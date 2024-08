Dažādu tautību cilvēki Liepnā kopīgi spēlē volejbolu un cep maizi

Šodien, 16. augustā, Liepnā notika pagasta iedzīvotāju un patvēruma meklētāju saliedēšanās pasākums. Volejbolu spēlēja Liepnas komanda pret Afganistānas puišiem un patvēruma meklētāju izveidotās komandas savā starpā. Radošajā darbnīcā katram bija iespēja no jau sagatavotas mīklas ar mīlestību izveidot nelielu maizes kukulīti un, liekot to uz kļavu lapas, izcept to sev, lai pagaršotu īstu pēc latviešu tautas tradīcijām gatavotu maizi, kas noteikti ir savādāka, kādu to pierasts baudīt Indijā, Sīrijā, Afganistānā un citās valstīs, no kurām patvēruma meklētāji te ieradušies. Pasākums bija necerēti labi apmeklēts, par ko prieks Liepnas patvēruma meklētāju centra vadītājai Loretai Jarganei, darbiniekiem un tā organizatoriem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Pārvalde uzsākusi informatīvu komunikācijas kampaņu “Cilvēcība. Atsaucība. Atbildība”, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par patvēruma procesu Latvijā, kā arī izglītot patvēruma meklētājus par viņu pienākumiem un tiesībām patvēruma procedūras laikā Latvijā. Kampaņā “Cilvēcība. Atsaucība. Atbildība” ir izveidotas skaidrojošas infografikas un animācijas par dažādiem patvēruma iesnieguma izskatīšanas procesa aspektiem, lai sniegtu ieskatu patvēruma meklētāju ikdienā.Saliedējoši izglītojošais pasākums Liepnā, tāpat kā patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā Muceniekos, notika šīs kampaņas ietvaros. Vairāk par dzīvi patvēruma meklētāju centrā Liepnā un saliedējošo pasākumu šis piektdienas pēcpusdienā lasiet laikrakstā “Alūksnes un Malienas Ziņas”.