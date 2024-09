Alūksnē top aksesuāri suņiem un kaķiem

Katrs suns un kaķis ir īpašs, tādēļ ir pelnījis īpašus aksesuārus – personalizētas kakla un krūšu siksnas, drošības jostas, pavadas un medaljonu ar savu vārdu. Tas viss top tepat, Alūksnē, –

Rita Landrāte radījusi zīmolu “Gebo” un šuj aksesuārus suņiem un kaķiem.

Ideja radīt pašai savu darbnīcu un ražot suņiem noderīgas lietas Ritai radās pirms diviem gadiem. “Tas bija laikā, kad pārcēlāmies no Rīgas uz Alūksni. Nodarbinātības valsts aģentūrā piedalījos mācībās, kuru noslēgumā bija jāraksta biznesa plāns. Es izvēlējos kakla siksnu ražošanu mājdzīvniekiem. Tā bija pēkšņa ideja. Regulāri ejot pastaigās ar suni Gebo, ievēroju, ka kakla siksnas diezgan ātri nodilst un neizskatās pievilcīgi. Bieži nācās mainīt un meklēt jaunu. Tā bija problēma, ar ko saskāros es pati, un, ja tā ir problēma man, tad varbūt tā ir arī citiem un būtu vērts radīt ko dizaina ziņā skaistāku. Gebo, basendžu šķirnes suns, bija mans pirmais iedvesmotājs sākt darīt ko pašai savu, tādēļ arī viņa vārdā nosaucu zīmolu,” saka Rita.

Ūdensizturīgs audums

Rita zināja, kāda būtu visideālākā sava suņu kakla siksna, tādēļ sāka meklēt piemērotus materiālus. “Tas nemaz nebija viegli. Vispirms jau bija jāatrod piemērots audums. Pirmie nopirktie kokvilnas audumi tomēr neizrādījās tik kvalitatīvi, kā cerēts, jo laikapstākļu dēļ ātri nodila, tādēļ nācās meklēt citus. Šobrīd izmantoju ūdensizturīgu audumu, kas ir stingrāks, kalpo labi un arī krāsu nezaudē. Otra problēma – diegi. Parastie apģērba šūšanai izmantojamie diegi nederēja, nebija gana izturīgi un pārrā-

vās. Šobrīd esmu atradusi stingrus diegus, bet nebija viegli sameklēt, kur vispār tādus iegādāties. Visas problēmas atklājās procesa laikā, mēģinot un darot. Meklēju arī piemērotākos stiprinājumus, metāla elementus un plastmasas sānu atvienošanas sprādzes, ko šobrīd sūtu no ražotnes Čehijā,” stāsta Rita.

Visu – no sākuma līdz pat beigām – viņa dara pati, arī šuj. Rita neslēpj, ka pirms tam ar rokdarbiem nav aizrāvusies un arī šūšanas prasmju viņai nebija. “Mācījos. Ja ir mērķis un zini, kādu rezultātu gribi, tad ir jāmēģina un jādara. Pirmo kakla siksnu šuvu vairākas stundas, šobrīd tam vajadzīgs krietni mazāk laika. Man nebija arī pieredzes lāzera gravēšanā, lai medaljonā iegravētu vajadzīgo informāciju. Pirmais iegādātais lāzers bija par vāju, tāpēc meklēju citu, un šobrīd problēmu ar to nav,” stāsta viņa. Rita ir reģistrējusies kā pašnodarbinātā, strādā no mājām. “Dzīvoklī ir iekārtots stūrītis, kur varu netraucēti darboties. Protams, vietas ir maz un ērti nav, tādēļ vēlētos izveidot pati savu darbnīcu. Nedomāju neko lielu un vērienīgu, bet mazu mīlīgu darbnīcu, lai nav jāstrādā mājās. Iespējams, varētu piesaistīt papildu darbinieku, jo, palielinoties apjomam, visu izdarīt vienai ir grūti. Kad pasūtījumu ir daudz, nākas strādāt arī naktīs, lai visu pagūtu,” tā Rita.

Iemaukti vai kakla siksna?

Suņiem Rita radījusi ne vien kakla siksnas, bet krūšu siksnas jeb iemauktus. Kādas sunim ir labākas? “Kakla siksnu liek tikai ap kaklu, bet iemaukti aptver arī krūšu daļu. Kas labāk, varētu atbildēt tikai paši suņi. Tomēr, skatoties, kā jūtas Gebo, šķiet, ka iemauktos labāk. Arī saimniekam ir vieglāk, jo nav jārausta suņa kakls, ko var arī traumēt. Iemauktos slodze ir vienmērīgāk sadalīta. Protams, kakla siksnu uzlikt ir vieglāk kā iemauktus, tādēļ katra pastaigas reize jāizvērtē. Kakla siksnas ir lētākas, tādēļ izvēlas vairāk tās. Es Gebo izmantoju gan kakla siksnu, gan iemauktus,” stāsta Rita un piebilst, ka, pērkot kakla siksnu sunim, nepieciešams zināt vien kakla izmēru, bet iemauktiem jāzina arī krūšu daļas apkārtmērs. Tā kā suņi ir ļoti dažādi, Rita iesaka pirms iemauktu pirkšanas vienmēr pārliecināties par izmēru. Tos izpētīt var “Gebo” mājas lapā “www.gebopet.com”. Ja nepieciešams, var uzšūt individuāla izmēra krūšu siksnu, jo nereti veikalos nopērkamie lielās ražotnēs šūtie iemaukti vai kakla siksnas ir vien standarta izmēros un visiem suņiem nemaz neder.

Jaunums tirgū

Pirmie iemaukti ar zīmolu “Gebo” tapa nesen – vien šī gada maijā. “Esmu pavisam jauns ražotājs, pašā sākumpunktā, tādēļ ļoti novērtēju veterinārās klīnikas “Labākie draugi” atsaucību, kas labprāt manu ražoto preci paņēma tirgošanai. Paldies veterinārārstei un klīnikas vadītājai Signei Gorbānei par atsaucību. Tā pagaidām ir arī vienīgā klātienes tirdzniecības vieta. Aksesuārus var iegādāties internetā mājas lapā “www.gebopet. com”, ko veidoju pati. Tā ir vēl viena prasme, ko šajā laikā esmu apguvusi,” stāsta Rita. “Gebo” vairākiem suņu saimniekiem kļuvis par iecienītu zīmolu un nopirkta ne viena vien kakla siksna. “Vienreiz pārliecinājušies par labo kvalitāti, pērk nākamo, jo kakla siksnas un iemaukti ir dažādās krāsas, tostarp, audumi ir rakstaini, piemēram, pumpaini, ar ziedu rakstu, ķepu nospiedumiem. Man pašai patīk krāsas un raksti, tādēļ arī siksnas, iemaukti ir dažādi,” stāsta Rita. Kakla siksnas un iemauktus viņa šuj arī kaķiem, taču pieprasījums ir salīdzinoši mazāks kā pēc aksesuāriem, kas domāti suņiem.

Ja ir ideja, kas liek acīm iemirdzēties, Rita iedrošina mēģināt. “Nevis sapņot, bet darīt. Sākums nekad nav viegls, arī man ne viss, ko uzšuvu, patika. Ja mēģinātu pārdot pirmās šūtās kakla siksnas, neviens tādas nepirktu un nekas labs nesanāktu. Pilnveidojos, darīju vēl un vēl, lai šodien varētu teikt – jā, man patīk mans radītais produkts. Ir prieks un gandarījums. Ceļš līdz tam gan nebija viegls un vairākas reizes visu gribējās mest nost. Nesanāca tā, kā gribējās, bet dzīvesbiedrs Kristaps iedrošināja un teica, ka jāturpina,” rosina Rita. Nevajagot baidīties arī no dokumentu lietām. “Reģistrēšanās kā pašnodarbinātai personai nebija grūta, un arī tagad atskaišu iesniegšana grūtības nesagādā. Tas nav iemesls, lai nedarītu. Es daru visu pati, un man sanāk, tādēļ ticu, ka var sanākt arī citiem. Viss atkarīgs no mērķiem, ko vēlies dzīvē sasniegt,” saka viņa.

Uz Alūksni no Rūjienas

Alūksnē Rita dzīvo otro gadu, šurp pārcēlusies, jo Alūksne ir Kristapa dzimtā vietā. Savukārt Ritas dzimtā puse ir Rūjiena. “Alūksnē jūtos labi, vien ziemas ir aukstākas kā Rūjienā un sniegs turas ļoti ilgi. Ziema nav mans mīļākais gadalaiks, tāpēc pie tām vēl neesmu pieradusi. Pilsēta ir ļoti skaista un sakopta. Ar Gebo bieži dodamies uz Tempļakalnu. Man patīk skats, kas paveras uz ezeru un Pilssalu no Tempļakalna,” saka Rita. Alūksnē, salīdzinot ar lielpilsētām, ir mazāks un ierobežotāks vakanču skaits, tāpēc Rita to izmantoja kā atspērienu un iedrošinājumu veidot ko savu. “Bija vēlme darīt to, kas patīk un rada lielāku gandarījumu. Šobrīd man ir tāda iespēja. Būt pašnodarbinātajam nav ne viegli, ne grūti. Tas ir pilnīgi citādāk, kā strādāt algotu darbu konkrētas stundas. Pati izlemju, kad un cik ilgi strādāšu, tajā pašā laikā pati esmu atbildīga, vai manai precei būs pircēji,” saka Rita un teic, ka vietai, kur veidot biznesu, nav nozīmes. “Vai Rīgā būtu vieglāk? Šaubos. Visas pasūtītās preces ātri saņemu Alūksnē un varu arī no Alūksnes ērti nosūtīt uz jebkuru vietu,” saka viņa.