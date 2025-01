Alūksnei izdodas piesaistīt uzmanību

2024. gads tūrisma nozarē bijis aktīvs, atskatoties uz to, teic Alūksnes Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule. Alūksnes novadā kuplā skaitā viesojušies gan Latvijas iedzīvotāji, gan viesi no ārvalstīm. Tūrisma informācijas centra darbinieki iepriekšējā gadā bijuši rosīgi – iestāde apmeklētājiem bija atvērta 357 dienas, kas nozīmē, ka brīvdienas bija tikai deviņas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

To apliecina arī aizvadītā gada decembris, kad novadā bija daudz viesu: TIC ēkā radītas visas iespējas informācijas pieejamībai klātienē un nevienā apskates objektā darbinieki nestrādāja saīsināto darba laiku, kas nozīmē, ka gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem viss bijis pieejams.

Kopumā 2024. gadā klātienē tūrisma informācijas centrā apkalpotas 8950 personas. Salīdzinājumā ar 2023. gadu kopumā centra apmeklētāju skaits ir nedaudz krities. “Tas norāda uz laikmetīgu tendenci – gan ceļotāji, gan vietējie cilvēki aizvien vairāk informāciju iegūst citādāk, izmantojot digitālos rīkus. Cilvēki sākuši “zaļāk” domāt, vairs nav vēlēšanās tik daudz papīra uzskates materiālu nest sev līdzi. Ir samazinājies nodrukāto materiālu eksemplāru skaits,” informē D. Bumbiere – Augule un uzsver, ka pieprasījums pēc informācijas aug internetvidē.

Pieprasīts maršruts – Lielie kapi

Pērn Alūksnes novadā tūrisma speciālisti izveidojuši trīs kultūrvēstures maršrutus, kas stāsta par viduslaiku varenību un kā Alūksnē to var piedzīvot. “Ja interesē šis vēstures periods, aicinām doties arī uz Vastselīnu Igaunijā, jo arī tur ir iespēja pilsētvidē gan pagaršot, gan izzināt, gan saklausīt viduslaikus,” pastāsta D. Bumbiere – Augule, uzsverot, ka tūrisma jomā sadarbojas ar kaimiņiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Ernsta Glika 370. dzimšanas dienai par godu izveidots maršruts – pilsētpārgājiens “Ernsta Glika vārds mūsdienu Alūksnē”. “Vēl viens maršruts bija pa Alūksnes Lielajiem kapiem, kas, neskatoties uz dažādajiem viedokļiem, ir gana pieprasīts,” saka TIC pārstāve. Viņa piebilst, ka angļu valodā tika izdoti jau esošie materiāli “Apkārt Alūksnes ezeram” un “Naksnīgā Alūksne”. Šogad iecienītajam pilsētpārgājienam svinēs jau piekto dzimšanas dienu.

Igauņiem te patīk

Lai piesaistītu ārvalstu viesus, notikušas dažādas aktivitātes. Viena no iespaidīgākajām vizītēm TIC pārstāvjiem bija Igaunijas TV3 raidījumā “Kurvist kurvi”. “Tas ir viens no populārākajiem ceļošanas raidījumiem kaimiņvalstī, līdz ar to tā bija iespēja plašāk pastāstīt par mūsu tūrisma uzņēmējiem,” stāsta D. Bumbiere – Augule. Sadarbība un draudzība ar kaimiņvalsti ir veidojusies daudzu gadu garumā, un to var just – Alūksnes novadā igauņu viesi nav retums. Pagājušajā gadā TIC Igaunijā apmeklēja izstādi “Tourest”, kā arī Vastselīnas Bīskapa pils gada notikumu – lielo izrādi, kas bija “Tartu 2024” projekta ietvaros. Bīskapa pilī TIC piedāvāja Alūksnes viduslaiku mantojumu pasākumā “Salakuulaja Vastseliinas”. “Ļoti pozitīvs piedzīvojums bija “Mājas Kafejnīcu dienas Setomā 2024” kopā ar uzņēmumu “Es-Te – cafe”, kur aicinājām kaimiņus uz šo pasākumu arī pie mums. Patīkami bija tas, ka aptuveni 30 procenti, kuri iegriezās mūsu kafejnīcā, tajā dienā bija ceļā uz Alūksni,” viņa atceras un piebilst, ka jūtams arī somu tūristu apmeklējums – viņi Igauniju jau apguvuši un tālāk dodas uz Alūksni.

Vairāk lietuviešu

Vērtīga bija arī 20 Latvijas tūroperatoru vizīte Alūksnē. “Kopumā mēs veidojam savu galamērķu paketes, mēģinām saprast, kā tās pārdot aizvien lielākai auditorijai. Šai vizītei bija atgriezeniskā saite, saņēmām ļoti labas atsauksmes par pieejamību, izaugsmi un laipno apkalpošanas kultūru Alūksnes novada tūrisma nozarē,” viņa stāsta.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Izteiktāk jūtams arī lietuviešu pieplūdums mūsu pusē. “Alūksnē ciemojās Lietuvas blogeri Darja Chusnutdinova Darjakot un Ieva Krištopanaite. Pavadītā diena pie mums radīja rezonansi, jo šāda reklāma nostrādāja auditorijai ārpus Latvijas robežām. Vēl viens no iemesliem, kāpēc pie mums parādās lietuvieši, varētu būt mūsu dalība Šauļu pilsētas gadatirgū Lietuvā,” secina D. Bumbiere – Augule.

Tornī uzkāpj vairāk nekā 10 tūkstoši

2024. gada pārsteigums nozarē ir ģimenes izklaides un atpūtas centrs “Bānīša brīnumzeme” Alūksnes novada Annā. “Prieks par tādiem uzņēmējiem. Viņi labi strādā arī digitālajā vidē, kas mūsdienās ir ļoti svarīgi. Ar šo objektu viss novads kopumā ir ieguvējs,” viņa priecājas un piebilst, ka līdz šim bērnu auditorijai novadā nav bijis īsti veiksmīgu piedāvājumu.

Vēl kāds pozitīvs piemērs – Alūksnes skatu tornis. “Savā desmitās jubilejas gadā apmeklētāju skaits tajā pieaudzis īpaši – lai redzētu pilsētu no putna lidojuma, pērn tornī uzkāpa 10 352 cilvēki. Pēdējo divu gadu laikā šajā objektā apmeklētāju skaits bija samazinājies – pilsētā palielinājās citas aktivitāšu iespējas un līdz ar to skatu tornim bija lielāka konkurence. Bet jubilejas gadā šis objekts iepriekšējo gadu kritumu izlaboja ar diezgan labu augšupeju,” stāsta TIC vadītājas vietniece.

Bānīša stacijā – mazāk

Alūksnes Bānīša stacijas ekspozīcijai pērn nav tas labākais rādītājs tās pastāvēšanas vēsturē – bijuši nepilni 6000 apmeklētāju. “To skaidrojam ar to, ka 2024. gads bija izaicinājumu pilns, kas saistīts ar sarežģītu personāla menedžmentu, bija darbinieku rotācija, veiksmīga un ne tik veiksmīga sadarbība ar vasaras sezonas darbiniekiem. Katrs no viņiem jāapmāca, viss jāsāk no nulles. Toties Bānīša stacijā pieaudzis ārvalstu apmeklētāju skaits,” viņa stāsta.

Runājot par skaņas un gaismas piedzīvojumu apskates objektu “Marienburgas astotais brālis”, ir vērojami uzlabojumi tieši klusajā sezonā – nav nevienas nedēļas nogales, kad tur nebūtu apmeklētāji. “Varbūt tam par iemeslu ir siltais rudens un ziema. Prieks, ka par šo objektu izrāda interesi. Gada laikā “Marienburgas astoto brāli” apmeklēja 3190 apmeklētāji,” stāsta D. Bumbiere – Augule.

Vietējos interesē pilsētpārgājieni

Alūksnes TIC pārraudzībā ir arī Kodolraķešu bāze Zeltiņos – no aprīļa līdz oktobrim reizi mēnesī rīko publiskās ekskursijas, kas bija pieprasītas, un notiek arī individuālās. “Kopumā, gadu no gada tie ir aptuveni 500 apmeklētāji. 2024. gadā pieaudzis bāzes audio ceļvežu lietojums – 2930 lietotāji. Tas nozīmē, ka palielinājies individuālais apmeklētāju skaits,” secina D. Bumbiere -Augule.

Viņa pauž prieku ne tikai par tūristu interesi, bet arī par vietējo iedzīvotāju aktivitāti. “Lielu vietējo cilvēku interesi izraisījuši jaunie maršruti, pilsētpārgājieni. Daudzi TIC ēkā iegādājas reprezentācijas suvenīrus. Kad vietējiem iedzīvotājiem gaidāmi viesi, tad bieži vien nāk pie mums pakonsultēties – ko vēl apskatīt, kur tad garšīgāk ieturēt pusdienas un daudz ko citu,” stāsta D. Bumbiere – Augule un vēl visiem aktīvu jauno tūrisma sezonu.

SIGITA LĪDAKA no Talsiem, pēdējo divu gadu laikā Alūksnes novadu apciemojusi trīs reizes:

“Alūksnes novadā esmu bijusi gan vienkārši paciemoties, gan uz pasākumiem. Man ļoti patīk ne tikai skaistā Alūksne, bet arī Ape un Jaunlaicene – tur ir noskaņa un gaisotne, kur gribas atgriezties. Alūksne man asociējas ar lielo ezeru, sakopto Pilssalu. Visvairāk atmiņā palicis elpu aizraujošais piedzīvojums ekspozīcijā “Marienburgas astotais brālis” un laiskā atpūta sakoptajā Pilssalas pludmalē. Es teiktu tā – Alūksnes novadā tūrisms ir augstā līmenī, jums izdodas piesaistīt uzmanību. Vēlu turpmāk būt tikpat radošiem, meklēt aizvien jaunas un inovatīvas pieejas. Veidojiet un realizējiet lielas un varenas lietas! Un tad atkal gaidiet ciemos kurzemniekus!”

UZZIŅA

■ Kopumā 2024. gadā klātienē tūrisma informācijas centrā apkalpotas

8950 personas.

■ Speciālisti atbildējuši uz 972 telefona zvaniem, kad populārākie jautājumi bija: iestāžu un objektu darba laiki; ieteikumi, ko vēl apskatīt; kur paēst.

■ Interneta vietnei “Visit Aluksne” bijuši 108 535 apmeklētāji, kur vidējais pavadītais laiks ir divas minūtes.

■ Apmeklētākā sadaļa ir muzeji un ekspozīcijas, “Bānīša brīnumzeme” un “Marienburgas astotais brālis”.

■ 2024. gadā mājaslapas apmeklējums pieaudzis zelta rudens sezonā.

KO ALŪKSNES NOVADS PIEDĀVĀS BALTTOUR 2025?

No 7. līdz 9. februārim Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā norisināsies Baltijas lielākais tūrisma notikums – Starptautiskā izstāde – gadatirgus “Balttour 2025”, kur “Bānīša zemes” stendā tūrisma piedāvājumu prezentēs Alūksnes Tūrisma informācijas centrs un Gulbenes novada pašvaldības aģentūra “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”. “Mēs ar Gulbenes novadu sevi pozicionējam kā vienots galamērķis. Tas ir plašāks reģions – ja cilvēki brauc brīvdienās, viņi šo reģionu nesadala pa novadiem. Šogad esam aicinājuši mums līdzi doties arī vietējos uzņēmējus – cilvēkus, kuri šeit piedāvā pakalpojumus un produktus. Viņi var piedāvāt dažādas aktivitātes, naktsmājas, izklaides. Tieši uzņēmēji ir tie, kuri mūsu viesus satiek visvairāk, zina viņu vēlmes. Tāpēc šo galamērķa stāstu labprāt stāstām kopā ar reālajiem darītājiem. “Balttour” ir kontaktu un sabiedrisko attiecību pasākums, kurā mums kā tūrisma centram ir svarīgi tie partneri, kuri organizē šīs izstādes un tās papildu lietas, ko varam no viņiem iegūt,” stāsta Alūksnes Tūrisma informācijas centra vadītājas vietniece Dace Bumbiere – Augule.