, par to iestāsies,” uzsver jaunā ģimene.

Arī ilggadējie alsviķieši Roberts un Anna Tukiši vēlēšanās, tostarp EP vēlēšanās, piedalās vienmēr. “Tā nav, ka mūsu balss neko nenozīmē, mēs taču ievēlam savus pārstāvjus. Lai tur, Briselē, par mums domā, mūs aizstāv. Izvēlējāmies tos, kuriem jau ir ilggadēja pieredze un saprašana šajā ziņā,” atklāj R. Tukišs. Par ko EP būtu jārūpējas? “Par mieru starp tautām un lai cilvēkiem labs prāts,” uzsver alsviķietis. “Ja Eiropa palīdzēs, tad jau mēs kaut kā tiksim uz priekšu. Vieniem pašiem būtu grūti,” piebilst Anna Tukiša.

Komisijās iesaista jaunos

Alsviķu iecirkņa vēlēšanu komisijas jaunākā locekle – sekretāre Elvita Keita Ķikute komisijā strādā pirmo reizi un atzīst to par vērtīgu pieredzi, paužot vien nožēlu, ka nav liela vēlētāju aktivitāte.

Šogad vēlēšanu komisijas rosinātas iecirkņu darbā vairāk iesaistīt jauno paaudzi, un Alsviķos tas īstenots. Jaunākā komisijā darbojas vēlēšanu iecirkņa komisijas sekretāre Elvita Keita Ķikute. M. Ramane atzīst, ka jaunā paaudze ir īpaši neaizstājama tehnoloģijās. Ar tām viss esot bijis kārtībā, ja neskaita nelielus interneta traucējumus pirmajā iepriekšējās balsošanas dienā. Elvita Keita atzina, ka šī viņai ir ļoti vērtīga un interesanta pieredze. “Elektroniskajā tiešsaistes vēlētāju reģistrā pārbaudu, vai visi ir reģistrēti, vai ir sakritība. Mans lielākais darbs sāksies pusnaktī, kad sāksies balsu skaitīšana. Uztraukuma nav, jo, ja vien sekosim instrukcijām, kas ir ļoti izsmeļošas, viss būs kārtībā,” stāsta jauniete.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas bez pārsteigumiem

Kā ziņo aģentūra “LETA”, vēlēšanu rezultāti Latvijā nav nesuši lielus pārsteigumus. Politologa un sabiedrisko attiecību speciālista Filipa Rajevska vērtējumā, vēlēšanu rezultāti ir “pārsteidzoši labi”. Viņaprāt, rezultāti parāda arī “milzīgo personības lomu” EP vēlēšanu procesā Latvijā. Piemēram, Nacionālās apvienības izcīnītie divi mandāti, Rajevska ieskatā, esot partijas līdera Roberta Zīles nopelns.

Smiltenes novadā lielāks vēlētāju skaits

EP vēlēšanās uzvarējusi konservatīvā Eiropas Tautas partija, liecina pirmdien publiskotās prognozes, kas balstītas uz provizoriskajiem rezultātiem un nobalsojušo vēlētāju aptaujām. Alūksnes novadā no 11 402 balsstiesīgajiem savu viedokli šajās vēlēšanās izteikuši 4247 (37,25 %) iedzīvotāji. Vislielākā aktivitāte bijusi Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas iecirknī, kur iepriekšējā balsošanā vēlējuši 495, bet vēlēšanu dienā 892 iedzīvotāji. Alūksnes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ilze Rubene teic, ka vēlēšanas visā novadā noritējušas mierīgi. “Pirmdien saņēmu atgriezenisko saiti no visiem vēlēšanu iecirkņiem novadā. Vēlētāju aktivitāte vērtējama kā salīdzinoši augsta, un balsošana noritējusi mierīgi. Visas dienas garumā pie iecirkņiem lielas rindas neveidojās, cilvēki nāca vienmērīgi, bez drūzmēšanās, labā garastāvoklī, aprunājoties ar vēlēšanu komisijas locekļiem galvenokārt par laikapstākļiem. Citi savu izvēli jau bija izdarījuši mājās, bet citi kabīnēs sēdēja ilgāk, lai apsvērtu savu balsojumu,” stāsta I. Rubene. Savukārt, Smiltenes novadā vēlētāju skaits lielāks – 6504 (44,74 %). Smiltenes novada pašvaldības vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Aurika Zīvere atzīst – iedzīvotāji nav vienaldzīgi un aktīvi izsaka savu viedokli. Arī Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 293. iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Sintija Auseja atzīst, ka iedzīvotāji ir aktīvāki, kā tas bijis 2019. gada EP vēlēšanās.

Alūksnē situācija mierīga

Valda Gibala – Lesiņa, Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece, informē, ka situācija Alūksnes novadā vēlēšanu laikā bijusi samērā mierīga. Tika konstatēts viens pārkāpums, kad uzsākts administratīvā pārkāpuma process, saistībā ar priekšvēlēšanu aģitācijas likuma normu pārkāpumu. Vairāk komentāri šobrīd netiek sniegti.

Mājās pie trim

Arī Apē vēlētāju plūsma bijusi vienmērīga. “Kopējais noskaņojums bija pozitīvs. Iecirknī balsot nāca ne tikai mūsu iedzīvotāji, bet bija arī vairāki no blakus esošajām pilsētām, pagastiem. Vienīgais starpgadījums saistīts ar to, ka kāda gados vecāka kundze nebija ievērojusi, ka pasei beidzies derīguma termiņš, līdz ar to nevarēja piedalīties vēlēšanās,” stāsta Apes 297. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Agrita Leite. Viņa vēlēšanu komisijā nav pirmo gadu un priecājas, ka šajās vēlēšanās bijis lielāks apmeklētāju skaits. “Vienīgi skumdina tas, ka vēlētāju, kuri balso mājās, demogrāfiskās situācijas dēļ paliek arvien mazāk – kādreiz bija virs desmit cilvēku, šogad devāmies tikai pie trim,” saka A. Leite.

Alūksnes novadā

Balsstiesīgie: 11 402 Nobalsojušie: 4 247 (37,25%) Derīgās aploksnes: 4 246 (37,24%) Derīgās zīmes: 4 187 (98,61%)

1. “Jaunā Vienotība” – 1181 derīgas zīmes; 27,81 %

2. Nacionālā apvienība “Visu Latvijai” -“Tēvzemei un brīvībai”/LNNK – 1104 der. z.; 26 % 3. “Latvijas attīstībai” – 595 der. z.; 13,94 %

Sandra Apine, Laura Felša, Aivita Lizdika