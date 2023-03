Tikās deviņi kolektīvi

Svētdien, 19. martā, Alūksnes novada Kultūras centrā uz lielās skatuves tikās pavisam deviņi netradicionālās amatiermākslas kolektīvu dalībnieki. Koncertā piedalījās “Rūtas” no Kubuļiem, “Pīlādzītis” no Smiltenes, “Leno” no Gulbenes, “Sinda” no Gaujienas, “Smiltesele” no Smiltenes pagasta, “Sidraba pavediens” no Alūksnes, “Jautrie podi” no Zeltiņiem, “Tikai tā” no Pededzes un Veclaicenes līnijdeju grupas dejotāji.

