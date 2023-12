Pilī mācās darināt Advenetes vainagus

Advente jeb advents ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Šogad Adventes 1. svētdiena ir 3. decembrī. Vārds “advente” aizgūts no latīņu valodas vārda “adventus” ar nozīmi ‘atnākšana’. Latviešu valodā adventes laiks saistāms ar vārdiem – atnākšana, domāšana, gaidīšana. Adventa laika būtisks simbols ir vainags jeb aplis, kas apzīmē mūžību un vienotību, gaismas uzvaru pār tumsu. To veido no mūžzaļiem priežu vai egļu zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvību. Tagad vainaga gatavošanai izmanto neparastākus materiālus tā veidošanai un dažādu krāsu sveces, dekorē gan ar dabas materiāliem, gan eglīšu rotājumiem, garšvielām un citiem materiāliem.

Lai rīt varētu iedegt pirmo sveci paša gatavotā Adventes vainagā, piektdienas vakarā, omulīgā, radošā pirmssvētku noskaņā Alūksnes novada muzejs rīkoja radošās darbnīcas. Katram interesentam floristes Sanitas Rušķes vadībā bija iespēja pašam izgatavot savu Adventes vainagu.

Darbnīcas ievadīja Alūksnes novada muzeja Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Jolanta Baldiņa, pastāstot par Adventes vainagu izcelsmi un nozīmi, un prezentācijā parādīja, kādi skaisti darbi tapuši ar floristes Sanitas Rušķes rokām un talantu.

Iedvesmots, katrs varēja ķerties pie sava vainaga gatavošanas, sākot no pamatnes līdz gatavībai tajā ievietot četras svecītes. Muzeja darbinieki darbnīcām bija sarūpējuši visplašāko materiālu klāstu, līdz ar to interesentiem bija iespēja radīt daudzveidīgus vainadziņos, sākot no latviski ieturētiem ar dabiskiem materiāliem līdz par košām, mirdzošām detaļām ieskautām Adventes rotām. Piektdienas vakara pasākumu apmeklēja gan ģimenes ar bērniem, gan draudzenes, gan interesenti ar nelielu pieredzi šādos rokdarbos, gan pilnīgi iesācēji. Taču tas nekas, jo kā teica darbnīcu vadītāja – šajā procesā nekas nav pareizi vai nepareizi. Un tā arī bija – katrs mājās priecīgs aiznesa paša gatavotu svētku rotu.

Tieši tas, kā saka floriste Sanita Rušķe, ir tas īstais svētku gars – pašam iesaistīties un radoši darboties, lai gūtu īpašo Ziemassvētku sajūtu. “Var arī nopirkt, bet paša gatavotam ir pavisam cita nozīme. Jūs ejat uz mežu pēc skujām, vainadziņā ievijat kaltētus sava dārza ziedus, dekorējat ar paša lasītiem čiekuriem, odziņām… Tas ir Adventes vainags ar pievienoto vērtību,” saka meistare.

Darbnīcu vadītājai Sanitai Rušķei floristika ir vaļasprieks jau divdesmit gadu garumā, tādēļ viņa ar prieku atsaukusies Alūksnes novada muzeja aicinājumam vadīt Adventes vainagu darināšanas darbnīcas. “Vai gan var iedomāties skaistāku vietu kā Alūksnes Jauno pili, kur radīt Ziemassvētku rotas. Te iedvesma atnāk pie katra,” vērtē S. Rušķe, vēlot visiem skaistu Ziemassvētku gaidīšanas laiku.